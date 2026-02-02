ฤดูแห่งการลุยหิมะมาถึงแล้ว! แก๊งไฮโซหอบผ้าสัมผัสหิมะกันฉ่ำๆ

ถึงฤดูกาลที่ไถฟีดโซเชียลมีเดียไปทางไหน ก็เจอแต่คนดังพากันหลบร้อนไปตะลุยหิมะ สไลด์สโนว์บอร์ดลงจากภูเขาที่ขาวโพลน หรือไม่ก็พาครอบครัวไปฟูลฟีลดีๆ จากบรรยากาศที่แตกต่างจากเมืองไทย จนแทบจะกลายเป็นธรรมเนียมประจำของเหล่าไฮโซไปซะแล้ว ว่าต้องพากันไปไถสกีแช่หิมะกันในต่างประเทศ และแน่นอนว่าสถานที่ที่ยอดนิยมก็คือ นิเซโกะ ประเทศญี่ปุ่น หรือถ้าไกลหน่อยก็ฝรั่งเศส หรือสวิตเซอร์แลนด์กันไปเลย ครั้งนี้จึงขอรวบรวมบรรยากาศหิมะขาวๆ ที่เหล่าเซเลบริตีไปตะลุยมาให้ชมกัน
ปาลาวี บุนนาค และเจ เจตริน คู่หวานเกินต้าน ที่ไปไหนไปกันควงกันไปเล่นทุกกิจกรรม แถมพร้อมใจกันใส่ชุดสกีสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์ หวานจนเป็นภูเขาน้ำแข็งไสราดเฮลส์บลูบอยไปเลย
วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์ ไปทุกที่ที่มีเธอ! ล่าสุด ควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวมาเลเซีย ไปตะลุยขี่สโนว์โมบิลท่ามกลางอากาศหนาว -22 องศา ที่ฮาร์บิน งานนี้ไม่กลัวหนาวเพราะมีหวานใจให้ความอบอุ่น
กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ และบี้ ธรรศภาคย์ คู่รักดาราที่ผ่านไปกี่ปีก็ยังหวานไม่เปลี่ยน ควงคู่กันไปเที่ยวทุกที่ แม้จะไม่ได้เล่นสโนว์บอร์ด แต่เจ้าแม่สายแฟ ก็ขอแต่งเต็มท้าลมหนาว
อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ เมื่อมีโอกาสก็จะไปเล่นสโนว์บอร์ด หนึ่งในกีฬาที่ชอบ ทำให้รอคอยฤดูหนาวทุกๆ ปี งานนี้จึงขอถ่ายภาพคู่กับครูที่สอนสโนว์บอร์ดคนแรกในชีวิต ซึ่งก็คือน้องชายของเธอเอง
นภัทร อัสสกุล และตาต้า-พรพิลาส อัสสกุล ในโอกาสครบรอบแต่งงาน 18 ปี คู่รักยาวนานที่เป็นเหมือนเซฟโซนซึ่งกันและกัน ก็ขอฉลองท่ามกลางหิมะขาวๆ สักหน่อย
ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และนันทญา ภิรมย์ภักดี คู่ซี้แม่ลูกตัวติด ไม่ว่าจะทะเล ภูเขา หิมะ ก็พากันไปทุกที่ ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์เหมือนกัน ฉะนั้นสกีหิมะปีนี้ไม่มีพลาด
ดิษฐวัฒน์ อิสสระ กับแก๊งหนุ่มๆ เพื่อนซี้ คุณชายน้อง-ม.ร.ว. จุลรังษี ยุคล, เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี, ศรัณย์ ชัยปาณี ที่ชวนกันไปสไลด์สโนว์บอร์ด ไถสกีกันเป็นประจำทุกปี ปีนี้พากันไปบนเทือกเขาแถบฝรั่งเศส
ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และมาร์กี้ ราศรี ในเมื่อเป็นสายแฟ ชุดลุยหิมะต้องไม่ธรรมดา ลายสุดขั้วทั้งสามีภรรยา ระหว่างพักเล่นกิจกรรมก็ชวนกันโพสท่าคูลๆ กับวิวสวยๆ
เขมนิจ จามิกรณ์ เปรมานนท์ ได้เวลาตะลุยหิมะไปพร้อมๆ กับคุณแม่ แม้จะมีเถียงกันบ้างแต่วิวสวยๆ ก็ช่วยปรามไว้ได้ ยังงัยก็รักกันอยู่แล้ว
วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ขนครอบครัวทั้งภริยานางเอกสาว “แพทริเซีย กู๊ด” และลูกน้อยอีกสองคนไปพักผ่อน รับความหนาวท่ามกลางหิมะขาว
ลาลีวรรณ โกมลสุทธิ์ พาลูกสาวมาตะลุยหิมะที่ขาวละเอียดราวกับผงแป้ง งานนี้คนเป็นแม่ชื่นใจที่สุดเมื่อเห็นรอยยิ้มอันสดใสของลูกสาว ดูท่าว่าจะต้องพามาทุกปี
อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม อุ้มท้องลูกคนที่ 2 ไปตะลุยหิมะด้วยกัน งานนี้คุณแม่เก็บภาพที่ระลึกไว้ให้ตัวน้อยดูว่า ครั้งหนึ่งเคยพามาเที่ยวแล้วและเตรียมพร้อมที่จะเจอกันอย่างเต็มที่
นคร สัมพันธารักษ์ ไปสัมผัสหิมะและอากาศหนาวประจำทุกปี ปีนี้ชวนเพื่อนๆ ไปลุยหิมะที่ฟุราโน ฮอกไกโด
บุษกร วงศ์พัวพันธ์ ไม่ว่าจะวัยไหน เวลาเห็นหิมะก็สนุกและตื่นเต้นไปกับปุยขาวๆ ทั้งวิ่งลุย ทั้งกระโดดเตะ นางแบบรุ่นใหญ่คุณแม่ลูกสองก็พร้อมเสมอ