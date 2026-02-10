“ธัญ” ดึง “บลู พงศ์ทิวัตถ์” ยกระดับการอาบน้ำ

ในวันที่ชีวิตเมืองเดินเร็วขึ้น “ช่วงเวลาอาบน้ำ” อาจเป็นช่วงที่สั้นที่สุดที่เราได้หยุดเพื่อดูแลตัวเอง “ธัญ” (THANN) จึงยกระดับกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็น “สกินแคร์สเต็ปแรก” ที่มอบมากกว่าความสะอาด แต่พาไปสู่ผิวที่สมดุล ชุ่มชื้น และนุ่มสบาย ณ THANN Flagship Store ใหม่ย่านทรงวาด พื้นที่ที่เชื่อมเสน่ห์ย่านเก่าเข้ากับความร่วมสมัย เป็นย่านแห่งความหวัง ความเพียร และความเจริญของชุมชน จึงเสมือนการสะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ ในการเป็นส่วนหนึ่งของย่านที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เติบโตจากความหวังของผู้คนในวันแรกของการเริ่มต้น จากความเพียรที่ค่อยๆ หล่อหลอมวิถีการค้าและชีวิต ต่อยอดสู่ความเจริญของชุมชนที่ยังคงมีชีวิตชีวาในปัจจุบัน
พื้นที่ของร้านถูกออกแบบให้เชื่อม “ความคลาสสิกของย่านเก่า” เข้ากับ “ความร่วมสมัยของ THANN” ผ่านบรรยากาศที่เรียบหรู อบอุ่น และชวนให้หยุดพัก เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองเท็กซ์เจอร์ เรียนรู้เทคโนโลยี และค้นหากลิ่นอโรมาเธอราพีที่เหมาะกับตัวเอง เสมือนการค้นพบ Ritual ประจำวัน ที่ช่วยให้เรากลับมารู้สึกดีกับผิวและกับตัวเองอีกครั้ง โดยมีเซเลบหลงใหลในศาสตร์ของกลิ่นหอม อาทิ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ, สาวสังคม พิมดาว พานิชสมัย และสาวนักกิจกรรม ฑาทิม รักษะจิตร ร่วมงาน