น่ารักสดใส...ดาวรุ่งดวงใหม่ในสภาฯ สส.วัยเบญจเพส “ณัฐธิดา เล็กอุดากร”

และแล้วสาวน้อยหน้าใสวัย 25 ปี “พลอย-ณัฐธิดา เล็กอุดากร” จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ สาขาบัญชีและการเงิน ประเทศอังกฤษ และปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันธุรกิจนานาชาติฮัลท์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก็ได้ใจชาวบุรีรัมย์ พากันเทคะแนนให้เธอได้เข้าไปเป็นตัวแทนในสภาฯ เมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า สาวพลอย ซึ่งลงสมัคร สส.บุรีรัมย์ ในเขต 2 ของพรรคภูมิใจไทยนั้น ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเพื่อไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน ในสภาผู้แทนราษฎร
งานนี้ไม่เพียงสร้างความยินดีให้กับ คุณพ่อภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อดีต สจ.บุรีรัมย์ สังกัดกลุ่มเพื่อนเนวิน กับคุณแม่จุฑาทิพ ยังสร้างความภาคภูมิใจและดีใจให้กับ เนวิน ชิดชอบ ผู้ผลักดันน้องพลอยให้เข้าสู่เส้นทางนี้ โดยสาวพลอยยังมีศักดิ์เป็นหลานสาวเนวิน อีกด้วย เพราะภูษิตบิดาของเธอ นั้นมีศักดิ์เป็นหลานของเนวิน แถมเนวินยังเลือกไม่ผิดที่ส่งสาวน้อยหน้าใสคนนี้ มาลงสนามแทนทายาททางการเมืองคนสำคัญของตระกูล “นก-ไชยชนก ชิดชอบ” อดีต สส.บุรีรัมย์ ที่เปลี่ยนไปลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ แค่ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดบุรีรัมย์ ก็เรียกได้ว่า พรรคภูมิใจไทย แลนด์สไลด์ชนะยกจังหวัดกันเลยทีเดียว
วันนี้เซเลบออนไลน์ขอรวบรวมความน่ารักสดใส เห็นแล้วเพลินตาเพลินใจของเธอ มาให้ได้ชมกันก่อนที่เธอจะไปสร้างสีสันในสภา (ขอบคุณภาพจาก FB : ณัฐธิดา เล็กอุดากร Fanclub)