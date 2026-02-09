แฟชั่นจาก 8 แบรนด์ ถ่ายทอดนิยามใหม่ของตรุษจีน 2026

ก้าวสู่ฤดูกาลที่การเฉลิมฉลองตรุษจีนได้รับการตีความใหม่ให้ร่วมสมัยและสะท้อนตัวตนมากกว่าที่เคย Jaspal Group (ยัสปาล กรุ๊ป) นำเสนอแฟชั่นคอลเลกชั่นพิเศษต้อนรับ Lunar New Year 2026 จาก 8 แบรนด์ชั้นนำในเครือ ได้แก่ JASPAL, C P S, CC DOUBLE O, QUINN, lyn around, Jelly Bunny, LYN และ misty mynx ผ่านมุมมองของแฟชั่นที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ รสนิยม และการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ภายใต้แนวคิด Find Your Greatness ที่ชวนให้ทุกคนค้นพบและนิยามทุกไลฟ์สไตล์ที่ตนเองปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นความเรียบหรู ความมั่นใจในชีวิตประจำวัน หรือเสน่ห์เฉพาะตัวที่สะท้อนออกมาผ่านการแต่งกายในแบบของตัวเอง
แฟชั่นต้อนรับตรุษจีนปีมะเมีย 2026 ในมุมมองของแบรนด์ต่างๆ ภายใต้ Jaspal Group ถูกถ่ายทอดผ่านการตีความสัญลักษณ์แห่งความหมายมงคลในรูปแบบที่ร่วมสมัยและสง่างาม สัญลักษณ์ของนักษัตรปีมะเมียอย่าง “ม้า” ซึ่งแทนพลัง ความคล่องตัว และการก้าวไปข้างหน้า ถูกนำมาแปลความใหม่ผ่านลวดลาย เส้นสาย และรายละเอียดเชิงดีไซน์ที่ดูโมเดิร์น ขณะเดียวกัน ดอกไม้และสัญลักษณ์มงคลต่างๆ ถูกหยิบมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กราฟิกและแพตเทิร์นที่ให้ความรู้สึกละมุน เรียบหรู และมีมิติ โทนสีมงคลอย่างสีแดงถูกนำเสนอในเฉดที่ดูทันสมัย ลดทอนความเป็นเทศกาลแบบดั้งเดิม เพื่อให้ทุกไอเทมสามารถมิกซ์แอนด์แมตช์เข้ากับไลฟ์สไตล์ประจำวันได้อย่างกลมกลืน สะท้อนแฟชั่นที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง แต่เป็น Everyday Look ได้อย่างลงตัว
เริ่มต้นการเฉลิมฉลองตรุษจีนปีมะเมียด้วยแบรนด์ JASPAL ที่นำเสนอคอลเลกชั่นพิเศษ “JASPAL THE EDIT x Pichaya O” ผลงานการออกแบบร่วมกับ นัส–พิชฐญาณ์ โอสถเจริญผล ศิลปินนักออกแบบและนักวาดภาพประกอบ ถ่ายทอดคอนเซปต์ The Gathering ผ่านลวดลายกราฟิกและเส้นสายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากม้าแปดตัว สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ความแข็งแกร่ง และการก้าวไปข้างหน้า คอลเลกชั่นโดดเด่นด้วยไอเทมสำหรับผู้หญิงอย่างเสื้อเบลาส์และเชิ้ตงานแพตช์เวิร์กที่ผสานกราฟิกเข้ากับโครงสร้างเสื้อผ้าอย่างลงตัว ขณะที่ฝั่งผู้ชายนำเสนอแจ็กเก็ตเดนิมที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดจีน และเสื้อเชิ้ตสีแดงสไตล์คลาสสิก ถ่ายทอดกลิ่นอายเทศกาลในมุมมองที่ร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริง
แบรนด์ C P S ถ่ายทอดบรรยากาศการเฉลิมฉลองตรุษจีนผ่านแคมเปญ “LOVE, LUCK AND LUNAR” ที่หยิบแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ยุค 1990s คอลเลกชั่นนำเสนอเสื้อผ้าที่เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของการเติมเต็มอารมณ์และความรู้สึกของผู้สวมใส่ ทำให้แต่ละลุคเหมือนอยู่ในฉากภาพยนตร์ ถ่ายทอดความนิ่งลึกและความเรียบเท่ผ่านซิลูเอตที่ชัดเจน ไอเทมหลักอย่างบอมเบอร์แจ็กเก็ต เสื้อเชิ้ต เสื้อแขนยาว และกางเกงทรงบูทคัท ถูกออกแบบมาให้สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้หลากหลาย สร้างลุคที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมสะท้อนเสน่ห์ของตรุษจีนในมุมมองที่ทันสมัยและมีสไตล์เฉพาะตัว
แบรนด์ CC DOUBLE O ถ่ายทอดพลังและความสง่างามของสัญลักษณ์นักษัตรปีมะเมีย “ม้า” ผ่านดีไซน์ที่ทันสมัยและคล่องตัว เพิ่มความโดดเด่นด้วยรายละเอียดงานปักลายนกสีทองบนไอเทมซิกเนเจอร์อย่างเสื้อโปโล เสื้อเชิ้ตแขนสั้น และเสื้อแขนยาว ไฮไลต์สำหรับผู้ชายคือเสื้อเชิ้ตดีไซน์แมนดารินคอลล่า (Mandarin Collar) ที่ช่วยเสริมลุคให้ดูเท่และมั่นใจ ขณะที่ไอเทมสำหรับผู้หญิงอย่างเสื้อสเวตเตอร์และเสื้อกั๊กไหมพรมถูกออกแบบมาเพื่อการมิกซ์แอนด์แมตช์อย่างสนุกสนาน สะท้อนแฟชั่นตรุษจีนในมุมมองที่ร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริงในทุกวัน
แบรนด์ QUINN นำเสนอคอลเลกชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมและสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคล นำเสนอผ่านโทนสีแดงและลวดลายดอกไม้ที่สื่อถึงความโชคดีและพลังบวก ดีไซน์ถูกออกแบบให้มีความร่วมสมัย เรียบหรู และสวมใส่ง่าย เหมาะสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่มองหาแฟชั่นที่สะท้อนความอ่อนโยนควบคู่กับความมั่นใจ ไฮไลต์ของคอลเลกชั่นอยู่ที่เสื้อยืดพิมพ์ลายกราฟิก ช่วยเติมความสดใหม่และความสนุกให้การแต่งตัวในช่วงเทศกาล โดยยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน
แบรนด์ lyn around ส่งต่อความสดใสด้วย Rouge Luck คอลเลกชั่นพิเศษประจำฤดูกาลสปริง 2026 ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของสีสันและพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ผ่านแฟชั่นที่มีชีวิตชีวา ดีไซน์โดดเด่นด้วยเส้นสายที่พลิ้วไหวและรายละเอียดที่ช่วยเติมความสดใสให้ทุกลุค โทนสีมงคลถูกนำเสนอในมุมมองที่ทันสมัย สามารถนำมาสไตลิ่งได้หลากหลาย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องการลุคสนุก สดใส แต่ยังคงความมีรสนิยมในทุกโอกาส
แบรนด์ Jelly Bunny เปิดศักราชใหม่ของปีมะเมียด้วยคอนเซปต์ “Ride Your Luck” ที่ถ่ายทอดพลังของการเริ่มต้นใหม่ ความรวดเร็ว และความโชคดี ผ่านไอเทมแฟชั่นโทนสีแดงที่สดใสและร่วมสมัย คอลเลกชั่นสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยดีไซน์ที่สนุก มีชีวิตชีวา และสวมใส่ง่าย เหมาะสำหรับการมิกซ์แอนด์แมตช์ในชีวิตประจำวัน เติมกลิ่นอายของการเฉลิมฉลองตรุษจีนให้ดูเบาสบายและมีสไตล์ พร้อมส่งต่อพลังบวกต้อนรับปีใหม่ในแบบของ Jelly Bunny อย่างชัดเจน
LYN นำเสนอคอลเลกชั่นกระเป๋า Re-Edition Bliss ที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณของความอิสระ ความแข็งแกร่ง และการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ชูดีไซน์ที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดอันประณีต โดดเด่นด้วยชาร์มปั๊มลายสีทองที่มาพร้อมสัญลักษณ์ม้าและเงื่อนมงคล สะท้อนความหมายแห่งความรุ่งเรืองและโชคลาภอย่างสง่างาม สามารถเป็นแอคเซสซอรีที่ช่วยยกระดับลุคในทุกวัน เสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี เติมความมั่นใจและความมีรสนิยมให้กับสไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ปิดท้ายการเฉลิมฉลองตรุษจีนปีมะเมียไปกับแบรนด์ misty mynx ที่นำเสนอไอเทมแฟชั่นในโทนสีแดง Red Energy ถ่ายทอดพลังแห่งความมั่นใจ เสน่ห์ และความกล้าที่แฝงอยู่ในสไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ ดีไซน์เน้นความเรียบง่ายแต่โดดเด่น สามารถสวมใส่ง่ายและมิกซ์แอนด์แมตช์ได้หลากหลาย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน พร้อมเติมพลังบวกและความมั่นใจให้กับทุกช่วงเวลาของการเริ่มต้นปีใหม่
แฟชั่นคอลเลกชั่นต้อนรับเทศกาลตรุษจีนจากแบรนด์ต่างๆ ภายใต้ยัสปาล กรุ๊ป จึงเป็นการผสานความหมายของการเฉลิมฉลองเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยอย่างกลมกลืน ผ่านดีไซน์ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ รสนิยม และตัวตนที่แตกต่าง ภายใต้แนวคิด Find Your Greatness ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นพบและเลือกสรรสไตล์ที่ตอบโจทย์ชีวิตในแบบของตัวเอง พบกับคอลเลกชั่นจากแบรนด์ JASPAL, C P S, CC DOUBLE O, QUINN, lyn around, Jelly Bunny, LYN และ misty mynx แบรนด์ในเครือได้แล้ววันนี้ที่ร้านทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ของแต่ละแบรนด์