“พัคโบกอม” ในบทบาททูตการท่องเที่ยว ชวนเก็บกระเป๋าไปแบบสโลว์ไลฟ์ที่เกาหลี

การเดินทางไปเกาหลีของนักท่องเที่ยวไทยในวันนี้ไม่ได้มีเพียงการตามรอยแลนด์มาร์กหรือโลเคชันจากซีรีส์เท่านั้น แต่มีพื้นที่ให้การเดินทางในรูปแบบที่เลือกใช้เวลา เลือกจังหวะ และเลือกประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้น องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) ขยายภาพการเดินทางในมิตินี้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวรูปแบบดั้งเดิม ผ่านการเล่าเรื่องเมืองต่าง ๆ และพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของผู้คน
ล่าสุด “พัคโบกอม” ในฐานะทูตการท่องเที่ยวเกาหลี พูดถึงเกาหลีผ่านสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองจริง ๆ ไม่ใช่จุดเช็กอินหรือแลนด์มาร์กหลัก แต่เป็นพื้นที่ที่คนใช้เวลาอยู่ทุกวัน หนึ่งในนั้นคือ แม่น้ำฮันกัง พื้นที่กลางกรุงโซลที่เป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางของเมือง ผู้คนออกมาเดินเล่น ออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน ปิกนิก และใช้เวลาหลังเลิกงาน ฮันกังไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในความหมายเดิม ๆ แต่เป็นพื้นที่ ที่เมืองใช้ชีวิตร่วมกัน
อีกแห่งคือ ย่านซงโด เมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียว และบรรยากาศสงบ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยจริงมากกว่าย่านท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ไม่ได้มีอะไรให้ “ต้องรีบดู” แต่มีบรรยากาศที่ทำให้อยากอยู่ และ นัมซาน พื้นที่สีเขียวกลางกรุงโซล ที่คนท้องถิ่นใช้เดินเขา พักใจ และมองเมืองจากมุมสูง เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีแค่หอคอย แต่มีเส้นทาง มีต้นไม้ และความเงียบที่ทำให้เมืองใหญ่มีพื้นที่ให้หายใจ
ขณะเดียวกัน เมืองท่องเที่ยวหลักของเกาหลีก็ถูกเล่าในมุมของการใช้เวลาอยู่กับเมืองโซล ไม่ได้มีแค่ความเร็วของเมืองหลวง แต่มีตรอกเล็ก ย่านที่อยู่อาศัย คาเฟ่ท้องถิ่น และสวนสาธารณะที่คนใช้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ก็ยังมีเมือง ปูซาน เป็นเมืองทะเลที่จังหวะชีวิตช้าลงอย่างเป็นธรรมชาติ เมืองที่อยู่กับทะเล อยู่กับอาหาร และอยู่กับบรรยากาศ
ส่วน คยองจู เป็นเมืองที่เดินได้โดยไม่ต้องมีแผน ผ่านโบราณสถาน เส้นทางสีเขียว และพื้นที่โล่ง ที่ทำให้การเดินเที่ยวกลายเป็นการเรียนรู้เมืองไปพร้อมกัน ภาพของโซล ปูซาน และคยองจู จึงสะท้อนอีกมิติหนึ่งของเกาหลี ผ่านพื้นที่ ผู้คน และจังหวะเมืองที่นักเดินทางสามารถเข้าไปใช้เวลาอยู่ด้วยได้อย่างกลมกลืน
ในเชิงตลาด การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยไปเกาหลีมีการเติบโตต่อเนื่อง โดย KTO ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าเกาหลีจำนวน 400,000 คน ภายในปีนี้ สะท้อนการฟื้นตัวของตลาดและความสนใจในการเดินทางระยะกลาง–ไกลของนักท่องเที่ยวไทย ขณะเดียวกัน การเตรียมตัวก่อนเดินทางก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของประสบการณ์ โดยเฉพาะเรื่อง K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนเดินทางเข้าเกาหลี KTO ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกและมั่นใจ โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางด้วยตนเอง
สำหรับนักเดินทางไทย การไปเกาหลีอาจไม่จำเป็นต้องเป็นการ “ไปเที่ยว” เพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นการเลือกไปใช้เวลาในเมือง เลือกอยู่กับพื้นที่ และเลือกจังหวะที่เหมาะกับตัวเอง
และในช่วงเวลาที่เกาหลีเปิดพื้นที่ต้อนรับผู้เดินทางจากทั่วโลก Korea Welcomes You จึงเป็นคำชวนธรรมดา ๆ ให้คุณเข้าไปเดินอยู่ในเมืองนั้นจริงๆ ใช้เวลาในเมืองนั้นจริงๆ และสร้างประสบการณ์ของตัวเองขึ้นมาเอง ไม่ใช่เพื่อไปเช็กอิน แต่เพื่อไปใช้เวลาอยู่กับสถานที่นั้นอย่างแท้จริง