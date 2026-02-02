ช้อปก่อนบิน! เปิดแล้ว Joys Of Journeys Market โซนไลฟ์สไตล์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

คิง เพาเวอร์ มอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ครบครันต้อนรับปี 2569 ด้วยการเปิดตัว Joys Of Journeys Market โซนไลฟ์สไตล์โฉมใหม่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 พื้นที่ที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ให้เปรียบเสมือนประตูสู่จุดเริ่มต้นของความสุขในการเดินทาง พร้อมต้อนรับทั้งผู้โดยสารชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
Joys Of Journeys Market ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Compass For The Happy Journeys – ความสุขแห่งการเดินทางเริ่มต้น…ที่นี่!” เป็นการนำเสนอพื้นที่โฉมใหม่ที่ออกแบบขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเติมเต็มทุกโมเมนต์ก่อนขึ้นเครื่อง มอบประสบการณ์และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน ทั้งกิน ช้อป และพักผ่อน ในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และเข้าถึงได้ง่าย ภายในโซนรวบรวมร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน และร้านของฝากชื่อดังไว้อย่างหลากหลาย ตอบโจทย์นักเดินทางที่ต้องการเอนจอยอีทติ้งแบบเร่งด่วน หรือแวะพักเติมพลังสบาย ๆ ก่อนออกเดินทาง ไฮไลต์ห้ามพลาด! พบกับร้านดังที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ อาทิ ร้านอาหารยอดฮิตจากโซเชียล Emily’s Chicken Noodles กับเมนูเส้นหมี่ไก่ฉีกสูตรต้นตำรับ สายหวานต้องเลิฟ ร้านขนมทั้งไทยและอินเตอร์ ตั้งแต่ขนมไทยสูตรดั้งเดิม ขนมเพื่อสุขภาพ เบเกอรี และคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น ไปจนถึงร้านช็อกโกแลตชื่อดัง และร้านของหวานระดับโลก อาทิ Mae Sri Ruen, Yok-Sod, Garrett Popcorn Shops, Thank You Cup, Beard Papa’s, Chubby Dough, Tokyo Sweets และร้าน Milch รวมถึง ร้านเครื่องดื่มท็อปแบรนด์ อย่าง Sol Coffee พร้อมเสิร์ฟกาแฟคุณภาพ และเมนูโปรดช่วยเติมความสดชื่นได้ตลอดวัน สายช้อปไม่ควรพลาด! กับร้านของฝากไลฟ์สไตล์ครบครัน ทั้งแฟชั่น สินค้าความงาม และไอเทมจำเป็นสำหรับการเดินทาง อาทิ Butterbear, Seek’n Keep Club ร้าน Multi-Brand Store ที่รวมไอเทมฮิตจากทั่วโลก, Naraya และร้าน Boots
ปักหมุดความสุขก่อนบิน ที่ Joys Of Journeys Market ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3