สุนันทา กังวาลกุลกิจ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73

สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และบูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 73 ในวันที่ 22-26 ก.พ. 69 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
***
"ซินนาบอน" (Cinnabon) พร้อมฉลองเดือนแห่งความรักด้วย Pinkbon’s back with a richer flavor! การกลับมาของเมนูสุดพิเศษ Mini Pinkbon Choco ด้วยซินนามอนโรลเนื้อนุ่มและครีมชีสฟรอสติ้งสูตรเฉพาะ ท็อปด้วยซอสสตรอว์เบอร์รีรสเปรี้ยวหวาน และซอสช็อกโกแลตสุดพรีเมียม และ Strawberry Milk Chocolate นมสตรอว์เบอร์และซอสช็อกโกแลต พร้อมจับคู่ความอร่อย ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569
***
ดำเกิง ทองซ้อนกลีบ CEO & Co-Founder บจก.เกรทอินดีด ผู้ผลิตแบรนด์ DragKooler ผนึกกำลัง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดตัวโครงการ "Young Grow ได้อีก Contest: นวัตกรรมดี..ทำคลิปก็แค่เรื่องสิวสิว" เฟ้นหานักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่จาก 40 มหาวิทยาลัยเอกชน ประกวดผลิตคลิปวิดีโอชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท โดยมี รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมงาน
***
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2569 แถลงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด เปิดรับศักราชใหม่ ด้วยนโยบายที่ผสมผสานการตลาดเชิ