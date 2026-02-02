โอลิมปิกไทยจับมือ UNFPA+HiSoParty ปกป้องนักกีฬาทุกรูปแบบ

ในยุคที่วงการกีฬาให้ความสำคัญกับ “ชัยชนะ” ควบคู่ไปกับ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Population Fund หรือ UNFPA) ประจำประเทศไทย, คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และ HiSoParty Magazine จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมมาตรฐาน Safeguarding Thailand in Sport มุ่งปกป้องนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา จากการคุกคาม การล่วงละเมิด และความรุนแรงทุกรูปแบบในบริบทของกีฬา ณ ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ภายในงานมี ผศ.ดร. พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นด้านความปลอดภัย ความเท่าเทียม และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในวงการกีฬาไทยอย่างเป็นรูปธรรม และมีผู้แทนจากสามองค์กรร่วมลงนาม ซึ่งมี สิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย, ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายความเท่าเทียมทางเพศ และ Safeguarding Thailand ในกีฬา อีกทั้ง ปรียามล ธนวิสุทธิ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HiSoParty ร่วมงาน
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทย ในการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ความรุนแรงทุกรูปแบบไม่อาจยอมรับได้ และการสร้างระบบคุ้มครองนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม คือภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน เป้าหมายสูงสุด ไม่ใช่เพียงความสำเร็จในสนามแข่งขัน หากแต่คือการทำให้กีฬาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน