เมืองสุขสยาม สืบสานประเพณีตรุษจีน

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ผนึกกำลัง กระทรวงวัฒนธรรม, ธนาคารกสิกรไทย, บจก.เบอร์แทรม (1958), น้ำปลาตราปลาหมึก สืบสานประเพณีตรุษจีน ชูความสัมพันธ์ไทย–จีน จัดงาน สุขสยาม “มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีศรีสุข” 12-22 ก.พ. 69 พิธีเปิดจัดวันที่ 13 ก.พ. 69 เวลา 16.00-17.00 น. เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G สักการะมหาเทพ ชิมอาหารเสริมมงคล และชมการแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมไทย-จีน
***
The PARQ ร่วมกับ iwelty Club และ Sardine Running Club จัดงาน The PARQ x iwelty Friend Full Fit: The Sweetest Pace by IPSA วันที่ 14 ก.พ. 69 เวลา 15.00-18.45น. สไตล์ Dating Run สำหรับคนรักสุขภาพ ทั้งสายวิ่งจริงจัง สายออกกำลังกายเบาๆ หรือผู้ที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง บนเส้นทางรูปหัวใจ ริ่มต้นและสิ้นสุดที่ The PARQเติมความอบอุ่นได้ที่ร้าน Pollo Wine Bar (The PARQ Life, ชั้น 1) ลงทะเบียนได้ที่ Instagram: iwelty Club รับ 50 ที่ ตั้งแต่ 10-13 ก.พ. 69
***
นมถั่วเหลืองแบรนด์ ซังซัง ชวนร่วมส่งต่อความอร่อยเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ Giftset Sangsang พร้อมหูฟัง Hoco มูลค่า 990 บาท 5 รางวัล เพียงซื้อซังซัง ขนาด 300 มล. 2 กล่อง ที่ 7-Eleven ทุกสาขา แล้วเขียนชื่อลงบนใบเสร็จให้ชัดเจน แล้วถ่ายรูปใบเสร็จให้เห็นรายการซื้อนมถั่วเหลืองซังซัง จากนั้นโพสต์รูปใบเสร็จพร้อมรีวิวความอร่อยชวนเพื่อนๆ มาดื่มและบอกพิกัด 7-Eleven โซนที่ซื้อ ลงในคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ. 69 ประกาศผล 5 มี.ค. 69 และยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 10 มี.ค. 69 ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3w0PQ5o