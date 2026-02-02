หรูอีกแล้ว! GUERLAIN ถ่ายทอดเมคอัพคอลเลกชัน ‘BLOOMING’ SPRING 2026 ในตลับเดนิมหรู

MAISON GUERLAIN ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วย LIMITED EDITION แบรนด์ความงามระดับตำนานจากฝรั่งเศส รังสรรค์บทใหม่แห่งความงามผ่านคอลเลกชัน BLOOMING DENIM ถ่ายทอดความวิจิตรบรรจงบนตลับเมคอัพระดับไอคอน การบรรจบกันของความงามร่วมสมัย “เดนิม” (Denim) สิ่งทอซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งกาลเวลา หลอมรวมเข้ากับงานหัตถศิลป์อันประณีตในแบบฉบับของเมซง จนกลายเป็นเมคอัพคอลเลกชันรุ่นพิเศษ
คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิ BLOOMING DENIM 2026 นี้ สร้างสรรค์ขึ้นโดย NONA SOURCE หนึ่งในศิลปินแถวหน้าด้านงานออกแบบหมุนเวียน ผู้มีชื่อเสียงจากการนำสิ่งทอและวัสดุคุณภาพสูงมาหลอมรวมคุณค่าแห่งความยั่งยืนเข้ากับความงามระดับสากล โดยนำแรงบันดาลใจสำคัญของโลกแฟชั่นในทุกฤดูกาลอย่าง “เดนิม” หัวใจหลักของการสร้างสรรค์สัญลักษณ์แห่งกาลเวลา ความแข็งแกร่งและความร่วมสมัย ตีความใหม่ผ่านมุมมองอันประณีตของงานหัตถศิลป์อย่างละเมียดละไม ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากอาณาจักรพรรณพฤกษาอันเป็นที่รักยิ่งของ Maison Guerlain ด้วยการนำเศษผ้าและวัสดุจากกระบวนการผลิตเครื่องแต่งกาย กระเป๋า และ รองเท้าของแบรนด์แฟชั่นชั้นสูงมาผ่านกระบวนการ Upcycling แปรเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบมูลค่าสูง หลอมรวมทั้งประโยชน์ใช้สอย ความงามและแนวคิดแห่งความยั่งยืนไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการสร้างสรรค์อันประณีตถึง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การย้อมสี, การปั๊มลายนูน, การปักด้าย และการพิมพ์สีประกายทอง อันเป็นเอกลักษณ์กับ 4 ไอเทม ได้แก่
ROUGE G - เคสลิปสติกสุดหรูรุ่นพิเศษเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ ถ่ายทอดผ่านการประดับเดนิมลายดอกไม้อันเลอค่าถึง 3 เฉดสี ได้แก่
CHERRY BLOSSOM ความอ่อนช้อย ละมุนละไม ของดอกซากุระลายนูนบนเนื้อเดนิมสีน้ำเงิน
DENIM FLORA ลายกลีบชมพูอ่อนของพรรณพฤกษาฤดูใบไม้ผลิ
RED ROSE กลีบกุหลาบลายนูนบนผืนผ้าสีแดงสด สะกดสายตาด้วยพลังสง่างามเหนือกาลเวลา
มาพร้อมลิปสติก 6 เฉดสีใหม่ 2 เนื้อสัมผัส ได้แก่ เนื้อกำมะหยี่เนียนนุ่ม NO.205 NUDE AMANDINE สีเนื้ออมชมพูอ่อน, NO.303 ROSE PIVOINE สีชมพูนวลแป้ง, NO.962 TULIPE NOIRE สีแดงเข้มของผลเชอร์รีโมเร็ลโล และเนื้อซาตินเปล่งประกายเรืองรอง NO.759 PRUNE CANDIDE สีม่วงเข้มอมแดงน้ำตาล, NO. 12 BRUN AMARANTE สีน้ำตาลช็อกโกแล็ต และ NO. 345 ROUGE BOHÈME แดงสดเจิดจ้าเติมความ คลาสสิกบนเรียวปากตลอดกาล
OMBRES G DENIM BLOSSOM – อายแชโดว์ 4 เฉดสี สูตรเม็ดสีเข้มข้นระดับสูง เปิดมิติใหม่ของการออกแบบดวงตาผ่านการผสานสามเนื้อสัมผัสเมทัลลิกเปล่งประกายและหนึ่งเนื้อแม็ตต์เนียนละไมอย่างลงตัว ได้แก่ สีน้ำเงินเดนิมประกายเหลือบไล่โทนอย่างงดงามยามเกลี่ยบนเปลือกตา, สีน้ำตาลบรอนซ์และสีทองเนื้อเงา ได้แรงบันดาลใจจากหมุดและกระดุมโลหะบนชุดยีนส์, สีชมพูกลีบพฤกษาในเนื้อแม็ตต์ละมุนดุจกำมะหยี่ เพิ่มความสดใสอย่างอ่อนโยน ฝาตลับหุ้มเดนิมประดับลายนูนกลีบดอกไม้ เสริมรายละเอียดพิมพ์สีทองเดินขอบและงานปักช่อเกสรอย่างประณีต สะท้อนความงดงามของผลงานรุ่นพิเศษเฉพาะฤดูอย่างสมบูรณ์แบบ
METEORITES BLOOMING GLOW - แป้งอัดแข็งทรงไข่มุกโทนพาสเทลใหม่ ถ่ายทอดประกายความงามดุจจุดกำเนิดแสงบนผิว ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติสูงถึง 95% รังสรรค์จากต้นแบบชุดสีติดอันดับขายดี 02 Cool/Rosé เติมมิติสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากเดนิมน้ำเงินเพื่อให้เม็ดแป้งไข่มุกร่วมกันสร้างประกายเปล่งปลั่งอย่างละมุนกลมกลืนกับทุกโทนผิว ทั้งโทนอุ่นและโทนเย็นอย่างแนบเนียน ตลับทรงกลมประดับเดนิมสีชมพู ปั๊มลายนูนกลีบกุหลาบ เสริมความงดงามด้วยงานพิมพ์สีทองเดินขอบและงานปักด้ายช่อเกสรอย่างอ่อนช้อย สะท้อนความเป็นผลงานรุ่นพิเศษเฉพาะฤดูอย่างสมบูรณ์แบบ
KISSKISS BEE GLOW OIL - ลิปออยล์สูตรน้ำผึ้งมอบริมฝีปากอิ่มเอิบ เปล่งประกายสุขภาพดี มาพร้อมรุ่นพิเศษ 2 เฉดสีใหม่ NO.209 BLOOMING GLOW เฉดม่วงอ่อนอมชมพู และ NO.878 DAHLIA GLOW สีน้ำตาลอมแดงทอประกายฉ่าหวานแวววาวราวเคลือบไซรัปเบอร์รีแดง ถ่ายทอดความสดใส อ่อนโยน และเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ
คอลเลกชัน Blooming Denim ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวเมคอัพรุ่นพิเศษประจำฤดูใบไม้ผลิปี 2026 หากแต่เป็นการถ่ายทอดปรัชญาแห่งความงามของ MAISON GUERLAIN ที่หลอมรวมศิลปะแห่งการรังสรรค์ ความเชี่ยวชาญด้านงานหัตถศิลป์ชั้นสูง และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันอย่างสง่างาม ทุกชิ้นงานสะท้อนการมองคุณค่าใหม่ของวัสดุคงคลัง ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ร่วมสมัย เปลี่ยนเดนิมให้เบ่งบานเป็นผลงานอันทรงคุณค่าที่พร้อมเผยเสน่ห์แห่งฤดูใบไม้ผลิด้วยความงามเหนือกาลเวลา