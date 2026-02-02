xs
xsm
sm
md
lg

สุนันทา กังวาลกุลกิจ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และบูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73 ในวันที่ 22-26 ก.พ. 69 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

***


"ซินนาบอน" (Cinnabon) พร้อมฉลองเดือนแห่งความรักด้วย Pinkbon’s back with a richer flavor! การกลับมาของเมนูสุดพิเศษ Mini Pinkbon Choco ด้วยซินนามอนโรลเนื้อนุ่มและครีมชีสฟรอสติ้งสูตรเฉพาะ ท็อปด้วยซอสสตรอว์เบอร์รีรสเปรี้ยวหวาน และซอสช็อกโกแลตสุดพรีเมียม และ Strawberry Milk Chocolate นมสตรอว์เบอร์และซอสช็อกโกแลต พร้อมจับคู่ความอร่อย ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569

***


ดำเกิง ทองซ้อนกลีบ CEO & Co-Founder บจก.เกรทอินดีด ผู้ผลิตแบรนด์ DragKooler ผนึกกำลัง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดตัวโครงการ "Young Grow ได้อีก Contest: นวัตกรรมดี..ทำคลิปก็แค่เรื่องสิวสิว" เฟ้นหานักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่จาก 40 มหาวิทยาลัยเอกชน ประกวดผลิตคลิปวิดีโอชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท โดยมี รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมงาน

***


บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2569 แถลงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด เปิดรับศักราชใหม่ ด้วยนโยบายที่ผสมผสานการตลาดเชิงรุกรอบด้าน เน้นกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าเข้าถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทาง เปิดตัวเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ สนับสนุนนักธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นำโดย พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ พงศ์พสุ อุณาพรหม รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่เพื่อการเติบโตองค์กร เอกกมล บุญญาภิสันท์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด และผู้ช่วยผู้บริหารเพื่อการเติบโตองค์กร พญ.สิริอรญ์ สุกาญจนพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ศุภร ธัญวาส ผู้บริหารระดับไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานซึ่งงานในครั้งนี้มีนักธุรกิจกิฟฟารีนจากทั่วประเทศ ร่วมงานประชุมกว่า 1,000 คน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันอาทิตย์ที่25 มกราคม2569 ที่ผ่านมา

สุนันทา กังวาลกุลกิจ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73
สุนันทา กังวาลกุลกิจ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73
สุนันทา กังวาลกุลกิจ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73
สุนันทา กังวาลกุลกิจ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73
กำลังโหลดความคิดเห็น