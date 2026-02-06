เลือกตั้งปีนี้เซเลบนามสกุลดัง!? แห่สมัครเป็นตัวแทนไปนั่งในสภา

นับถอยหลังสู่โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งคนไทยทั่วประเทศคาดหวังไว้สูง เพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ว่าจะเดินไปทางใด บรรดาผู้ลงสมัครต่างทุ่มเทกันเพื่อให้ได้รับเลือกเข้าไปทำงานในสภา และในบรรดาลิสต์รายชื่อกว่า 5 พันคน ก็มีเหล่าเซเลบนามสกุลดังรวมอยู่ไม่น้อย จะมีใครกันบ้างนั้นตามมาดูกัน?
สำหรับเซเลบนามสกุลดังหน้าเดิมมากันครบ ไม่ว่าจะเป็น คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช, จิตภัสร์ กฤดากร, กรณ์ จาติกวณิช, เอกนัฏ พร้อมพันธ์, พริษฐ์ วัชรสินธุ, ดนุพร ปุณณกันต์, พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ และก็ยังมีอีกหลายคนที่มีโปรโฟล์น่าสนใจ
เริ่มจาก “นรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์” หรือ ครูพรีมมี่ จากพรรคภูมิใจไทย ลงสมัครในเขตพญาไท-ดินแดง เป็นลูกชายคนโตของ รมณีย์ เธียรประสิทธิ์ รับสายเลือดด้านการศึกษามาเต็มเปี่ยม เป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ เรียนจบด้านบริหาร ปริญญาตรีจากจุฬาฯ และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และเคยร่วมทีมงานช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาแล้ว
ถัดมาที่ “ปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ” คุณพ่อของเซเลบสาว มิ๊งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ มีสายเลือดนักการเมืองอยู่เต็มเปี่ยม ไล่มาตั้งแต่คุณพ่อ จอมพลผิน และพี่ชาย ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกฯ ของไทย ตัวเขาเองก็เพิ่งเป็นที่ปรึกษารองนายกฯ ในสมัยที่ผ่านมา โดยในปีนี้ลงสมัครในตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ ของพรรครวมไทยสร้างชาติ
อีกหนึ่งนามสกุลใหญ่ อย่าง “เลาหพงศ์ชนะ” ก็มีทายาทมาร่วมสืบสานตำนานไม่น้อย โดย “ธกร เลาหพงศ์ชนะ” ทายาทของ สมบัติ และภัคกร ที่มีธุรกิจประกันภัยและอสังหาฯ ลงสมัครในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตสวนหลวง ประเวศ ของพรรคเพื่อไทย
ส่วน “พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ” สะใภ้ตระกูลนี้ เธอแต่งงานกับ ชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ บอร์ดการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเธอเคยเป็น สส.มาแล้ว 2 สมัย ครั้งนี้กลับมาลงในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ จากพรรคภูมิใจไทย
ฝั่งตระกูล “มีนชัยนันท์” ที่เป็นสายเลือดนักการเมืองร่วมสร้างสีสัน โดยเฉพาะ “ศุภณัฐ มีนชัยนันท์” เซเลบหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ ที่พาพี่ชายน้องชายฮอตฮิตไปด้วย ก็กลับมาลงสมัคร สส.เขต 9 ย่านจุตจักร ของพรรคประชาชน
ส่วนลูกพี่ลูกน้อง “ขวัญจิรา มีนชัยนันท์” ลูกสาวของวิชาญ มีนชัยนันท์ เดินตามรอยพ่อ ลงสมัครในกรุงเทพฯ เช่นกัน แต่คนละเขตและคนละพรรค โดยเธอสมัครในนามพรรคเพื่อนไทยในเขต19 ย่านมีนบุรี
มาดูราชสกุลกันบ้าง มี 2 หนุ่มนักวิชาการที่มาลงสนามแข่งปีนี้ด้วย ฟากหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี “ผศ.ดร.ม.ล. กุลธร เกษมสันต์” อุปนายก สมาคมเทคโนโลยีดิจิตอลไทย ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคพลวัต เป็นทีมงานแนวหน้าของ กัณวีย์ สืบแสง
ส่วน “ดร.ม.ล. กรกสิวัฒน์ เกษมศรี” นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและพลังงาน ที่ครั้งนี้มาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ คู่กับ ตรีนุช เทียนทอง เลยทีเดียว
มาถึง “อนิศ โอสถานุเคราะห์” หนุ่มนักธุรกิจที่เคยมีชีวิตมากสีสัน เฟี้ยวฟ้าว เป็นกูรูความรัก ทำรายการ ออกพ็กเกตบุ๊ก ก่อนจะผันตัวไปเป็นนักธุรกิจด้านพลังงาน และเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านธุรกิจ ลงสมัคร สส.เขต2 กาฬสินธุ์ ของพรรคภูมิใจไทย
ปิดท้ายที่ 3 ผู้สมัครโปรไฟล์เลิศ ลงพื้นที่กรุงเทพฯ ของพรรคประชาธิปัตย์ นับเป็นสายเลือดใหม่ของพรรค อย่าง “เอิร์ธ-พงศกร ขวัญเมือง” ลูกชายรูปหล่อของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ที่รับหน้าที่โฆษกพรรค อดีตนักเรียนนายร้อย ที่ไปต่อปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย สาธารณะ จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ด้วยทุนรัฐบาลอังกฤษ
“แนน-ศิริภา อินทวิเชียร” ผู้สมัครเขต 6 เลขาฯ ชวน หลีกภัย เธอจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล, ปริญญาโทด้านการเงินและธุรกิจจากอังกฤษ และปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง จุฬาฯ และกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ที่จุฬาฯ เช่นกัน
และ “ดร.จั๊ม-เจษฎา เลิศธนสาร” ผู้สมัคร เขต 2 ซึ่งจบปริญญาตรีและโท ด้านวิศวะเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยบาธ อังกฤษ และปริญญาเอกจากอิมพีเรียล คอลเลจ แถมยังเคยเป็นผู้ช่วยสอนในสถาบันดังนี้อีกด้วย