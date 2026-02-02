เส้นทางของแบรนด์ SIRIVANNAVARI สู่แฟชั่นที่ทรงพลังในปัจจุบัน

แบรนด์ SIRIVANNAVARI ร่วมกับ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) 2026 นำเสนอธีม DESIGN S/O/S ว่าด้วยเรื่องราวแห่ง “การออกแบบ” ในฐานะเครื่องมือและพลังที่จะช่วย “ทำ/ให้/รอด” จัดแสดงนิทรรศการ INSIDE: THE DESIGN PROCESS OF SIRIVANNAVARI บริเวณชั้น 1 อาคารอนุรักษ์บ้านเลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 30 ช่วง Bangkok Design Week 2026 เปิดให้ชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่ 29 ม.ค.-8 ก.พ. 69 เวลา 11.00-20.00 น. และวันศุกร์-อาทิตย์ เปิดให้เข้าชมถึง 22.00 น.
ชมกระบวนการเดินทางในงานออกแบบของแบรนด์ SIRIVANNAVARI ผ่านแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องหนัง และเครื่องประดับชิ้นสำคัญ ที่เลือกสรรจากคอลเลกชันเสื้อผ้าในฤดูกาลต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 โซน อันเป็นเส้นทางของงานออกแบบที่ทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
โซนแรก “Design Process Lab” กระบวนการสร้างสรรค์กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ประจำคอลเลกชัน ตั้งแต่ภาพสเก็ตช์ เสมือนสมุดทดลอง สิ่งของที่เป็นแรงบันดาลใจ ต้นแบบที่ผ่านการแก้ไขและพัฒนา จนเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้น องศาหรือความห่างเพียงมิลลิเมตร เซนติเมตร แต่หมายถึงความสบายสำหรับผู้สวมใส่ หรือฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ได้เพิ่มขึ้น ผู้ชมจะพบคำตอบว่า สิ่งที่รอดคือการลองผิด ลองใหม่ ลองแล้วลองอีก
โซนที่สอง “DonKoi to Milan” การผสานความเป็นไทยเข้ากับเทรนด์แฟชั่นโลก ผ้าพื้นถิ่นถูกนำเข้ามาเป็นตัวแทนบอกเล่างานฝีมือของคนไทย สู่ผู้คนทั่วโลก จากสิ่งที่ถูกเลือกคือ “ผ้าดอนกอย” หนี่งในโครงการพระราชดำริ Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืนในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ องค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ผู้ทรงยกระดับภูมิปัญญาของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ไปสู่เวทีสากล
โซนที่สาม Atelier IRIS ปรัชญาแห่งงานสร้างสรรค์ IRIS Jacket ซิกเนเจอร์ไอเทมแห่งแบรนด์ ด้วยซิลลูเอตที่ได้แรงบันดาลใจจากแจ็กเกตทหาร (Military Jacket) ซึ่งปรากฏในทุกคอลเลกชัน เป็นรูปทรงที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นซิกเนเจอร์