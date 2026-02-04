xs
“อนันดา เอเวอริ่งแฮม” ถ่ายทอดมุมมองการอยู่อาศัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



อดัม (ADAM) โดย ภัทรกร ตั้งจิตการุญ ผู้ก่อตั้ง ได้จัดงานเปิดตัว ADAM Flagship Store โฉมใหม่ ณ Crystal Design Center (CDC) ชั้น 1 และชั้น 2 ซึ่งไม่ใช่เพียงโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ แต่คือพื้นที่ที่ถ่ายทอดคอนเซ็ปต์ A New Chapter of Complete Living Experience และมุมมองใหม่ของการอยู่อาศัยระดับลักชัวรี ที่ผสานทั้งงานออกแบบภายในและเฟอร์นิเจอร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดดเด่นด้วยการผสานงานออกแบบสไตล์ Timeless Modern เข้ากับ Mastery Craftsmanship งานฝีมือชั้นสูงที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด พิถีพิถันในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่สัดส่วน โครงสร้าง ไปจนถึงการเก็บงานในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ทุกชิ้นงานไม่เพียงสวยงามและแข็งแรง แต่ยังใช้งานได้จริง และสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

งานนี้ได้แบรนด์แอมบาสเดอร์หนุ่ม อนันดา เอเวอริ่งแฮม ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจ ร่วมด้วยเหล่าเซเลบ อาทิ พิมพิศา จิราธิวัฒน์ พรประภา, อภินรา ศรีกาญจนา, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, ขนิษฐา ดรุณเนตร, ปรีดากร เมธเกรียงชัย และกนต์ธร ศิริตันติกร ร่วมงานอย่างอบอุ่น



