GMT Watch Maison เปิดสาขาใหม่ที่พารากอน

หลังได้รับความสนใจและฟีดแบคที่ดีจากสาขาแรก GMT Watch Maison ศูนย์บริการดูแลรักษานาฬิกาครบวงจรระดับโลก ได้เปิดตัว GMT Watch Maison สาขาล่าสุดขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันทันสมัย เน้นการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เรียบง่าย แฝงกลิ่นอายของความ Luxury บนพื้นที่แวดล้อมด้วยแบรนด์นาฬิกาชั้นนำต่างๆ มากมาย ณ Luxe Hall ชั้น M สยามพารากอน
GMT Watch Maison มีประวัติยาวนานเริ่มต้นที่ ร้านซ่อมนาฬิกาขนาดเล็กในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านบางรักของ กิมเกี๊ยก แซ่เซียว โดยมีบุตรชายคนโต ชาญ สุธิรังกูร คอยช่วยดูแลและเรียนรู้งานซ่อมแซมนาฬิกา ต่อมาได้เข้าทำงานกับเครือนาฬิกาชั้นนำ อย่าง Seiko จนนำประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สะสม มาเปิดร้านรับซ่อมนาฬิกาของตัวเองที่ชื่อว่า Time Center (ไทม์ เซ็นเตอร์) ณ เมือง Costa Mesa, California สหรัฐอเมริกา และได้เดินทางกลับมาประเทศไทย โดยมอบหมายให้เจนเนอเรชั่นที่ 3 อย่าง อังกูร สุธิรังกูร ดูแลธุรกิจ ด้านการให้บริการซ่อมนาฬิกาที่ได้มาตรฐานระดับเดียวกับแบรนด์นาฬิกาชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่, เปลี่ยน/ปรับขนาด/ตัดสายนาฬิกา, ทำความสะอาดสายและตัวเรือน ไปจนถึงการบริการที่อาศัยความละเอียดยิ่งขึ้น อย่าง การตรวจเช็คเครื่อง, ตรวจเช็คค่าสนามแม่เหล็ก, ทำระบบกันน้ำ และบริการ Film Protection ติดฟิล์มกันรอยแบบ Custom ตามแต่ละรุ่นนาฬิกา
สำหรับ GMT Watch Maison สาขานี้ เป็นเหมือนฮับของ Independent Watch Brands หลากสไตล์ เพื่อให้คนรักนาฬิกาได้เลือกสรรเรือนเวลาที่ ‘ไม่เหมือนใคร’ เหมาะทั้งผู้ที่ชอบการสะสม และผู้ที่กำลังมองหานาฬิกาเรือนแรกสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษ อย่าง Dennison, แบรนด์ Venezianico ประเทศอิตาลี, Selten ประเทศฮ่องกง, แบรนด์ Baltic และแบรนด์ Serica กับ SpaceOne ประเทศฝรั่งเศส