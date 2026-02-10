xs
“ธัญ” ดึง “บลู พงศ์ทิวัตถ์” ยกระดับการอาบน้ำ

บลู พงศ์ทิวัตถ์ และ ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์
ในวันที่ชีวิตเมืองเดินเร็วขึ้น “ช่วงเวลาอาบน้ำ” อาจเป็นช่วงที่สั้นที่สุดที่เราได้หยุดเพื่อดูแลตัวเอง “ธัญ” (THANN) จึงยกระดับกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็น “สกินแคร์สเต็ปแรก” ที่มอบมากกว่าความสะอาด แต่พาไปสู่ผิวที่สมดุล ชุ่มชื้น และนุ่มสบาย ณ THANN Flagship Store ใหม่ย่านทรงวาด พื้นที่ที่เชื่อมเสน่ห์ย่านเก่าเข้ากับความร่วมสมัย เป็นย่านแห่งความหวัง ความเพียร และความเจริญของชุมชน จึงเสมือนการสะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ ในการเป็นส่วนหนึ่งของย่านที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เติบโตจากความหวังของผู้คนในวันแรกของการเริ่มต้น จากความเพียรที่ค่อยๆ หล่อหลอมวิถีการค้าและชีวิต ต่อยอดสู่ความเจริญของชุมชนที่ยังคงมีชีวิตชีวาในปัจจุบัน

พื้นที่ของร้านถูกออกแบบให้เชื่อม “ความคลาสสิกของย่านเก่า” เข้ากับ “ความร่วมสมัยของ THANN” ผ่านบรรยากาศที่เรียบหรู อบอุ่น และชวนให้หยุดพัก เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองเท็กซ์เจอร์ เรียนรู้เทคโนโลยี และค้นหากลิ่นอโรมาเธอราพีที่เหมาะกับตัวเอง เสมือนการค้นพบ Ritual ประจำวัน ที่ช่วยให้เรากลับมารู้สึกดีกับผิวและกับตัวเองอีกครั้ง โดยมีเซเลบหลงใหลในศาสตร์ของกลิ่นหอม อาทิ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ, สาวสังคม พิมดาว พานิชสมัย และสาวนักกิจกรรม ฑาทิม รักษะจิตร ร่วมงาน

เกล็ดดาว พานิชสมัย, ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ และพิมดาว พานิชสมัย

พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และฑาทิม รักษะจิตร

สินิทธา บุญยศักดิ์ และกัญญารัตน์ พลาดิศัย

ซินดี้ สิรินยา

วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ, อวิกา แจ้งเจนกิจ และดนุช บุนนาค

วิสันต์ สังฆอารี และอาทิตย์ อาจสงคราม





