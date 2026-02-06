7 เทรนด์แฟชั่น รับเทศกาลไชนิสนิวเยียร์

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ เพราะเทศกาลตรุษจีนกำลังจะมาถึง Celeb Online จึงร่วมเฉลิมฉลองด้วยการขนแฟชั่นคอลเลกชันพิเศษ สีแดงและสีทองซึ่งเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่น พร้อมลวดลายและลายพิมพ์รูปม้าสำหรับปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ ที่แม้ธีมจะคล้ายกันแต่การตีความแตกต่างและหลากหลาย
1.ทอรี เบิร์ช (Tory Burch) มาพร้อมเสื้อถักลายแจ็กการ์ด ที่ดูสง่างามแต่แฝงไปด้วยความสนุกและมีเอกลักษณ์ เติมลุคด้วยเครื่องประดับรูปม้าสุดน่ารัก เพิ่มไอเทม กระเป๋า Suede Pony Bag รูปทรงของม้า
2.เคท สเปด (Kate Spade) นำม้ามาใช้เป็นลวดลายหลักในคอลเลกชันตรุษจีน สร้างความโดดเด่นด้วยเสื้อสเวตเตอร์ กระเป๋าสตางค์ หรือพวงกุญแจห้อยกระเป๋าลายม้า
3.ลองฌองป์ (Longchamp) มากับระเป๋า Le Roseau รุ่นไอคอนิก ปรับโฉมใหม่เฉดสีแดงต่างๆ พร้อมพวงกุญแจตุ๊กตาม้าในปีนักษัตรจีน
4.เบอร์เคนสต็อค (Birkenstock) นำรองเท้าสามรุ่นมาตีความใหม่ ได้แก่ รุ่น Boston, Arizona และ Florida โดยเฉพาะ รุ่น Florida ออกแบบมาเพื่อฉลองตรุษจีน ผลิตจากหนังเงาวาวสีแดง Zinfandel ตกแต่งด้วยหัวเข็มขัดสีทองสามอัน
5.แมกซ์ มารา (MaxMara) กับเสื้อสเวตเตอร์ เดรส และชุดสองชิ้น โทนสีกลางๆ ดูคลาสสิกและสีแดงอ่อนๆ ไฮไลต์อยู่เสื้อโค้ทสั้น รุ่น Teddy Bear Icon Coat สีแดงสด
6.โลเอเว่ (Loewe) นำไอเดียจากม้าออกแบบเป็นกระเป๋า เครื่องประดับ รองเท้า พวงกุญแจห้อยกระเป๋า หรือลวดลายบนรองเท้าผ้าใบ Ballet Runner ที่ทำจากหนังลูกวัวขนฟู รวมถึงพู่ระบายบนกระเป๋า Puzzleซึ่งได้แรงบันดาลใจจากขนแผงคอม้า
7.โคลเอ (Chloe) อ่อนเยาว์แต่ดูหรูหรา อย่าง เสื้อยืด เสื้อถัก และกางเกงยีนส์ ในโทนสีแดง เบจ และน้ำเงิน ซึ่งมีม้าปรากฏในหลายรูปแบบอย่างแนบเนียนบนกระดุม หัวเข็มขัด และลายพิมพ์ขนาดใหญ่บนเสื้อยืด