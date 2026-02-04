กองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์ ฉลองวันเกิดครบรอบ 80 ปี

80 ยังแจ๋วสำหรับ “กองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์” ประธานกรรมการ บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ที่ฉลองวันเกิดครบรอบ 80 ปี งานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการตบเท้าร่วมอวยพรกันแบบอบอุ่น ที่ขาดไม่ได้คือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและที่ปรึกษากรรมการ “ศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์” ที่ก่อร่างสร้างแบรนด์มาด้วยกันจนปีนี้ “จระเข้” เติบโตสู่ปีที่ 34 “กองกูณฑ์” ถือโอกาสขอบคุณพนักงานและคู่ค้าที่มาร่วมงานคับคั่ง
อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผนึกพันธมิตร จัดงาน ‘Pink Power & Charity Day: United for Pink Hope’ ระดมทุนสนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี มาร์ติน มูดดี้, นพ. เฉลิมเดช กรรณวัฒน์, ภาวิณี รักษ์ประศาสน์, นัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล, เรลีน จอห์นสัน และมาลีรัตน์ ภัทจารีสกุล ร่วมงาน ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ