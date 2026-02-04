เซเลบนักออกแบบรุ่นใหม่รักษ์โลก!? สร้างแบรนด์แฟชั่นไทยสู่ความยั่งยืน

แม้โลกปัจจุบันจะมุ่งสู่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้น โดยลดการใช้แรงงานคน แต่วงการแฟชั่นที่ไม่เพียงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับ ‘ความยั่งยืน’ (Sustainability) ลดการสร้างขยะไม่ให้ล้นโลก โดยมีการนำใช้ซ้ำ หยิบจับวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รังสรรค์ให้แฟชั่นดูล้ำสมัยโดดเด่นน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม เซเลบออนไลน์จึงขอรวบรวมแบรนด์เสื้อผ้าของนักออกแบบคนไทย ที่ไม่เพียงสวยงามแต่ยังรักษ์โลก มาให้ได้ชื่นชมกัน
เริ่มที่แบรนด์ “Matter” ของ “สาวเพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม” ลูกสาวคนเก่งของ ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย กับชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2566 นอกจากจะเน้นทำคอลเลกชันเสื้อผ้าในแนว Sustainability โดยคำนึงถึงการอัปไซเคิล การใช้เส้นใยธรรมชาติออร์แกนิก และการนำมาใช้ซ้ำเป็นหลักแล้ว ยังเน้นย้ำถึงความเป็นตัวเอง บางคอลเลกชันยังช่วยปลอบโยนด้วยการปักข้อความบนเสื้อ เพื่อช่วยเตือนใจเมื่อสวมใส่อีกด้วย
ต่อที่ “Earthology” ของ “เชอรี่-กฤติกา ชัยวิไล” ผู้ปลุกปั้น Earthology Studio แบรนด์แฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์รักษ์โลกของไทย ร่วมกับ “อุ้ม-วรรณชื่น ทองเย็น” โดยเน้นการนำเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติก มาผลิตเสื้อผ้าและกระเป๋า เน้นควบคุมการผลิตแบบยั่งยืน ตั้งแต่เส้นด้ายและย้อมสี ที่ช่วยลดการใช้น้ำและไม่ใช้สารเคมี สวมใส่ได้อย่างสบายใจแถมทันสมัย
มาถึง “Madmatter Studio” ที่มี “แท็ป-ปธานิน งามกิจเจริญลาภ” และ “แจ๊ส-ธนิสรา โพธิ์นทีไท” ร่วมกันก่อตั้ง ก็มุ่งเน้นแฟชั่นที่ยั่งยืนจากผ้าเหลือใช้แต่ทนทาน มาตัดต่อจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นและมีรสนิยมให้ผู้สวมใส่อย่างมั่นใจ
ส่วน “Marionsiam” ของ “แพท-ทยิดา อุนบูรณะวรรณ” เป็นแบรนด์แฟชั่นไทยที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดโมเดิร์นคราฟต์ จากวัสดุที่ยั่งยืน อย่าง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าทอมือ จากชุมชน จนได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ เคยเฉิดฉายบนรันเวย์แฟชั่นวีกที่เวียนนา แถมสาวแพทยังคว้ารางวัลมาแล้วมากมาย
ขณะที่ แบรนด์ PAINKILLER Atelier โดย “สิริอร เฑียรฆประสิทธิ์” ก็มุ่งหวังทำแบรนด์แฟชั่นเกี่ยวกับความยั่งยืน การใช้ผ้า Surplus การใช้แพกเกจจิ้งที่ย่อยสลายได้ เป็นออฟฟิศประหยัดพลังงาน ถ่ายทอดงานคราฟท์ของไทยออกมาเป็นเสื้อผ้าที่เรียบง่ายแต่เท่ มีลูกเล่น มีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน มีความคลีน มีศิลปะ เรียบร้อยแต่ขบถ หนุ่มๆ ใส่แล้วรู้สึกเป็นตัวเอง
ด้าน “Circular” ที่มี “วัธ-จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์” ทายาทรุ่นที่ 3 ของโรงงานสิ่งทอ "แสงเจริญการฝ้าย" (SC GRAND) เป็นเจ้าของ ผู้นำผ้ารีไซเคิลและยูนิฟอร์มเก่ามาแปรรูปใหม่ สร้างแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นรักษ์โลกที่ทันสมัยแบบมินิมอล โดนใจคนยุคใหม่
สำหรับ “Taktai” ที่มี “ซิ่ว-กัญจิรา ส่งไพศาล” (Kanjira Songpaisan) อดีตโปรแกรมเมอร์ที่หันมาสร้างแบรนด์แฟชั่นยั่งยืน เป็นผู้ก่อตั้ง ก็นำเส้นใยธรรมชาติจากไม้ไผ่ ใบตอง ใยสับปะรด ฝ้ายออร์แกนิก และกัญชง มาผสานงานทอมือ เพื่อสร้างสรรค์เสื้อผ้ารักษ์โลก ที่ย้อมสีจากเปลือกไม้ ใบไม้ และดอกไม้ ออกมาเป็นสีเอิร์ธโทนสวยงาม
ปิดท้ายที่แบรนด์ “Dry Clean Only” ของ “เบสท์-ปฏิพัทธ์ ชัยภักดี” ผู้ทำเสื้อผ้าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยนำเสื้อผ้าวินเทจมาตกแต่งใหม่ด้วยงานคราฟต์ ปักเลื่อม การเพนต์ และเย็บปะติด ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสื้อผ้าในมุมมองใหม่ๆ จนสร้างชื่อให้แบรนด์ไทย ด้วยเอกลัษณ์โดดเด่นโด่งดังไปทั่วโลก ได้รับความนิยมจากเหล่าคนดังฮอลลีวูด เพราะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวแตกต่างกว่าใครๆ