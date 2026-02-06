ชัย - ปริม บูลกุล บินร่วมยินดีลูกสาวเรียนจบที่อังกฤษ

สร้างความปราบปลื้มให้กับครอบครัว “บูลกุล” แห่งฟาร์มโชคชัยอีกคน เมื่อ “เฟิร์น – อลิน บูลกุล” ลูกสาวคนโตของ “คุณชัย - คุณปริม บูลกุล” เพิ่งเรียนจบปริญญาโทด้านกฏหมาย (LLM) จาก King’s College London ประเทศอังกฤษ โดยงานนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวคนโตถึงประเทศอังกฤษเลยทีเดียว ทั้งนี้ คุณชัยและคุณปริม มีลูกชายอีกสองคน คนกลางชื่อ “ฟาง-ชนินทร์ บูลกุล” และ “ฟิน-กวิน บูลกุล”
.
#CelebOnline #Gossip #อลินบูลกุล #ปริมบูลกุล #ชัยบูลกุล #ตระกูลบูลกุล #ข่าวtiktok #ข่าวGossip #ข่าวซุบซิบ #ไฮโซ
.
Cr.Primabear