บูติคจิวเวลรีหรูแบรนด์ SIRIVANNAVARI อวดเสน่ห์ดอกลำดวนประยุกต์

บนเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูงมากว่า 5 ปี แบรนด์ SIRIVANNAVARI โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ดีไซเนอร์ เผยโฉมจิวเวลรีบูติกแห่งแรก ณ ชั้น M ดิ เอ็มโพเรียม โดยมีเหล่าอินฟลูฯ ร่วมงานคับคั่ง อาทิ แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอลลี่ นิติพน, เดียร์น่า ฟลีโป, มิว นิษฐา, เฌอแตม ชนนัยน์ และกองทัพ พีค เป็นต้น
บูติกรูปทรงกระจกใสแห่งนี้ สมมาตรความโค้งมนสามแฉก ให้ความรู้สึกโมเดิร์น ไร้เส้นแบ่งกั้นระหว่างด้านหน้าและด้านหลัง เป็นการผสานเสน่ห์ความเป็นไทยสไตล์โมเดิร์น ในคอนเซ็ปต์ “ดอกลำดวน” ประยุกต์ อวดกลีบดอกทรงสามเหลี่ยมค่อยๆ ผลิบานตามธรรมชาติ อันเปรียบเสมือนการเดินทางแห่งงานออกแบบจิวเวลรี ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์ดีไซเนอร์ นำเสนอผลงานทั้ง High Jewelry และ Fine Jewelry
วัสดุหลักที่ใช้ในการตกแต่งบูติกคือ ไม้สักฟอกสีให้อ่อนลง ดูทันสมัยแต่คงเสน่ห์ความเป็นไทย ผสานสแตนเลสสตีลแฝงกลิ่นอายอินดัสเทรียล พื้นปูด้วยไม้โอ๊คให้ความรู้สึกโอ่อ่าดุจแมนชั่นหรูในกรุงปารีส ขลิบขอบทอง เล่นลวดลาย เป็นรูปกลีบลำดวน ผนังตกแต่งด้วยงานไม้พิมพ์รูปหางนกยูงรำแพนสง่างาม โดมกระจกโชว์ชิ้นงานไฮไลต์กลางร้าน คือหัวใจแห่งงานสร้างสรรค์ ดุจเกสรดอกไม้ และพรมสั่งทอพิเศษ เป็นลายกลีบดอกลำดวนไล่เฉดสี และซ้อนเลเยอร์ ตามคอนเซ็ปต์หลัก