Mega Chinese New Year 2026 ฉลองตรุษจีนปีม้า รวมร้านอร่อย และช้อปไอเทมมงคล

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนทุกคนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีม้า ในงาน “MEGA CHINESE NEW YEAR 2026” เทศกาลรวมร้านอร่อย พร้อมช้อปไอเทมมงคลรับตรุษจีน ระหว่างวันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น 1 โซนธนาคาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยเนรมิตพื้นที่ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศตลาดจีนร่วมสมัยสุดคึกคัก เพลิดเพลินกับการเดินเลือกชิมอาหารจากร้านอาหารอร่อย ร้านดัง และร้านต้นตำรับ ควบคู่กับการเลือกช้อปของไหว้ ของตกแต่ง และไอเทมเสริมความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่จีนอย่างอบอุ่น และมีความหมายสำหรับทุกคนในครอบครัว
อิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารไฮไลต์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ให้สายกินได้เดินเลือกชิมกันแบบจุใจ ท่ามกลางบรรยากาศตลาดจีนที่เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวา อาทิ
หลินหูฉลามเยาวราช อร่อยไปกับเมนูจีนต้นตำรับทั้งหูฉลาม กระเพาะปลา ขนมจีบ ฮะเก๋า บ๊ะจ่าง และรังนก ที่คงรสชาติแบบดั้งเดิม คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ปรุงสดใหม่ทุกเมนู เหมาะสำหรับมื้อพิเศษรับตรุษจีน
บ้านหมูกรอบ ฟินสุดไปกับหมูกรอบแบบพร้อมทาน หนังกรอบฟู เนื้อนุ่มฉ่ำ เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มสไตล์ฮ่องกง เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อม ถูกใจคนรักหมูกรอบแบบเต็มคำ
เจ๊แมนก๋วยเตี๋ยวกระเทย ชวนชิมก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กคลุกซอสสูตรเด็ดของเจ๊แมน รสชาติกลมกล่อม เผ็ดกำลังดี แบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม เครื่องแน่น อร่อยลงตัวในชามเดียว
ร้าน KAMINARI (คามินาริ) เอาใจสายขนมกับไดฟูกุและวาราบิโมจิ เนื้อสัมผัสนุ่มหนึบ หวานละมุน อร่อยทุกคำที่กัด กินเพลินได้ทุกวัย
คุณยงค์ทองม้วนสด สัมผัสร้านทองม้วนชื่อดังในตำนาน ทั้งทองม้วนสดและทองม้วนกรอบ หอมกะทิ รสชาติกลมกล่อม ร้านดังที่ทุกคนห้ามพลาด!
ติ่มซำหลังจวน อิ่มอร่อยกับติ่มซำหลังจวน ซาลาเปาลูกยักษ์ และขนมจีบรสเด็ดที่ทำสดใหม่ ทั้งขนมจีบกุ้ง ขนมจีบหมู ขนมจีบสาหร่าย สูตรน้ำจิ้มตรัง รสชาติถูกปาก
LAOLAO TOFU HOUSE พลาดไม่ได้กับเหลาเหลาเต้าหู้เกลือ เนื้อคัสตาร์ดเนียนนุ่ม เจ้าดังจากย่านบรรทัดทอง รสชาติหวานละมุน กินง่าย อร่อยเพลิน
Pastry Daily.Gaodian ร้านขนมอบชื่อดังที่โดดเด่นด้วยเค้กไก่หยองโนริสาหร่ายครีมมี่ สูตรต้นตำรับจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ผสานรสชาติหวานเค็มได้อย่างลงตัว
เจ๊พริก กุยช่าย ตลาดพลู ชวนชิมกุยช่ายสูตรต้นตำรับดั้งเดิมกว่า 60 ปี แป้งบาง ไส้แน่น หอมอร่อย เป็นอีกหนึ่งร้านดังที่ไม่ควรพลาดในเทศกาลนี้
อาเหล็งแหนมเนือง แหนมเนืองสูตรหนองคาย เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแบบจัดเต็ม รสชาติสดชื่น กินเพลิน เหมาะทั้งเป็นมื้อหลักหรือแบ่งทานกันในครอบครัว
นอกจากความอร่อยจากร้านอาหารดัง ร้านอร่อยแล้ว ภายในงาน MEGA CHINESE NEW YEAR 2026 ยังเอาใจสายช้อปด้วยโซนสินค้าและไอเทมมงคลรับตรุษจีน ที่รวบรวมของไหว้ ของตกแต่ง และของเสริมความเป็นสิริมงคลไว้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นของมงคลสำหรับตั้งโต๊ะไหว้ ของตกแต่งบ้านสไตล์จีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไปจนถึงของฝากและของขวัญความหมายดี เหมาะสำหรับมอบให้คนพิเศษในช่วงปีใหม่จีน สร้างบรรยากาศการเดินเลือกช้อปแบบเพลินๆ เสมือนได้เดินตลาดจีนร่วมสมัย
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีม้าไปกับบรรยากาศแห่งความสุข ความอิ่มเอม และความเป็นสิริมงคล ในงาน “MEGA CHINESE NEW YEAR 2026” เทศกาลรวมร้านอร่อยและช้อปไอเทมมงคลรับตรุษจีน ระหว่างวันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น 1 โซนธนาคาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา