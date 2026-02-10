คนดังนักสะสมฉลองบูติกใหม่ นาฬิกาปาเต็ก ฟิลิปป์

มุ่งมั่นในการยกระดับวัฒนธรรมการสะสมนาฬิกาในประเทศไทย ปาเต็ก ฟิลิปป์ (Patek Philippe) และ พีเอ็มที เดอะ อาวร์ กลาส (PMT The Hour Glass) จัดงานฉลองการเปิดบูติกแห่งใหม่ ณ สยามพารากอน โดยมีนักสะสมนาฬิกาและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความผูกพันและความมุ่งมั่นที่แบรนด์มีต่อประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในตลาดที่สำคัญและเติบโตอย่างมั่นคงที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานนี้ มร. เทียร์รี สเติร์น (Mr. Thierry Stern) ประธานบริษัท ปาเต็ก ฟิลิปป์ ได้เดินทางมาร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก ปาเต็ก ฟิลิปป์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เดอะ อาวร์ กลาส กรุ๊ป และสยามพารากอน ซึ่งนอกจากจะเปิดตัวบูติกแห่งใหม่แล้ว ยังเป็นการรำลึกถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่าง ปาเต็ก ฟิลิปป์ และ พีเอ็มที เดอะ อาวร์ กลาส อย่างมั่นคง โดยผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสบูติกแห่งใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่นักสะสมสามารถร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญในชีวิต และเข้าถึงโลกแห่งการประดิษฐ์เรือนเวลาของ ปาเต็ก ฟิลิปป์ อย่างเป็นส่วนตัวและประณีต
ภายในงานยังมีการนำเสนอองค์ประกอบด้านศิลปะ และการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกา Dome Table Clock ของ Patek Philippe และงานหัตถศิลป์แบบดั้งเดิม