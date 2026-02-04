“พีพี กฤษฏ์” เปิดเคล็ดลับความหอม ผ่านบอดี้ออยล์ 3 กลิ่น

JOURNAL แบรนด์น้ำหอมและเครื่องหอมสัญชาติไทย จัดงาน JOURNAL A Love Journey เปิดตัวบอดี้ออยล์คอลเลกชันใหม่ A Love Journey Collection ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากคอนเซ็ปต์ Celebrate Every Chapter of Love ฉลองทุกบทของความรัก ตั้งแต่รักครั้งแรกอันแสนบริสุทธิ์ หรือรักที่ไม่อาจครอบครอง ไปจนถึงรักแท้ที่ยืนยาว ผ่านบอดี้ออยล์ 3 กลิ่น อาทิ First Love, Forever Love และกลิ่นใหม่ อย่าง Forbidden Love ที่ร้อยเรียงเรื่องราวของความรักเอาไว้อย่างงดงาม โดยมีพรีเซ็นเตอร์บอดี้ออยล์ชื่อดัง “พีพี–กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับความหอมและเสน่ห์ของการดูแลผิว
พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตีแฟนคลับแบรนด์ อาทิ สาริศา ล่ำซำ, สิริน ศรีอรทัยกุล, อภินรา และพลอยพยัพ ศรีกาญจนา, พัทธมน เตชะณรงค์, มธุนาฏ ซอโสตถิกุล, ชญาภา จูตระกูล และอีกมากมาย