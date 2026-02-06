ทายาทสืบทอดของแบรนด์ดัง

ทุกวันนี้ การบริหารจัดการเรื่องการสืบทอดตำแหน่งที่หลากหลาย เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแฟชั่น สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะรักษาการควบคุมของครอบครัว โดยการดึงพนักงานที่ทำงานมานานเข้าไปมีส่วนร่วม หรือใช้ประสบการณ์บริหารจัดการจากภายนอก แต่สุดท้ายแล้วอิทธิพลของครอบครัวก็ยังคงมีอยู่
:: Armani
หลังจาก “จิออร์จิโอ อาร์มานี” เสียชีวิตด้วยวัย 91 ปี ผู้ที่สืบทอดตำแหน่งแทนเขาคือ “เลโอ เดลลอร์โก” คนสนิททั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เลโอ หรือชื่อจริงคือ “ปันตาเลโอ เดลลอร์โก” เกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 1952 ที่เมืองบิสเชกลี ตอนใต้ของอิตาลี เคยเป็นหัวหน้าสตูดิโอออกแบบเสื้อผ้าบุรุษของกลุ่มอาร์มานี และเป็นมือขวาของจิออร์จิโอ อาร์มานีมานานกว่า 45 ปี นอกจากนี้ ตั้งแต่กลางปี 2019 เขายังเป็นซีอีโอของสโมสรบาสเกตบอลโอลิมเปีย มิลาน ซึ่งอาร์มานีเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งทีมประสบความสำเร็จมาก เขาปรากฏตัวเคียงข้างจิออร์จิโอ อาร์มานี ในเดือน พ.ย. 2021 หลังจบแฟชั่นเสื้อผ้าบุรุษ อาร์มานีเดินจับมือเขาพร้อมเน้นย้ำว่า “ตัดสินใจถูกต้องที่ได้ร่วมงานกับเลโอ ซึ่งช่วยเหลือผมในการออกแบบคอลเลกชันเสื้อผ้าบุรุษมาหลายปีแล้ว เขาเป็นผู้ร่วมงานที่มีความสามารถมาก”
:: Ermenegildo Zegna
หลังจาก “กิลโด เซญญา” ลดบทบาทจากตำแหน่งซีอีโอของ Ermenegildo Zegna Group (แบรนด์ Zegna, Thom Browne และ Tom Ford Fashion) ก็มีพนักงานลูกหม้อ อย่าง “เจียนลูกา ทาเกลียบู” รับช่วงต่อ ทั้งยังมี “เอโดอาร์โด และอันเจโล เซญญา” ทายาทรุ่นที่ 4 ของผู้ก่อตั้งแบรนด์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของแบรนด์ Zegna “หนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดของผู้นำคือ การมองไปข้างหน้า เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้นำรุ่นต่อไป” กิลโด เซญญากล่าว
:: Swatch Group
นับเป็นครั้งแรกที่ “นิค ฮาเย็ค” ซีอีโอวัย 71 ปี ออกมาบอกเป็นนัยว่า วาระการดำรงตำแหน่งสูงสุดของ Swatch Group ของเขานั้นมีจำกัด และยืนยันว่ามีแผนการสืบทอดตำแหน่งภายในอยู่แล้ว “มาร์ค ฮาเย็ค” หลานชายวัย 54 ปีของนิค ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารมาตั้งแต่ปี 2024 เขารับผิดชอบแบรนด์หรูอย่าง Blancpain, Breguet และ Jaquet Droz แม้ผู้เป็นลุงจะย้ำว่า มาร์ค ฮาเย็คไม่เคยถูกบังคับให้รับตำแหน่งใดๆ เขาประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้น แต่แวดวงนักลงทุนคิดว่า คุณสมบัติควรมีความสำคัญกว่าเลือดเนื้อเชื้อไข ในสายตาของคนนอก มาร์ค ฮาเย็คยังถูกมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แบรนด์หรู Swatch มีชื่อเสียงด้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Rolex หรือ Patek Philippe แต่ชื่อของเขายังติดอันดับต้นๆ สำหรับตำแหน่งซีอีโอ ที่อาจจะประกาศในไม่ช้า
:: Armani
หลังจาก “จิออร์จิโอ อาร์มานี” เสียชีวิตด้วยวัย 91 ปี ผู้ที่สืบทอดตำแหน่งแทนเขาคือ “เลโอ เดลลอร์โก” คนสนิททั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เลโอ หรือชื่อจริงคือ “ปันตาเลโอ เดลลอร์โก” เกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 1952 ที่เมืองบิสเชกลี ตอนใต้ของอิตาลี เคยเป็นหัวหน้าสตูดิโอออกแบบเสื้อผ้าบุรุษของกลุ่มอาร์มานี และเป็นมือขวาของจิออร์จิโอ อาร์มานีมานานกว่า 45 ปี นอกจากนี้ ตั้งแต่กลางปี 2019 เขายังเป็นซีอีโอของสโมสรบาสเกตบอลโอลิมเปีย มิลาน ซึ่งอาร์มานีเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งทีมประสบความสำเร็จมาก เขาปรากฏตัวเคียงข้างจิออร์จิโอ อาร์มานี ในเดือน พ.ย. 2021 หลังจบแฟชั่นเสื้อผ้าบุรุษ อาร์มานีเดินจับมือเขาพร้อมเน้นย้ำว่า “ตัดสินใจถูกต้องที่ได้ร่วมงานกับเลโอ ซึ่งช่วยเหลือผมในการออกแบบคอลเลกชันเสื้อผ้าบุรุษมาหลายปีแล้ว เขาเป็นผู้ร่วมงานที่มีความสามารถมาก”
:: Ermenegildo Zegna
หลังจาก “กิลโด เซญญา” ลดบทบาทจากตำแหน่งซีอีโอของ Ermenegildo Zegna Group (แบรนด์ Zegna, Thom Browne และ Tom Ford Fashion) ก็มีพนักงานลูกหม้อ อย่าง “เจียนลูกา ทาเกลียบู” รับช่วงต่อ ทั้งยังมี “เอโดอาร์โด และอันเจโล เซญญา” ทายาทรุ่นที่ 4 ของผู้ก่อตั้งแบรนด์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของแบรนด์ Zegna “หนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดของผู้นำคือ การมองไปข้างหน้า เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้นำรุ่นต่อไป” กิลโด เซญญากล่าว
:: Swatch Group
นับเป็นครั้งแรกที่ “นิค ฮาเย็ค” ซีอีโอวัย 71 ปี ออกมาบอกเป็นนัยว่า วาระการดำรงตำแหน่งสูงสุดของ Swatch Group ของเขานั้นมีจำกัด และยืนยันว่ามีแผนการสืบทอดตำแหน่งภายในอยู่แล้ว “มาร์ค ฮาเย็ค” หลานชายวัย 54 ปีของนิค ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารมาตั้งแต่ปี 2024 เขารับผิดชอบแบรนด์หรูอย่าง Blancpain, Breguet และ Jaquet Droz แม้ผู้เป็นลุงจะย้ำว่า มาร์ค ฮาเย็คไม่เคยถูกบังคับให้รับตำแหน่งใดๆ เขาประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้น แต่แวดวงนักลงทุนคิดว่า คุณสมบัติควรมีความสำคัญกว่าเลือดเนื้อเชื้อไข ในสายตาของคนนอก มาร์ค ฮาเย็คยังถูกมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แบรนด์หรู Swatch มีชื่อเสียงด้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Rolex หรือ Patek Philippe แต่ชื่อของเขายังติดอันดับต้นๆ สำหรับตำแหน่งซีอีโอ ที่อาจจะประกาศในไม่ช้า