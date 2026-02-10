“จุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี” แจ้งข่าว! หายไปไหนมาเป็นเดือน?

ใครที่ยังไม่ทราบว่า เซเลบสาวเก่ง “หนุ่ย-จุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี” หายหน้าหายตาไปไหนมาร่วมเดือน วันนี้ เซเลบออนไลน์ได้นำข้อความที่เธอโพสต์ไว้ในไอจีมาเล่าให้ฟัง
สาวหนุ่ยแจ้งข่าวไว้ว่า “หายไปสองอาทิตย์เต็มไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ อยู่แต่ที่โรงพยาบาล ปวดท้องมาก… คุณหมอเพิ่งหาเจอสาเหตุว่าทำไมถึงปวดท้อง… โดยให้ทาน sitzmarks แล้ว xray ทุกวันดูว่าเม็ดเล็กๆ ของ Sitzmarks มันเดินทางไปอยู่ตรงไหนของลำใส้บ้าง ปรากฏว่าลำไส้เล็กเกิดตีบค่ะอาหารผ่านไปไม่ได้ เลยต้องทำการผ่าตัดเอาลำไส้เล็กออกไป5 ซม. แล้วก็พักท้องโดยการทานอาหารอ่อนๆ ทีละนิดแบ่งเป็น 5-6 มื้อ ตอนนี้เหลือแค่การแก้โรค panic ค่ะ เพราะ 1 เดือนที่ผ่านมา นอนโรงพยาบาลไปทั้งหมด เกือบ 4 อาทิตย์”
คนใกล้ชิด เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ทราบข่าว ต่างพากันเป็นห่วง มาเยี่ยมให้กำลังใจดีขนาดนี้ ขอให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆ หายไวๆ แข็งแรงๆ นะคะ
#CelebOnline #Celeb #gossip #จุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี #ลำไส้เล็ก #ปวดท้อง #โรงพยาบาล