เบิกฤกษ์ตรุษจีนปีมะเมีย อ.คฑา ชินบัญชร นำพิธีอัญเชิญ–ปลุกเสก “เทพเจ้ากวนอู”

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมเปิดเทศกาลตรุษจีนปีมะเมียอย่างเป็นทางการ ด้วยการจัด พิธีอัญเชิญและปลุกเสกองค์เทพเจ้ากวนอู ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ศาลเจ้ากวนอูที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เพื่ออัญเชิญองค์เทพศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด ภายในงาน “THE MALL LIFESTORE JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2026”ระหว่างวันที่ 12 – 22 ก.พ.69 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พร้อมกิจกรรมอื่นๆอย่างยิ่งใหญ่และเป็นมงคล
พิธีอัญเชิญและปลุกเสกในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน โดยมี อ.คฑา ชินบัญชร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย–จีน เป็นผู้นำประกอบพิธีตามขนบธรรมเนียมโบราณเพื่อความถูกต้องและความเป็นสิริมงคลสูงสุด พร้อมด้วย วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด และคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมพิธี
การจัดพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2279 และมีอายุยาวนานกว่า 290 ปี สะท้อนถึงความตั้งใจของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการยึดโยงพิธีกรรมกับรากฐาทางประวัติศาสตร์และความเชื่ออย่างแท้จริง ก่อนอัญเชิญองค์เทพมาประดิษฐานในพื้นที่ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและร่วมสักการะได้สะดวกยิ่งขึ้น
โดยตามหลักโหราศาสตร์จีน ปีมะเมียเป็นปีแห่งพลัง การเคลื่อนไหวและความรวดเร็ว เทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ และชัยชนะ จึงถือเป็นเทพมงคลสำคัญของปี ช่วยเสริมบารมีด้านการงาน การค้า และการเจรจาธุรกิจ โดยเฉพาะในปีที่ต้องอาศัยทั้งพลัง ความเด็ดขาด และความถูกต้อง
อ.คฑา ผู้นำพิธีในครั้งนี้ จึงให้คำแนะนำว่า “ในปีมะเมีย หรือปีที่ต้องการพลังของธาตุไฟ ความรวดเร็ว การสักการะเทพเจ้ากวนอู (ขี่ม้าเส็กเธาว์) ช่วยให้เรา "คุมพลังงาน" นี้ให้ไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง และสำหรับผู้ที่เกิด ปีชวด (ชงโดยตรง) หรือ ปีมะเมีย (คัก - ปีตัวเอง) ท่านจะช่วยปัดเป่าอุปสรรค เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ที่สำคัญในปีที่เศรษฐกิจหมุนไวเหมือนม้า การมี "บารมี" และ "ความซื่อสัตย์" แบบเทพเจ้ากวนอู จะช่วยให้เจรจาธุรกิจสำเร็จและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่”
หลังเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญและปลุกเสก เดอะมอลล์ กรุ๊ป จะอัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอู มาประดิษฐานให้ประชาชนร่วมสักการะ ระหว่างวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ M Lifestyle Hall ชั้น 1 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ในงาน “THE MALL LIFESTORE JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2026”
นอกจากนี้ ในวันที่ 12 ก.พ. 69 ยังจัดให้มีการฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค ในคอนเซ็ปต์ ‘มะเมียทะยานไกล ม้าไฟมหาเฮงสุดยิ่งใหญ่’ กับการแสดงสุดตระการตาจาก เติ้ล มติมันท์ – เฟิร์สวัน วรรณกร นักแสดงชื่อดังจากมินิซีรีส์บอยเลิฟ พร้อมช้อปสนุก คุ้มครบ ทั้ง กิน ช้อป ไหว้ เที่ยว