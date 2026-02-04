xs
เอ็ม ดิสทริค เนรมิตแจ๊สคลับสุดหรู ชวนคนดังปาร์ตี้สไตล์นิวยอร์กเกอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


อรธิรา ภาคสุวรรณ์, อิทธิฤทธิ์ รัตนทารส อัมพุช, จรรยา สว่างจิตร และ พล.ท.ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ
เอ็ม ดิสทริค จัดกาล่าดินเนอร์ “EM DISTRICT: EM JAZZ CLUB” ตอบแทนกลุ่มลูกค้าคนสำคัญ โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก อย่าง เพนโฟลด์ และเพอร์นอด ริคาร์ด เนรมิต ชั้น 14 เอ็ม ทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ให้กลายเป็น Jazz Club สุดหรูจากมหานครนิวยอร์ก

วรรณี ศิริประภารัตน์, วาสนา อินทะแสง, จรรยา สว่างจิตร, อรธิรา ภาคสุวรรณ์, ปวันรัตน์ บุรี, สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย และสุพนิต วีระกุล
ภายในงานถ่ายทอดผ่านการเดินทาง ที่ออกแบบมาให้เป็นแจ๊สคลับสไตล์นิวยอร์ก ตั้งแต่บริเวณทางเข้าคลับแจ๊สสุดคลาสสิก ที่เนรมิตบรรยากาศของมหานครนิวยอร์กมาได้อย่างสมจริง ตั้งแต่สถานี Subway ไปจนถึงการตกแต่งหน้าคลับ ก่อนนำเข้าสู่บาร์ลับในแบบ Speakeasy Room ที่เปี่ยมด้วยรสนิยมและการตกแต่งสุดพิถีพิถัน พร้อมเสียงร้องอันทรงเสน่ห์จากศิลปินแจ๊สชื่อดัง ซอ วงเดอะซิส ที่เติมเต็มให้ค่ำคืนนี้อบอวลไปด้วยมนต์ขลัง

กรองกาญจน์ ชมะนันทน์ และสิริโสภา จุลเสวก
ดื่มด่ำกับรสชาติอาหารชั้นเลิศ คลอเคล้าด้วยท่วงทำนองเพลงแจ๊สคลาสสิกจากวง สราญ ควอร์เท็ต และ ต้น อาดาวาน ท่ามกลางเหล่าเซเลบคนดังคับคั่ง อาทิ จรรยา สว่างจิตร, พล.ท.ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ, ปวันรัตน์ บุรี, ประสิทธิ์ บุรี, สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย, สุพนิต วีระกุล, และวาสนา อินทะแสง พร้อมโชว์เซอร์ไพรส์จาก บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ผ่านบทเพลงไพเราะ

อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา, จิตรดี พูลวรลักษณ์, สิริโสภา จุลเสวก และนิติ สว่างวัฒนไพบูลย์

สถิตย์ และทัศนีย์ ชลสายพันธ์

ปิยนันท์ ศรัชลาชัย และนพ. ธนวิศว์ พิศุทธานันท์

บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

