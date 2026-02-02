BIRKENSTOCK จัดกิจกรรม WALK CLUB ครั้งแรกกับงาน BANGKOK DESIGN WEEK 2026

ในปี 2026 BIRKENSTOCK ประเทศไทย ต้องการเน้นย้ำและสะท้อนเจตนารมณ์ของแบรนด์ที่สนับสนุนทุกการก้าวเดิน จึงได้เปิดตัวกิจกรรม Walk Club เป็นครั้งแรกผ่านแคมเปญ BIRKENSTOCK WALK CLUB 2026 : A BANGKOK WANDER โดยเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจด้านงานดีไซน์และชื่นชอบการเดิน ได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์เพื่อค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ผ่านการใส่รองเท้า BIRKENSTOCK มาร่วมออกเดินสำรวจเมืองไปด้วยกัน ณ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2026 (Bangkok Design Week 2026) ซึ่งมีแนวคิดหลักครอบคลุม 3 องค์ประกอบได้แก่ อยู่ดี (City & Living) กินดี (Well-Being & Gastronomy) และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business) โดยครั้งนี้แบรนด์ได้ร่วมกับริทัศน์บางกอก (RTUS BANGKOK), ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และคุณภูณทัศน์ วิวัฒพัฒนอนันต์ (พีช อีทแหลก) รังสรรค์ทัวร์สำหรับสาย Food Hunt และสายรักการฟังเรื่องเล่า มาเสริมให้การเดินชมเมืองมีอรรถรสและเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ถือเป็นกิจกรรมหลักที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เดินสำรวจกรุงเทพฯ ผ่านมุมมองใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ และวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์นี้ แบ่งโปรแกรมการเดินออกเป็น 8 รอบ ดังนี้
Tour 1 : หัวลำโพง ไม่หิว (ฮีล) ลำพัง l Taste of Hualamphong
เดินเยี่ยมชมและลิ้มรสของอร่อยย่านหัวลำโพงที่จะไม่ปล่อยให้คุณหิวลำพัง โดยจะเดินในเส้นทางจากย่านยศเสสู่หัวลำโพง กิจกรรมการเดินนี้จะพาผู้ร่วมเดินได้สำรวจย่านหัวลำโพง ผ่านประสบการณ์การเดินในพื้นที่จริง พร้อมชวนกันรับฟังเรื่องราว ตั้งคำถาม และมองอนาคตผ่าน 3 มิติของการ “ผดุงสุข” ได้แก่ ผดุงสุข-ภาพ พาไปสัมผัสกิจการด้านสุขภาพและการแพทย์แผนจีนผดุงสุข-สบาย ที่เปิดพื้นที่ให้ร่วมคิดและออกแบบพื้นที่สาธารณะของย่านอย่างผ่อนคลายและผดุงสุข-สันต์ ที่เติมเต็มความสุขผ่านอาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจของคนรุ่นใหม่ในย่านนี้
ตารางกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 2569 เวลา 14:00 - 18:30 น.
Tour 2 : มากกว่าสถานีรถไฟ l Beyond the Station
กิจกรรมสำรวจ “รถไฟไทย x ย่านหัวลำโพง” โดยร่วมเดินไปกับ คุณแฮม วันวิสช์ เนียมปาน แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทย เจ้าของเพจ ทีมนั่งรถไฟกับนายแฮมมึน และเจ้าของคอลัมน์ Along the Railroad บนสื่อ The Cloud การเดินครั้งนี้จะพาทุกคนเปิดมุมมองใหม่ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ผ่านการสำรวจมุมลับที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็น พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ว่า “สถานีรถไฟ” เป็นมากกว่าเส้นทางการโดยสารอันเก่าแก่ของไทยได้อย่างไร พร้อมข้าวกล่องรถไฟมื้อพิเศษ จากย่านหัวลำโพง โดย Play Space Cafe x MEWMAIYAMOK
ตารางกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2569 เวลา 13:00 - 16:00 น.
Tour 3 : เม้า–มอง–เมือง l Architectural Walk
นำเดินโดย เม้าตึก นักเล่าเรื่องสถาปัตยกรรม เจาะลึกสถาปัตยกรรมและรอยจารึกแห่งประวัติศาสตร์บนพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ชวนทุกคนมา “มอง” เมืองมากกว่าที่ตาเห็น ผ่านการ “เม้า” ถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ และการอนุรักษ์อาคาร ถอดรหัสเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาคารต่างๆ และกลุ่มริทัศน์บางกอก ซี่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจการพัฒนาชุมชนและเมือง ทั้งสองกลุ่มจะมาบอกเล่าเรื่องราว เกร็ดประวัติศาสตร์ และเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่บนพื้นที่ที่เราคุ้นชินและมักมองข้ามไป โดยมี 2 เส้นทางกิจกรรม
เส้นทาง 1 วงเวียน 22 กรกฎาฯ – คลองผดุงกรุงเกษมฝั่งตะวันตก
ตารางกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2569 เวลา 15:30 - 18:00 น.
เส้นทาง 2 สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) – คลองผดุงกรุงเกษมฝั่งตะวันออก
ตารางกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 เวลา 15:30 - 18:00 น.
Tour 4 : BIRKENSTOCK WALK CLUB 2026 : BANGKOK JOURNEY เดินฟัง เล่าเมือง กับ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
กิจกรรมที่ตอบโจทย์สายการฟังเรื่องเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ โดยได้ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักสื่อสาร นักเล่าประวัติศาสตร์ และพิธีกรชื่อดัง ซึ่งเป็นที่รู้จักจากรายการพอดแคสต์ 8 Minute History ที่เน้นการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น โดยครั้งนี้ ดร.วิทย์ จะนำเดินชมย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ พร้อมเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของย่านนั้นๆ เสมือนผู้เข้าร่วมเดินได้รับชมรายการพอดแคสต์แบบสดๆ โดยได้เห็นสถานที่จริงพร้อมฟังเสียงของนักเล่าประวัติศาสตร์มืออาชีพอยู่ข้างๆ
ตารางกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2569 เวลา 15:30 - 17:30 น. /
วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2569 เวลา 15:30 – 17:30 น.
Tour 5 : BIRKENSTOCK WALK CLUB 2026 : BANGKOK FOOD HUNT กับ คุณภูณทัศน์ วิวัฒพัฒนอนันต์ (พีช อีทแหลก)
กิจกรรมการเดินที่เอาใจสายกิน เพราะกิจกรรมการเดินครั้งนี้ได้ยูทูบเบอร์สายกินจุอย่าง คุณภูณทัศน์ วิวัฒพัฒนอนันต์ (พีช อีทแหลก) มารับหน้าที่เดินนำชมย่านที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ พร้อมแนะนำร้านอาหารรสชาติเยี่ยมที่มีความหลากหลาย ให้ผู้ร่วมเดินได้ลิ้มลองกันด้วย
ตารางกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 2569 เวลา 15:30 - 17:30 น. /
วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 เวลา 15:30 – 17:30 น.
มากไปกว่านั้น ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมสนุกๆ มากมาย เพียงลงทะเบียนก็สามารถรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อย่างที่ห้อยกระเป๋าทำจากวัสดุรีไซเคิล มีให้เลือกถึง 4 แบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรองเท้า 4 รุ่นไอคอนิกของแบรนด์ ทั้ง Boston, London, Milano และ Madrid เพื่อฉลอง Anniversary Collection อีกทั้งยังสามารถทดลองใส่รองเท้า BIRKENSTOCK เดินได้ฟรี!
โดยสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก