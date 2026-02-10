xs
20 ปี ‘กิ่ง ก้าน ใบ’ จัดนิทรรศการ ผ่าน ‘สวนจริง’ กลางอาร์ตแกลอรี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กิ่ง ก้าน ใบ (Ging Gaan Bai) โดย บอย-ธวัชชัย ศักดิกุล และพลอย-พลอยทับทิม สุขแสง สองสถาปนิกและผู้ก่อตั้ง ฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ จัดนิทรรศการ “The 20 Years Ahead” ในแนวคิด “Future of Living Begins in the Garden” พลิกโฉมพื้นที่ศิลปะให้กลายเป็น “Real Real Garden” หรือสวนจริงที่เปิดประสาทสัมผัสได้ครบทุกมิติ สะท้อนตัวตนอย่างแท้จริง ว่าสวนในอุดมคติในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหน

ธวัชชัย ศักดิกุล และพลอยทับทิม สุขแสง
แบ่งเป็น 5 โซนสวนที่ผสานศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี และธรรมชาติ เข้าด้วยกัน เพื่อถ่ายทอดมุมมองใหม่ของการอยู่อาศัยในโลกอนาคต ประกอบด้วย “Garden of Stillness” เมื่อความนิ่งกลายเป็นความสมดุลเงียบสงบ อย่างละมุนและลึกซึ้ง, “Garden of Connection” สร้างประโยชน์เชิงจิตใจและความสงบ ผ่านอารมณ์และความเชื่อมโยง, “Garden of Motion” ความงามที่ค่อยๆ เกิดขึ้น โดยมีแสง-เงา-จังหวะของธรรมชาติค่อยๆ ผ่านไป, “Garden of Memory” สวนโปร่งแสง ที่ทำให้ความทรงจำค่อยๆ เลือนหาย เหลือเพียงความสงบ และ “Garden of Imagination” สวนที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ผ่านความแปลกใหม่และความตรงข้ามที่กลมกลืน พร้อมกิมมิค “Hidden Object” ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม Treasure Hunt ค้นหาวัตถุและร่องรอยที่ซ่อนเรื่องราวตลอด 20 ปีของการเดินทางไว้ตามซอกหินและสายน้ำ

นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดกิจกรรมอีก 2 โซน ได้แก่ เวิร์กช็อป Flower Diffuser ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และโซน Exhibition & Souvenir จำหน่ายของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ วันที่ 14-23 ก.พ. 69 ณ Galleria 3 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก













