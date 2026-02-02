ชวนไปชมนิทรรศการอิมเมอร์ซีฟ “Love Is in the Air” ในงาน Bangkok Design Week 2026

Hatari ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตพัดลมอันดับ 1 ของประเทศไทย นำเสนอนิทรรศการอิมเมอร์ซีฟ “Love Is in the Air” ในงาน Bangkok Design Week 2026 ถ่ายทอดมุมมองการออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันที่ตอบโจทย์ด้านประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมกับโอบรับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้ไปพร้อมกัน โดยตีความผ่าน “พัดลม หรือ FAN” ที่เปรียบเสมือนคนรู้ใจใกล้ตัวซึ่งจะอยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาชีวิต นิทรรศการประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ First Love, Love at First Sight, Passionate Love และ True Love นำเสนออารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ของความสัมพันธ์ผ่านสื่อกลางอย่าง “ลม” สำรวจความสัมพันธ์ของการออกแบบและอารมณ์ไปพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 งาน Bangkok Design Week 2026 ณ The Corner House Bangkok (ชัยพัฒนสิน)
นิทรรศการ “Love Is in the Air” ชวนทุกคนตั้งคำถามว่า “การออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันจะมอบประโยชน์ใช้สอย และสุนทรียภาพทางความรู้สึกในใจของเราไปพร้อมกันได้อย่างไร” โดยได้แรงบันดาลใจจากการเล่นคำในภาษาไทยอย่างคำว่า “แฟน” ซึ่งพ้องเสียงกับ “FAN” ที่หมายถึงพัดลมในภาษาอังกฤษ นิทรรศการครั้งนี้จึงนำเสนอพัดลมที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เป็น “FAN” ที่คอยอยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาของชีวิต ซึ่งสะท้อนแนวคิด ของฮาตาริที่ต้องการให้การออกแบบเป็นมากกว่าฟังก์ชัน แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางทางอารมณ์และความรู้สึก จึงได้ร่วมงานกับ Habits Design Studio สตูดิโอออกแบบสหสาขาวิชาชีพจากประเทศอิตาลี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยง ดีไซน์ ฟังก์ชันการใช้งาน และธรรมชาติ เข้าด้วยกัน
ภายในนิทรรศการ ผู้ชมจะได้เดินทางผ่าน 4 พื้นที่ 4 ประสบการณ์ ที่ถ่ายทอด “ช่วงเวลาต่างๆ ของความรัก” ในแบบอิมเมอร์ซีฟนำเสนอผ่านเทคนิคอันหลากหลาย อาทิ สายลม แสง สี เสียง กลิ่น และการเคลื่อนไหวอย่างประณีต ได้แก่
First Love – เริ่มต้นเส้นทางของความสัมพันธ์ ด้วยประสบการณ์ของรักครั้งแรก ผ่าน The Gentle Breeze สายลมอันแผ่วเบาที่พัดพาความสดชื่น แห่งความอ่อนโยนและบริสุทธิ์ของรักแรกมาให้
Love at First Sight – นำเสนอ Instant Spark ความตื่นเต้นของแรงดึงดูดตั้งแต่สบตาของรักแรกพบ ที่ตรึงใจคนได้ในทันทีทันใด ผ่านความรู้สึกตื่นเต้นจากการได้ค้นพบสิ่งใหม่ ท่ามกลางผีเสื้อที่โบยบินไปทั่วพื้นที่
Passionate Love – Overwhelming พลังอารมณ์ที่เข้มข้นและเร่าร้อนที่บางครั้งอาจทำให้คุณยอมเสี่ยงทุกๆ อย่าง ไต่อารมณ์ไปจนถึงจุดพีคด้วยแรงลมอันทรงพลัง ที่สื่อถึงความหลงใหล ดำดิ่ง และทุ่มเทสุดพลัง เมื่อความรักเข้ามาครอบครองพื้นที่ในจิตใจและร่างกาย
True Love – หลังจากเดินทางผ่านช่วงเวลาของความรักหลากหลายรูปแบบ ในที่สุดผู้ชมก็ได้พบกับบทสรุปของนิทรรศการที่ปิดจบเส้นทางอย่างสงบในพื้นที่ของ True Love พื้นที่พักใจท่ามกลางสายลมที่พัดอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนความรักที่มั่นคง ไม่หวือหวา แต่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความเชื่อใจ และความอ่อนโยนต่อความรู้สึกของตนเอง ความรักในพื้นที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความสัมพันธ์แบบคู่รัก แต่หมายถึงความรักในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่อยู่เคียงข้างเราในชีวิตประจำวัน
ภายในพื้นที่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้หยุดพักและทบทวนความรู้สึก ผ่านกิจกรรมการเขียนข้อความถึงตัวเองหรือถึงคนที่รัก เพื่อบันทึกความรู้สึกดีๆ ในช่วงเวลานั้น และตอกย้ำแนวคิดของ Self-Love การอยู่กับตัวเองและสิ่งที่เรารักได้อย่างมั่นใจ อบอุ่น และสบายใจในทุกวัน
ในช่วงท้ายของนิทรรศการ ฮาตาริยังนำเสนอแนวคิดด้าน ความยั่งยืน ผ่านไอเดียของการรีไซเคิลพัดลมและการนำวัสดุใช้แล้วมาสร้างคุณค่าใหม่ สะท้อนความมุ่งมั่นในการออกแบบที่คำนึงถึงการดูแลความรู้สึกของคน ควบคู่ไปกับการยืดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อโลกของเราในอนาคต
ปี 2569 เป็นปีที่สามของฮาตาริ ในการเข้าร่วม Bangkok Design Week เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการการออกแบบไทย ให้ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังนับเป็นอีเวนท์ใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นทุกปีอีกด้วย ด้าน คุณปีย์วรา ชุณหวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแบรนด์และการตลาด บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด กล่าวเสริมว่า “ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ฮาตาริเติบโตจากการเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้คนไว้วางใจ วันนี้เรากำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยการนิยามบทบาทของแบรนด์ใหม่ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความรู้สึก และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นิทรรศการ ‘Love Is in the Air’ สะท้อนทิศทางของฮาตาริในวันนี้นั่นคือ การออกแบบที่ไม่มองเพียงประสิทธิภาพการใช้งาน แต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ อารมณ์ และความหมายที่ของใช้ในชีวิตประจำวันมีต่อผู้คนในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต การเข้าร่วม Bangkok Design Week เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย และในปีที่ฮาตาริก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 ฮาตาริเชื่อว่าการเติบโตที่แท้จริงของแบรนด์ ไม่ใช่แค่การอยู่ได้นาน แต่คือการยังคงมีความหมายกับผู้คนในทุกยุคสมัย”
สัมผัสนิทรรศการอิมเมอร์ซีฟ “Love Is in the Air” สัมผัสความรักที่ล่องลอยในสายลม จาก FAN ที่จะอยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาของชีวิต เรียงร้อยผ่านการออกแบบอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 งาน Bangkok Design Week 2026 ณ The Corner House Bangkok (ชัยพัฒนสิน)