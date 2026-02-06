เจลลี บันนี จับ 3 สาวคนดัง ผสานพลัง The Powerpuff Girls

เจลลี บันนี (Jelly Bunny) เปิดตัวคอลลาบอเรชันสุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก The Powerpuff Girls แอนิเมชั่นเรื่องโปรดของสาวๆ สู่แฟชั่นที่ผสานความหวานและความสนุกไว้ด้วยกัน ผ่าน 3 สาว “พีพี-ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์, ชาร์เลท-วาศิตา แฮเมเนา และ นินน่า-ญาณิน โอภาสสถาวร” สู่ดีไซน์ร่วมสมัยพร้อมลูกเล่นโดดเด่น ด้วยโทนสีชมพู ฟ้า และเขียว ในสไตล์ของตัวเอง พร้อมสีสันและกราฟิกสุดป๊อปที่สะท้อนถึงสายรุ้ง พลัง และความกุ๊กกิ๊ก มีทั้งครอปแขนพอง, คาร์ดิแกนแต่งกระดุมหัวใจ, เสื้อไหมพรมถัก, มินิเดรสคอปก และเดนิมขายาวปักลาย ไปจนถึงเสื้อยืด Raglan ดีไซน์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ The Powerpuff Girls พร้อม กระเป๋า รองเท้า และแอคเซสซอรีอีกมากมาย