เมกาบางนา เติมเต็มความสุขคูณสอง รับตรุษจีนและเดือนแห่งความรัก

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชวนทุกคนร่วมเฉลิมฉลองกับช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่น กับแคมเปญ “MEGA DOUBLE LOVE X DOUBLE LUCK” ที่ผสานสองเทศกาลแห่งความหมาย ทั้งตรุษจีนและเทศกาลแห่งความรัก เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ถ่ายทอดแนวคิดของความผูกพัน การแบ่งปัน และความห่วงใยในทุกรูปแบบ เมกาบางนาจึงตั้งใจส่งต่อ “ความสุขคูณสอง” ผ่านแคมเปญพิเศษสำหรับ สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับสิทธิ์ ซื้อ 1 แถม 1 ในหมวดเครื่องดื่ม ของหวาน และเบเกอรี่ยอดนิยม รวม 12 ร้าน ได้แก่ ACAI STORY, AU BON PAIN, GAGA, KYO ROLL EN, MOLTO, OLINO CREPE & TEA, SOURI, THE VOLCANO, TOKYO SWEETS, TP TEA, TWIN MADEและ YENLY YOURS ร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความอร่อย ความอบอุ่น และการแบ่งปันตลอดช่วงเทศกาลพิเศษนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 เฉพาะที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น
เริ่มต้นความอร่อยแบบคุ้มคูณสอง สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ที่ใช้เพียง 10 คะแนน ก็สามารถแลกรับสิทธิ์ ซื้อ 1 แถม 1 จากร้านดังยอดนิยมที่เหมาะกับการแชร์ความสุขร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น OLINO CREPE & TEA กับเมนู FRESH RICE TEA เครื่องดื่มรสนุ่มละมุน ราคาพิเศษ 55 บาท (จากปกติ 110 บาท)
YENLY YOURS เอาใจคนรักมะม่วงกับ MANGO CREPE ราคาพิเศษ 59 บาท (จากปกติ 118 บาท)
TOKYO SWEETS เพิ่มรอยยิ้มด้วยขนมโมจิคละรสปั้นเป็นรูปแมวน้ำหรือกระต่ายสุดน่ารัก ราคาพิเศษ 79 บาท (จากปกติ 158 บาท)
AU BON PAIN กับเมนู COLD BREW LEMON TEA ขนาด 16 OZ. รสชาติสดชื่น ราคาพิเศษ 80 บาท (จากปกติ 160 บาท)
เพิ่มระดับความฟินขึ้นอีกขั้น สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ที่ใช้ 15 คะแนน แลกรับสิทธิ์ ซื้อ 1 แถม 1 กับเมนูอร่อยที่เหมาะสำหรับการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น SOURI กับเมนู BIRTHDAY CAKE FATCARON ราคาพิเศษ 90 บาท (จากปกติ 180 บาท)
MOLTO กับ STRAWBERRY MILK SLUSHIE อร่อยฟินทั้งสตรอร์เบอรี่และนมสด หวานสดชื่นรับเดือนแห่งความรัก ราคาพิเศษ 95 บาท (จากปกติ 190 บาท)
THE VOLCANO เสิร์ฟความอร่อยด้วย POCKET FRUIT TOAST VERY STRAWBERRY AND CREAM ราคาพิเศษ 99 บาท (จากปกติ 198 บาท)
TP TEA กับเมนู STRAWBERRY MILK TEA ราคาพิเศษ 105 บาท (จากปกติ 210 บาท)
ปิดท้ายความอร่อยแบบคุ้มคูณสองกับเมนูซิกเนเจอร์จากร้านดัง สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ที่ใช้ 20 คะแนน แลกรับสิทธิ์ ซื้อ 1 แถม 1 กับเมนูเด็ดจากร้านดังที่เหมาะกับการแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็น TWIN MADE กับเมนู PINK ROSE TEA หอมละมุนและโดดเด่นด้วยกลิ่นกุหลาบ ราคาพิเศษ 115 บาท (จากปกติ 230 บาท)
ACAI STORY เอาใจสายเฮลตี้ด้วย SIGNATURE BOWLS SUNSHINE FUN SIZE ราคาพิเศษ 140 บาท (จากปกติ 280 บาท)
GAGA กับเมนู SO GRAPE TEA FRAPPE CHEESE MOUSSE ราคาพิเศษ 149 บาท (จากปกติ 298 บาท)
KYO ROLL EN กับเมนูฮิต SIGNATURE ROLL CAKE ได้ทุกรสชาติ (ยกเว้น DUBAI CHOCOLATE ROLL CAKE) เบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นที่เติมเต็มโมเมนต์แห่งการแบ่งปันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ราคาพิเศษ 150 บาท (จากปกติ 300 บาท)
เมกาบางนา ขอเชิญทุกคนร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุข ความรัก และความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว กับการแบ่งปันความอร่อยแบบคูณสองกับแคมเปญ “MEGA DOUBLE LOVE X DOUBLE LUCK” สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับสิทธิ์ ซื้อ 1 แถม 1 จากร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังที่ร่วมรายการ ตลอดช่วงเทศกาลพิเศษนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 69 เฉพาะที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น