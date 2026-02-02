สโตร์ใหม่ OYSHO สายแฟ สายออกกำลังกายช้อปง่ายขึ้น

OYSHO (ออยโช่) แบรนด์ชุดออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง ที่ผสานดีไซน์การออกแบบเข้ากับเทคนิคพิเศษ เพื่อสไตล์ที่สมบูรณ์แบบและใช้งานได้จริงในทุกการเล่นกีฬาและกิจกรรมยามว่างจากประเทศสเปน เปิดร้านสาขาใหม่ล่าสุด ณ เซ็นทรัล พาร์ค ชั้น 2 ปักหมุดบนทำเลศักยภาพใจกลางย่านธุรกิจ ตอกย้ำการเติบโตของแบรนด์ในประเทศไทย ด้วยคอนเซปต์ร้านที่อบอุ่น ทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานอย่างลงตัว
ร้าน OYSHO สาขาใหม่แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ เซ็นทรัล พาร์ค ชั้น 2 หนึ่งในเดสติเนชันศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ติดกับสวนลุมพินี แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนเมือง ซึ่งนับเป็นร้านสาขาที่ 2 ของแบรนด์ในประเทศไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ความเพลิดเพลินตลอดการเลือกช้อปสินค้าของทุกคน
ด้านดีไซน์การออกแบบและตกแต่งร้าน เริ่มต้นตั้งแต่ด้านหน้าร้านถูกออกแบบให้เพิ่มการมองเห็น เพื่อยกระดับประสบการณ์ร่วมและความประทับใจให้กับนักช้อป ประกอบไปด้วย ทางเข้าหลักและจอด้านข้าง รวมถึงวินโดว์ ดิสเพลย์ สำหรับนำเสนอสินค้าและไอเทมส์ต่างๆ ของแบรนด์อย่างชัดเจน โดยมีโลโก้ OYSHO เรืองแสงที่ผสานเข้ากับผนัง ช่วยเสริมการมองเห็นจากภายนอกร้านและสอดรับกับพื้นที่การออกแบบในภาพรวม
ด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมและวัสดุ ความอบอุ่น ผิวสัมผัสจากธรรมชาติ และแสงสว่าง คือองค์ประกอบสำคัญ ภายในร้านจึงเลือกใช้เป็นพื้นกระเบื้องพอร์ซเลนเพื่อให้เข้ากับวัสดุที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน โซนต้อนรับโดดเด่นด้วยผนัง earth-block งานแฮนด์คราฟต์ สะท้อนตัวตนของแบรนด์และชูภาพลักษณ์ความเป็นแบรนด์ผู้นำเทรนด์ Athleisure ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ร้าน
และไม้โอ๊คธรรมชาติ ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักโดยรอบพื้นที่ ซึ่งช่วยเพิ่มสัมผัสที่ให้ความอบอุ่น ขณะที่แสงสว่างมีบทบาทสำคัญในการออกแบบครั้งนี้ ด้วยการเดินระบบไฟเส้นแบบต่อเนื่องที่ออกแบบพิเศษ สร้างบรรยากาศร่วมสมัยที่อบอุ่นและเป็นมิตร พร้อมนำสายตาไปตลอดเส้นทางการช้อปปิ้งภายในร้าน
พื้นที่ของร้าน แบ่งเป็น 4 โซนหลัก โดยถูกจัดเรียงเป็นลำดับอย่างชัดเจน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้า
1. Entrance / Newness (Welcome) จุดแรกสำหรับต้อนรับเหล่านักช้อปผู้มาเยือน ที่โดดเด่นด้วยผนังซิกเนเจอร์ของทางร้าน
2. Main Room โซนหลักที่นำเสนอสินค้าผ่านตู้ไม้ดีไซน์ใหม่ เน้นวัสดุและการจัดวางที่สะท้อน DNA ของแบรนด์ เพื่อมอบประสบการณ์ให้การเดินช้อปปิ้งให้เป็นไปอย่างลื่นไหล
3. Essentials พื้นที่จัดแสดงสินค้าด้วยราวไม้ ทั้งแบบติดตั้งอิสระ และแบบบิลต์อิน ให้ความรู้สึกเป็นระเบียบ สะอาดตา
4. Accessories, till and fitting rooms โซนสุดท้ายรวมเอาโซนแอกเซสเซอรีต่างๆ และการบริการลูกค้าไว้ด้วยกัน โดยมีห้องลองชุดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น อบอุ่นด้วยผนังไม้โอ๊ค ช่วยสร้างบรรยากาศให้เพลิดเพลินขณะเลือกลองเสื้อผ้า
สายแฟที่รักการออกกำลังกายแวะไปจัดกันได้