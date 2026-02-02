เปิดตัว 4 เมนูมหามงคล Kyo Roll En จัดใหญ่ต้อนรับตรุษจีนปีม้า

รวยล้นส้ม!! Kyo Roll En ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2569 อย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัว 4 เมนูมหามงคล เมนูเด็ดที่มีไว้เสริมความเฮง ความปัง เหมาะสำหรับไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ มอบเป็นของขวัญ และเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวในช่วงปีใหม่จีน
เริ่มต้นด้วยเมนูยอดนิยม Emperor Orange Roll โรลเค้กส้มสุดพรีเมียมที่รวบรวมส้ม 3 สายพันธุ์ 3 สัญชาติ ได้แก่ ส้ม “มิกัน” จากญี่ปุ่น, ส้ม “ซาถังจักรพรรดิ” จากไต้หวัน และส้ม “ซันคิสท์” จากสหรัฐอเมริกา ภายในอัดแน่นด้วยผลส้มซาถังจักรพรรดิไร้เมล็ดกว่า 5 ลูก สอดไส้ดับเบิ้ลครีมสด 2 สี ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตทองคำทานได้ บรรจุในแพ็กเกจพร้อม “ยกส้ม” รับตรุษจีน ในราคาเพียง 999 บาท
พลาดไม่ได้กับชุดยกส้มมงคล ‘รวยล้นส้ม’ เยลลี่ส้มเนื้อเนียน บรรจุในผลส้มแท้คั้นจากส้ม 3 สายพันธุ์ ใช้ส้มมากกว่า 8 ผล ต่อ 1 ลูก ในกล่องของขวัญสุดเก๋ 2 ขนาด กล่อง 4 ลูก ราคา 444 บาท (จากปกติ 500 บาท) กล่อง 8 ลูก ราคา 788 บาท (จากปกติ 1,000 บาท)
NEW! 2 เมนูทองคำ ไฮไลท์ของเมนูมงคลในปีนี้ คือการหยิบแรงบันดาลใจจาก “ทองคำ” ซึ่งในความเชื่อสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งมีศรีสุข มาใช้เป็นแนวคิดในการรังสรรค์เมนูพิเศษ เริ่มที่ Gold Bar Cake เค้ก “ทองคำแท่ง” สื่อความหมายของเงินทองไหลมาเทมา มีกินมีใช้ ซ่อนความอร่อยไว้ถึง 4 เลเยอร์ รสส้ม ‘มิกัน’ และกลิ่นชา Earl Grey หอมนวล เหมาะทั้งสำหรับไหว้เจ้าและมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพียง 550 บาท และ Ingot Nama Chocolate ‘กิมตุ้ง’ นพเก้า นามะช็อกโกแลตสดสูตรฮอกไกโด จากโกโก้ Organic เข้มข้น 72% ขึ้นรูปเป็นกิมตุ้งหรือเหรียญทองคำอันล้ำค่า ถ่ายทอดความหมายของความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง และร่ำรวย ส่งมอบในกล่องของขวัญ 9 ชิ้น เพียง 420 บาท
จำหน่ายแล้ววันนี้- 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ Kyo Roll En ทุกสาขา