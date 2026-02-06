ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล (๑๐๐ วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดพิธีบำเพ็ญกุศล (๑๐๐ วัน) และทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดขึ้นพร้อมกัน ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน และเป็นพื้นที่แห่งการรวมพลังความตั้งใจดีของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยภายในพิธีมีผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ คู่ค้า ตลอดจนประชาชน และลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบ สำรวม และเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีอย่างล้นพ้น