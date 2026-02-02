"เก่ง-น้ำปิง" โชว์กระเป๋า Tabby รุ่นไอคอนิก เปิดประสบการณ์คอนเซ็ปต์สโตร์รูปแบบใหม่

Coach (โค้ช) เปิดตัว The Coach Tabby Shop แห่งแรกในไทย ณ ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์พร้อมสร้างประสบการณ์คอนเซ็ปต์สโตร์รูปแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความกล้าแสดงออกของคนรุ่นใหม่และซิลูเอตไอคอนิกของกระเป๋า Tabby อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยพื้นที่แห่งนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ Coach ให้เป็นจริง
พื้นที่ร้านถูกดีไซน์ให้ผู้เข้าชมได้ก้าวเข้าสู่โลกที่สดใสและสนุกสนานของ Coach โดดเด่นด้วยกระเป๋า Tabby ขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริง ผสานเข้ากับสีโทนอุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีเอกลักษณ์ของแบรนด์ พื้นที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สำรวจคอลเลคชั่นไอคอนิกของ Coach และกระเป๋าในตระกูล New York พร้อมชวนให้ค้นพบเรื่องราวของตัวเองซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการสร้างประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เฉลิมฉลองความเป็นตัวตน ความจริงแท้ และความเป็นอิสระ
ภายในงานเปิดตัวยังได้รับเกียรติจากนักแสดงและศิลปินมากมาย นำโดย นนน กรภัทร – Friend of Coach South East Asia, เลิฟ ภัทรานิษฐ์, มิลลิ ดนุภา, เก่ง หฤษฏ์, น้ำปิง นภัสกร, เติ้ล มติมันท์, เฟิร์สวัน วรรณกร และ เอมี่ ทสร