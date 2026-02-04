เอ็ม ดิสทริค เนรมิตแจ๊สคลับสุดหรู ชวนคนดังปาร์ตี้สไตล์นิวยอร์กเกอร์

เอ็ม ดิสทริค จัดกาล่าดินเนอร์ “EM DISTRICT: EM JAZZ CLUB” ตอบแทนกลุ่มลูกค้าคนสำคัญ โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก อย่าง เพนโฟลด์ และเพอร์นอด ริคาร์ด เนรมิต ชั้น 14 เอ็ม ทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ให้กลายเป็น Jazz Club สุดหรูจากมหานครนิวยอร์ก
ภายในงานถ่ายทอดผ่านการเดินทาง ที่ออกแบบมาให้เป็นแจ๊สคลับสไตล์นิวยอร์ก ตั้งแต่บริเวณทางเข้าคลับแจ๊สสุดคลาสสิก ที่เนรมิตบรรยากาศของมหานครนิวยอร์กมาได้อย่างสมจริง ตั้งแต่สถานี Subway ไปจนถึงการตกแต่งหน้าคลับ ก่อนนำเข้าสู่บาร์ลับในแบบ Speakeasy Room ที่เปี่ยมด้วยรสนิยมและการตกแต่งสุดพิถีพิถัน พร้อมเสียงร้องอันทรงเสน่ห์จากศิลปินแจ๊สชื่อดัง ซอ วงเดอะซิส ที่เติมเต็มให้ค่ำคืนนี้อบอวลไปด้วยมนต์ขลัง
ดื่มด่ำกับรสชาติอาหารชั้นเลิศ คลอเคล้าด้วยท่วงทำนองเพลงแจ๊สคลาสสิกจากวง สราญ ควอร์เท็ต และ ต้น อาดาวาน ท่ามกลางเหล่าเซเลบคนดังคับคั่ง อาทิ จรรยา สว่างจิตร, พล.ท.ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ, ปวันรัตน์ บุรี, ประสิทธิ์ บุรี, สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย, สุพนิต วีระกุล, และวาสนา อินทะแสง พร้อมโชว์เซอร์ไพรส์จาก บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ผ่านบทเพลงไพเราะ