“แป้ง พลอยวารินทร์” โดนโจรบุกบ้านที่ฝรั่งเศส

“แป้ง-พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์” หลานนักธุรกิจของกระทิงแดง ถูกโจรบุกบ้านที่ประเทศฝรั่งเศส โดยได้ทรัพย์สินไปมูลค่านับสิบล้านบาท โดยเธอได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรม มีใจความว่า ....ขอบคุณทุกข้อความความห่วงใยและกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้แป้งนะคะ ตอนนี้แป้งยังไม่สามารถเปิดอ่านได้ทั้งหมด เพราะทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์นี้ใจยังรับไม่ไหว
แป้งถูกโจรบุกรุกเข้ามาใน Charlet ส่วนตัวที่เมือง Megeve ประเทศฝรั่งเศส และทรัพย์สินจำนวนมากถูกขโมยไปโดยคนร้ายยกตู้เซฟทั้งตู้ รวมถึงของมีค่าทั้งหมดออกไป สถานที่ที่เคยเชื่อว่าปลอดภัยกับกลายเป็นบทเรียนสำคัญว่า บนโลกนี้อาจไม่มีที่ไหนปลอดภัยอย่างที่เราคิดเสมอไป
ทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วยกระเป๋าสตางค์ บัตรประชาชน บัตรเครดิต พาสปอร์ต นาฬิกา Richard Mille กระเป๋า Hermes 3 ใบ รวมถึงทรัพย์สินมีค่าและของใช้ส่วนตัวอีกหลายรายการ ซึ่งหลายชิ้นมีคุณค่าทางจิตใจอย่างมาก มูลค่าความเสียหายรวมประมาณกว่า 15 ล้านบาท หรือกว่า 400,000 ยูโร
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับห้องนอนของแป้งเพียงห้องเดียว จากที่พักทั้งหมด 6 ห้องนอน ซึ่งมีเพื่อนพักรวมกัน 11 คน ยิ่งทำให้รู้สึกสะเทือนใจ เพราะลักษณะเหตุการณ์บ่งชี้ว่าแป้งถูกมุ่งเป้า เนื่องจากส่วนใหญ่แป้งอยู่บ้านเพียงลำพัง เพราะกำลังตั้งครรภ์และไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมสกีกับทุกคน
แม้จะสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและประเมินค่าไม่ได้คือแป้ง ลูกในท้อง และสามีปลอดภัย แป้งทราบดีว่าเหตุการณ์นี้อาจมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ และเป็นเรื่องที่คิดอย่างหนักก่อนจะออกมาพูด แต่ไม่ว่าใครจะครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพียงใด ไม่มีใครสมควรถูกละเมิดความปลอดภัย ถูกปองร้าย ถูกขโมย หรือถูกรถทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในสถานที่พักของตนเองหรือที่ใดก็ตาม ...แป้งจะค่อยๆ ตั้งสติก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะ
ยังไง Celeb Online ก็ขอเป็นกำลังใจให้แป้ง พลอยวารินทร์ ปลอดภัยและทางการฝรั่งเศสดำเนินการเพื่อทวงคืนทรัพย์สินค้าทั้งหมดกลับคืนมาโดยเร็ว
