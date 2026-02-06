ดีเซล เปิดสาขาใหม่ ณ ชั้น 2 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ดีเซล (DIESEL) เปิดสาขาใหม่ ณ ชั้น 2 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ผสานอารมณ์ดิบเท่เข้ากับความทันสมัย พร้อมไฟ Lightbox ตลอดแนวเพดานในโซนขาย พื้นใช้กระเบื้อง Aged Concrete จาก DIESEL Living โทนสีหลักเน้นเฉดเทาและแดง ซิกเนเจอร์ของแบรนด์ โดยมี “พลอย หอวัง” ร่วมถ่ายทอดสไตล์ของ DIESEL ผ่านคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 ในร้านมีคอลเลกชัน Fall/Winter 2025, Pre-Spring 2026
คริสปี้ ครีม รังสรรค์โดนัทสื่อรัก 4 แบบ 4 สไตล์ เริ่มที่ I Love You A Choco-lot โดนัทรูปหัวใจสีแดง สอดไส้ช็อกโกครีม เคลือบเรดช็อกโกแลต ตกแต่งด้วยโบว์สีชมพู, You’re Beary Sweet โดนัทรูปหัวใจสีขาว สอดไส้คุกกี้ครีม เคลือบไวท์ช็อกโกแลต หน้าน้องหมี, XOXO Hugs & Kisses โดนัทรูปหัวใจสีชมพู สอดไส้ราสป์เบอร์รีครีม เคลือบสตรอเบอร์รีคัฟเวอร์ลิค เพิ่มลายเส้นเรดช็อกโกแลต พร้อมข้อความ XOXO และ Sprinkled With Love โดนัทออริจินอล เกลซ ตกแต่งด้วยวานิลลาครีม โรยฮาร์ทสปริงเคิลสีแดง ขาว และชมพู วันนี้-15 ก.พ. 69 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา