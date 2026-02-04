xs
ส่องคอสตูมงานแกรมมี่ปีนี้ แข่งกันเปลือยและประท้วง ICE

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ผลการประกาศรางวัลในงานแกรมมี่อวอร์ดปีนี้ กลายเป็นข่าวเล็กไปเลย เพราะกระแสฮือฮาไปตกอยู่กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องการแต่งกายของผู้ร่วมงาน กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนเวที โดยคอสตูมปีนี้ดูเหมือนจะมีธีมหลักที่ต่างกันมากๆ อยู่ 2 ขั้ว ฟากหนึ่งมาแนวโชว์โป๊เปลือย โชว์เนื้อหนังมังสา ในขณะที่ อีกกลุ่มแสดงออกถึงการประท้วงการกระทำที่รุนแรงเกินเหตุของ ICE หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา

เริ่มตั้งแต่พรมแดงที่ นักร้องสาวเควียร์ดีว่า “แชปเปิล โรน” หรือ ไคลีย์ โรส แอมสตัตซ์ ที่โดดเด่นกับสไตล์ Drag Queen ในลุคสุดอึ้งกับชุดราตรีเปลือยอก ที่ครีเอตขั้นสุดด้วยการเกี่ยวชายผ้าไว้กับห่วงเจาะหัวนม (จนทำเอาบางคนเรียกชุดนี้ว่า “ชุดหัวนม”) โชว์ช่วงตัวครึ่งบนแบบเต็มตา

หรือ “คารอล จี” นักร้องสาวละตินก็มาในชุดซีทรูสไตล์หวาน

ด้านตัวแทนจากฝั่งเอเชีย อย่าง “วง KATEYE” ก็มาในชุดลูกไม้ซีทรู แหวกบน เว้ากลาง ผ่าล่าง แบบครบเซ็ต

ส่วน “จัสติน บีเบอร์” ก็ขึ้นแสดงบนเวทีในคอสตูมที่มีเพียงกางเกงในบ๊อกเซอร์กับถุงเท้า ในขณะที่ บนพรมแดงเขาจัดเต็มแต่งสูทมาดเนี้ยบเข้าคู่กับภรรยา เฮลีย์ แถมติดเข็มกลัด ICE Out (สัญลักษณ์ประท้วงการทำงานของ ICE) ซึ่งมีนักร้องนักดนตรีหลายรายร่วมมูฟเมนต์นี้ด้วยเช่นกัน

ไม่เพียงเท่านั้น เหล่าผู้ชนะต่างใช้สปีชรับรางวัล ประกาศจุดยืนการไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ ICE ไม่ว่าจะเป็น “แบด บันนี่” ผู้ได้รับรางวัลหลากหลายสาขา หรือ “บิลลี่ ไอลิช” ผู้ชนะเพลงแห่งปี รวมไปถึง “โอลิเวีย ดีน” ผู้ชนะรางวัลศิลปินหน้าใหม่

นอกจากนี้ พิธีกรรายการ อย่าง “เทรเวอร์ โนอาห์” ก็จิกกัดทรัมป์ถึงเรื่องการอยากได้เกาะกรีนแลนด์ และการที่มีชื่อพัวพันในเอปสตีนไฟล์ ซึ่งทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โกรธหนักมาก บอกว่าเป็นรายการที่แย่สุดๆ ดูไม่ได้เลย และบอกว่าโนอาห์เป็นพิธีกรขี้แพ้ที่กล่าวใส่ร้ายเขา ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นจริง และบอกว่าจะส่งให้ทนายฟ้องให้หมดตัว

