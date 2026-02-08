"เจ้าหญิงอานิชา รอสนาห์" พระชายา "เจ้าชายอับดุล มาทีน" ได้ให้ประสูติกาลพระธิดาแล้ว

ข่าวดีจากสำนักพระราชวังของบรูไน โดยสำนักพระราชวังแห่งบรูไนได้ออกแถลงการณ์เรื่อง เจ้าหญิงอานิชา รอสนาห์ พระชายาในเจ้าชายอับดุล มาทีน ได้มีพระประสูติกาลพระธิดา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 08.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยพระธิดาและพระมารดา มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี
ทั้งนี้ จะยังไม่มีการพระราชทานพระนามพระธิดาน้อยอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์แห่งบรูไนดารุสซาลาม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการยิงสลุต 17 นัดเฉลิมพระเกียรติพระประสูติกาลด้วย ณ พระราชวังอิสตานา นุรุล อิมาน กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน
