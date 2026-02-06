found & found เสิร์ฟโปรคู่ สุดปัง ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

found & found ชวนเติมสวยรับความปังตลอดเดือนแห่งความรักนี้ ด้วยโปรโมชันสุดคุ้ม Luck & Love คู่ลด คู่คุ้ม เติมความสุขแบบ one stop shopping ให้กับ สายมู สายช้อป ได้สวยครบ ดูดี เฮลตี้ ที่นี่ทุกวัน ร้านเดียวที่จะพาทุกคนช้อปปิ้งครบจบทุกแบรนด์ดังจาก ญี่ปุ่น-เกาหลี ที่มีไอเทมให้เลือกมากมายในราคาสบายกระเป๋าไม่ว่าจะเป็น สกินแคร์ เมคอัพ มาส์กหน้า โลชั่นทาผิว ครีมอาบน้ำ และยาสระผม อาทิเช่น Arumik Hair Milk แฮร์มิลค์บำรุงผมให้ผมนุ่มลื่นตั้งแต่โคนจรดปลาย hetras โลชั่นบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม กลิ่นหอมติดทนนาน ROM&ND ลิปแมทสายเกา เนื้อมูสกำมะหยี่ เม็ดสีชัด เติมเต็มร่องปากให้สวยปังเรียบเนียน LuLuLun Face Mask Strawberry Tochigi แผ่นมาสก์หน้าช่วยผลัดเซลล์ผิว เพื่อผิวดูใส เปล่งประกาย น่ามอง และแบรนด์อื่น ๆ ที่มีให้เลือกช้อปเติมสวยรับวาเลนไทน์ อีกเพียบ สำหรับบิวตี้สายมูฟังทางนี้ เพียงช้อปสินค้าครบ 690 บาท เช็คดวง(ออนไลน์)ฟรีกับ MadammLULU หรือ ช้อปครบ 890 บาท เลือกรับ LUCK TAG เสริมความปัง มูลค่า 299 บาท ฟรีทันที รับรองว่าช้อปนี้มีแต่ให้ ทั้งสวย ทั้งปัง รับวาเลนไทน์แน่นอน
ยังไม่จบแค่นั้น found & found ยังแจกฟรีอั่งเปารับตรุษจีนมูลค่ารวมกว่า 450 บาท ให้สมาชิกทุกคนได้ช้อปเพลิน เริ่ม 10 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ แค่นั้นยังไม่พอเมื่อซื้อสินค้าครบ 990 บาท รับ HENG HENG Bag ฟรีทันที ตั้งแต่วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นนี้ได้ผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/foundnfound.official
สาว ๆ สายช้อปห้ามพลาด! กับสินค้า ญี่ปุ่น-เกาหลี ในราคาพิเศษก่อนใคร ช้อปได้แล้ววันนี้ที่ร้าน found & found ทุกสาขา หรือเลือกช้อปบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วกดผ่านช่องทาง GrabMart Line Man Mart, Shopee, Lazada และ Tiktok Shop คลิกเลย
