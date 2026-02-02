ราชวงศ์ก็หนีไม่พ้น! พัวพัน “เอปสตีนไฟล์”

ถือเป็นข่าวก้องโลกของจริง เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลภายใน “เอปสตีน ไฟล์” เนื้อหาในเอกสารการสืบสวนเจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตผู้ต้องหาผู้ล่วงลับที่มีคคีความเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ค้ามนุษย์ ค้ากาม ที่มีคนดังระดับโลกจากหลากหลายวงการพัวพัน ซึ่งในบันทึกและอีเมลต่างๆ ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยออกมา ทำเอาผู้คนช็อกไปทั้งโลก
เพราะนอกจากรายชื่อเดิมๆ ที่มีนักการเมือง นักธุรกิจ ดารา นักร้องทั้งหลายที่คุ้นหูกันดีแล้ว ยังมีเซเลบริตีคนดังอีกมากมายที่มีส่วนเชื่อมโยง ซึ่งรวมไปถึงเชื้อพระวงศ์ของหลายประเทศ คนที่โดนจับตามองมาโดยตลอด อย่าง “แอนดรูว์ เมาท์เบทเทน-วินเซอร์” อดีตเจ้าชายอังกฤษที่มีข่าวผูกพันใกล้ชิด ก็มีหลุดออกมาเป็นภาพน่าอาย และนับเป็นหลักฐานยืนยันการร่วมพฤติกรรมไม่เหมาะสมนี้ ซึ่งนับเป็นสาเหตุทำให้เขาถูกถอดยศและโดนขับออกจากวัง
ส่วนรายชื่อใหม่ๆ ที่กำลังเป็นข่าวดังก็คือ มกุฎราชกุมารีนอร์เวย์ “เจ้าหญิงเม็ตเตอ-มาริต” อดีตสตรีสามัญชนที่เสกสมรสกับ เจ้าชายฮากอนแห่งนอร์เวย์ ซึ่งมีอีเมลติดต่อกับเจฟฟรีย์อย่างใกล้ชิด ทั้งสนทนาเรื่องส่วนตัว ปรึกษาปัญหาชีวิต ไปจนถึงเคยไปอาศัยที่บ้านของเขาในปาล์มบีชมาแล้ว ทำให้เกิดเป็นกระแสร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของราชวงศ์ จนพระองค์ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “มันเป็นการกระทำที่ผิดพลาด รู้สึกอับอายมาก พร้อมแสดงความเห็นใจกับเหยื่อผู้ได้รับผลจากการกระทำในคดีนี้”
ถึงกระนั้น เทรนด์การไม่ยอมรับของมวลชนดูจะไม่ลดลงเลย เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องอื้อฉาวแรกที่พระองค์นำมาสู่ราชวงศ์ ตอนนี้คดีของลูกติดของพระองค์ “มาริอุส บอร์ก ฮอยบี” เกี่ยวกับการข่มขืน ทำร้ายร่างกายที่มีมากถึง 38 กระทง ก็กำลังรอการพิจารณาอยู่ในศาล เรียกว่ามีปัญหาพัวพันในคดีที่ร้ายแรงทั้งแม่และลูก
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึง “เจ้าหญิงโซเฟีย” ภรรยาของ เจ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน ที่ในอีเมลมีภาพของพระองค์ชิลริมสระ พร้อมกล่าวเชื้อเชิญให้ไปสังสรรค์กัน และมีข่าวอัปเดตถึงการที่จะเข้าร่วมราชวงศ์ในอนาคต โดยเป็นอีเมลจาก “บาร์โบร เอนบอม” ผู้ที่เจ้าหญิงโซเฟียนับถือเป็นอาจารย์ และเป็นคนให้คำปรึกษา ซึ่งนับเป็นเพื่อนและเป็นคนกลางในการพาเจฟฟรีย์เข้าสู่สังคมชั้นสูงของสแกนดิเนเวียด้วย
ทั้งนี้ ยังมีเนื้อหาในการติดต่อสมาคมกับราชวงศ์ตะวันออกกลาง ทั้งชีคและเจ้าชายจากหลายเมือง ในการร่วมธุรกิจ เชื้อเชิญไปปาร์ตี้ รวมถึงคอนเนกชันด้านไลฟ์สไตล์อีกมากมาย จึงเรียกได้ว่ากลุ่มสังคมด้านมืดของเจฟฟรีย์ เกี่ยวพันกับเหล่าชนชั้นสูงในหลากหลายประเทศ ทำให้เกิดคำถามที่ว่า คดีนี้จะไปสิ้นสุดตรงไหนและจะเอาผิดได้จริงไหม เพราะแบ็กอัพแน่นปึ้กขนาดนี้