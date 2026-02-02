คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายต้องใช้ความแน่วแน่และทุ่มเทเป็นอันมากจึงจะสามารถจัดการได้สำเร็จ รวมถึงความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่จะขาดมิได้เลย ความเอาจริงเอาจังของคุณจะส่งผลให้คนที่เคยหันหลังให้กลับมาสนใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคุณได้ในที่สุด ความคิดเห็นที่หลากหลายจะทำให้ค้นพบแง่มุมบางอย่างเข้าโดยบังเอิญ เป็นโอกาสที่จะได้โชว์พาวโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะที่จะให้ใครๆที่ได้เห็นเป็นต้องทึ่ง กับหุ้นส่วนอาจมีความขัดแย้งกันบ้างในบางทีแต่หากใม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งก็จะเคลียร์กันได้แบบพบกันคนละครึ่งทาง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม สถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เป็นจังหวะที่จะได้หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ ระวังการทำอะไรแบบพวกมากลากไปไว้ด้วยเพราะดีไม่ดีอาจจะถูกลูกหลงหรือพลอยติดร่างแหไปโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ มีเกณฑ์โยกย้ายหรือเดินทางปุบปับ
ด้านการเงิน สภาพคล่องไม่ค่อยดีนัก อย่าเพิ่มภาระดีที่สุด มีแต่เรื่องให้ต้องจ่าย ต้องซ่อมบ้านหรือรถ ข้าวของเครื่องใช้พากันชำรุดโดยมิได้นัดหมาย จะถูกเบียดเบียนหรือโดนชักดาบไปแบบดื้อๆเลย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบใครบางคนที่รู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษเหมือนกับว่าเคยเจอกันมาก่อน ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องต้องกันเคลียร์กัน
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ไม่ค่อยที่จะได้อย่างใจแม้ว่าจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามซึ่งก็อาจเกิดจากความคาดหวังในผลลัพธ์ที่สูงมากจนเกินไปก็เป็นได้ เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับงานที่ต้องอยู่นิ่งกับที่นานๆ อุปสรรคปัญหามักจะมีเข้ามาซ้อนๆกันควรต้องรับมืออย่างมีสติ ระวังการใช้คำพูดและน้ำเสียงที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนทำให้ต้องกินใจกัน มิควรที่จะนิ่งนอนใจแม้ว่าจะเป็นอะไรที่ถนัด เหตุการณ์พลิกล็อคเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นจึงอย่าได้ชะล่าใจไป ควรที่จะต้องทำความคุ้นเคยกับระบบใหม่ให้ไวด้วย ใช้สมองพลิกแพลงให้เป็นประโยชน์ การตัดสินใจที่ล่าช้าจะทำให้โอกาสต้องหลุดมือไปเพราะต้องไม่ลืมว่าข้อเสนอก็มีเวลาสิ้นสุดด้วยเช่นกัน คิดวิเคราะห์โดยปราศจากอคติ เมื่อรู้ตัวว่าพลาดก็ต้องไม่ขลาดที่จะแก้ไข กล้าเฉพาะในเรื่องที่ควรจะกล้า มิควรคิดที่จะเอาชื่อเสียงเข้าไปเสี่ยงหรือเดิมพัน ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง แต่ก็ต้องรู้กินรู้ใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ใช้เงินเกินตัวเกินจำเป็น บางทีอาจถูกลวงด้วยผลประโยชน์ดังนั้นอย่าให้ความโลภเข้าครอบงำ ระวังจะเสียเครดิตเพราะความหลงลืม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักไม่สดใส ถึงจะมีคนมาปลื้มแต่ก็ยังไม่ถูกสเปก ส่วนคนมีคู่ อย่าได้คิดหรือทำอะไรโดยที่คุณเองจะต้องมาเสียใจในภายหลัง
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ความได้เปรียบใครๆคือการเรียนรู้ได้ไวและเข้าใจอะไรได้เร็วรวมถึงมีความกระฉับกระเฉงและคล่องตัวสูงเวลาที่จะหยิบจับทำอะไรจึงดูเหมือนง่ายไปซะหมดเรียกได้ว่าตีบทแตกเลยก็ว่าได้ มีความพร้อมที่จะเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกาลเทศะ ทำผลงานได้ตอบโจทย์มีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่ง สิ่งที่มุ่งหวังมิได้อยู่ไกลเกินคว้า ด้วยความสามารถที่รอบด้านจึงสามารถบันดาลให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา จะได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด มีความคิดอ่านที่ล้ำหน้าคนอื่นก้าวหนึ่งตลอดถึงได้รู้เท่าทันไปหมด ระวังสมุนบริวารจะทำให้ต้องอิดหนาระอาใจจากการทำงานแบบสุกเอาเผากิน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองกับผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่วันใดก้วันหนึ่ง
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา ภาระที่แบกรับหนักเอาการ วินัยทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญ แต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่จุนเจือบ้างเป็นครั้งคราว ระวังความไม่รอบคอบจะทำให้ต้องสูญเงินเปล่า มีลาภปาก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะพบที่หมายใหม่แต่คู่แข่งอาจจะเยอะสักหน่อย ส่วนคนมีคู่ มีสิ่งที่ต้องจัดการร่วมกันจึงจำเป็นต้องญาติดีกันชั่วคราวแต่หากทำได้ยาวก็ไม่ว่ากัน
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
มีสารพัดเรื่องให้ต้องจัดการจึงต้องลำดับความสำคัญให้ดี มีความรัดกุมในทุกขั้นตอน จำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงเอาไว้ บางอย่างอาจจะยากบ้างในทางปฏิบัติแต่ก็ใช่ว่าจะสำเร็จไม่ได้ คงต้องคร่ำเคร่งอยู่กับภาระหน้าที่มากขึ้น การประสานงานหรือติดต่อเจรจาความใดๆค่อนข้างที่จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การสื่อสารที่มีความกระชับและตรงประเด็นทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดยมิต้องเสียเวลาอธิบายซ้ำ ผู้ใหญ่สนับสนุนในความคิดหรือบางท่านก็มีนายที่ใจสปอร์ตพอที่จะไม่ตีกรอบให้ต้องเดินตาม สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ระวังปัญหาอันเกิดจากความขัดแย้งภายในที่ส่งผลให้อะไรต่อมิอะไรต้องล่าช้าออกไป มีโอกาสที่จะได้พบปะเจอะเจอเพื่อนเก่าจากการเข้าสังคมหรืองานสัมมนาวิชาการแบบไม่คาดฝัน จะได้รับการทาบทามให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
ด้านการเงิน หาได้ไม่พอใช้ ไหลออกเป็นว่าเล่น ถึงจะมีเข้ามาเติมแต่ก็ต่ออายุได้แค่ชั่วคราว ควรต้องปรับลดรายจ่ายโดยด่วน ใช้ตามความจำเป็นจริงๆ เพื่อความปลอดภัยควรมีความโปร่งใสทางการเงิน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาให้หลงใหลได้ปลื้ม สะดุดตาเพียงแค่แรกเห็น ส่วนคนมีคู่ ระวังความขัดแย้งที่บานปลายมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆ
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ถึงแม้การทำอะไรๆยังไม่ค่อยมีอิสระอย่างเต็มที่แต่ก็ยังดีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการที่ถนัดหรือเป็นรูปแบบเฉพาะตัว ควรต้องขยันที่จะอัพเดทและปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ จะได้รับข้อเสนอพิเศษบางอย่างที่ยากแก่การปฏิเสธ จะมีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล สนุกกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่ที่สำคัญคืออย่าได้เกินเลยหรือล้ำเส้นผู้ใด สิ่งที่เคยนำเสนอและถูกดองไว้จะถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่หรือบางท่านมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบที่เรียกว่าส้มหล่นก็เป็นได้ จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเข้าสังคมหรือมีการเรียนรู้แบบครูพักลักจำ วาทศิลป์ดีทำให้มีแนวร่วมเยอะ เรื่องที่จะเหนื่อยฟรีมีความเป็นไปได้น้อยมากเว้นเสียแต่ว่าจะสมัครใจ ยิ่งพูดจามีหลักมีเกณฑ์ดียิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและความยำเกรงให้กับตัวของคุณมากขึ้น ระวังอุบัติเหตุจากความประมาทด้วยล่ะ
ด้านการเงิน มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ ได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อย แต่มิควรปล่อยให้สิ้นเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ระวังโดนล้วงกระเป๋าหรือทรัพย์สินสูญหายไปโดยไม่รู้ตัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีเสน่ห์ตรึงใจเพศตรงข้าม ตัวเลือกเยอะกันเลยทีเดียว ส่วนคนมีคู่ ด้วยพิรุธบางอย่างของคุณอาจทำให้อาการขี้หึงของแฟนกำเริบขึ้นได้
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ต้องทำงานหลายอย่างหรือหลายบทบาทหน้าที่ในเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ต้องใช้ความความคิดจึงต้องการสมาธิสูง เจออุปสรรคที่รั้งคุณไว้มิให้ได้พบกับความสำเร็จได้ง่ายๆ สถานการณ์ต่างๆมีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็น ควรต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะถูกกดดันหรือเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก เส้นทางที่ต้องไปค่อนข้างที่จะมีความชัน แต่ก็อย่าให้ปัจจัยภายนอกมาทำให้ความมุ่งมั่นของคุณต้องสั่นคลอน ในบางเรื่องก็อาจจะมิได้แย่อย่างที่คิดเลือกทางออกที่เหมาะสมสำหรับสิ่งที่ต้องเผชิญละกัน จะมีการพบปะเพื่อปรึกษาหรือพูดคุยเป็นการเฉพาะกิจ พยายามคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไปและควรที่จะมีหลักฐานหรือหลักประกันบางอย่างเพื่อกันเหนียวไว้ด้วย หลีกเลี่ยงการความเสี่ยงและการปะทะทุกรูปแบบ จะมีเหตุให้ต้องถูกเขม่นหรือมีคนตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับคุณ
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป จะเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินเงินทอง หรือมีปัญหากับตัวเลขในบัญชี เสียเครดิตจากความสะเพร่า แต่ก็จะมีลาภปากหรือได้ของฝากที่ถูกใจ งดตามกระแสหรือแฟชั่นชั่วคราว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเป็นไปในลักษณะของรักข้างเดียวมากกว่า ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ไม่ลงรอยกัน ต้องควบคุมอารมณ์หน่อย
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ความกระฉับกระเฉงว่องไวทำให้คุณมีความโดดเด่นเป็นที่จับตา กล้าคิดกล้าแสดงออก ไฟแรงแอ็คทีฟจัด โปรเจกต์ในหัวมีเยอะ แต่ในการจัดการกับบางเรื่องคงจะต้องรีบหน่อยเหมือนเวลาจะตีเหล็กก็ควรที่จะตีในตอนที่ไฟยังร้อน บางท่านอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจออะไรที่ใหม่ๆบ้างหรือมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแนวหรือวิถีการทำงานใหม่อย่างที่ไม่มีใครคาดถึงก็เป็นได้ ควรหาวิธีที่จะเพิ่มทางเลือกและหาโอกาสในตนเองโดยที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ การมีทีมเวิร์คที่ดีและเข้าขากันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีและแฮปปี้กันถ้วนหน้า ที่สำคัญคือจะต้องรับฟังและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มิควรที่จะเอาแต่ความคิดตนเป็นใหญ่และการที่จะตัดสินอะไรควรที่จะต้องแน่ใจก่อนว่าคุณนั้นเข้าใจในทุกแง่มุมอย่างถ่องแท้แล้วจริงๆ ยิ่งปรับตัวได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นต่อมากขึ้นเท่านั้น อย่าย่ำอยู่กับที่เป็นใช้ได้ ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน ไหลเวียนสะดวก แต่มิควรที่จะคาดหวังไปไกลอย่างลมๆแล้งๆ ระวังจะสูญเพราะความที่ใจเร็วด่วนได้ ต้องพยายามรักษาเครดิตไว้ให้ดี ขาดเหลือประการใดยังมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนเข้ามาให้พิจารณามิได้ขาดจากการแนะนำทั้งของเพื่อนและผู้ใหญ่ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องขุ่นเคืองใจกันเพราะความปากไวของคุณเป็นเหตุ
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
หนักเอาเบาสู้ตามสไตล์ มีจ๊อบพิเศษผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาให้ได้ทำตลอด มีน้ำอดน้ำทนเป็นเลิศอีกทั้งผู้ใหญ่ก็ยังวางใจในฝีมืออยู่ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางทำให้เป็นที่ต้องการตัว แต่เพื่อความสบายใจแล้วในการทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ดีที่สุดอย่าได้ทำเป็นเกรงใจแบบไม่เข้าเรื่อง การที่ได้คบค้าสมาคมกับคนรุ่นเก๋าทำให้ได้เคล็ดลับดีๆมากมายและสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้จริง สถานการณ์และความเป็นไปต่างๆมีเค้าลางว่าดีขึ้น ช่วงนี้อาจจะบังเกิดความคิดแปลกๆที่สวนทางกับคนอื่นซึ่งมิใช่อะไรที่ผิดแค่อาจจะคุยกันยากหน่อยเท่านั้น ควรต้องสอดส่องการทำงานของสมุนด้วย จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ระวังคำพูดที่จะถูกขยายความไปไกลกว่าที่คิดจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันได้ ผลของการเจรจาต่อรองเป็นที่น่าพอใจ
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพ มีรายรับจากหลายแหล่ง หาเงินเก่ง ขยันมากรวยมาก ได้เงินมาต่อทุน ทำมาค้าคล่อง เครดิตดี แต่จะถูกรบกวนหยิบยืม สามารถสงเคราะห์คนอื่นได้ตามแต่จะเห็นสมควร
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หายเหงา มีคนแวะเวียนเข้ามาทำให้หัวใจได้ชุ่มชื่นไม่ขาด ส่วนคนมีคู่ ดูแลกันดี ปัญหาแบบลิ้นกับฟันมีบ้างเป็นธรรมดา
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
จะมีความคลาดเคลื่อนและขัดข้องเกิดขึ้นเป็นระยะ เจอวาจาที่ทำให้รู้สึกเสียเซลฟ ต้องข่มใจโดยไม่ใช้อารมณ์ในการโต้ตอบแบบแรงมาแรงกลับ จะทำอะไรต้องคำนึงถึงผลได้และผลเสียที่จะตามมาด้วย อย่ารนหาที่หรือหาความยุ่งยากเพิ่มจะดีกว่า มีเรื่องจุกจิกกวนใจไม่ขาด สิ่งสำคัญคืออย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวมุมเดียวเป็นอันขาด จะมีสังคมที่กว้างขวางขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในระยะยาว เจ้านายมักจะจัดสรรของยากมาให้อยู่เรื่อยๆเหตุจากฝีมือขั้นเทพของคุณนั่นเอง การติดต่อประสานงานอาจสร้างความหงุดหงิดให้อยู่บ้างเพราะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนต้องทำใจ บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแผนแบบกะทันหันที่หน้างานก็เป็นได้ จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สำเร็จจากสติปัญญาอันเฉียบคม การประยุกต์ของเก่าขึ้นมาใหม่จะเป็นอะไรที่เวิร์คมาก จะได้บริวารเก่งๆมาแบ่งเบาภาระแต่ต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหา รอบคอบไว้ก่อนเป็นดีที่สุด ระวังอุบัติเหตุหรือมีปัญหาในช่องปาก
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีรายได้พิเศษเข้ามาเสริม แต่คงต้องระวังอย่าให้รายรับอพยพออกจากกระเป๋าเร็วนัก มิควรที่จะฟู่ฟ่าเกินตัว ระวังจะเจอเพื่อนพาจน หรือมีเหตุให้ทรัพย์สินต้องสูญหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบใครบางคนที่ทำให้ถึงกับใจละลาย ส่วนคนมีคู่ ดูเหมือนว่าจะเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
มีเรื่องให้ต้องกังวลใจได้ตลอด เรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ ยังมิมีอะไรที่ยากเกินกว่าจะรับได้ อาจจะถูกกดดันให้ต้องตัดสินใจหรือให้คำตอบแบบฉับพลันจึงต้องตกผลึกความคิดให้ไวด้วยล่ะ เนื่องจากเวลาที่กระชั้นเข้ามาทุกขณะจึงจะถูกบีบให้ต้องทำอะไรแบบเร่งๆรีบๆแต่ถึงกระนั้นก็มิควรที่จะละเลยที่จะให้ความใส่ใจในรายละเอียด ตรรกะส่วนตนไม่อาจใช้เป็นบรรทัดฐานได้ทุกเรื่อง ควรที่จะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลหรือแชร์ความคิดความเห็นกัน อย่าให้ความเคยชินหรือความคุ้นเคยที่ปฏิบัติมาเป็นสิ่งที่จะมาปิดกั้นความก้าวหน้าและความคิดสร้างสรรค์ให้ต้องเสียเปล่าไป จะเจอคำพูดในลักษณะของการหยั่งเชิงหรือแบบทีเล่นทีจริงเพื่อทดสอบไหวพริบปฏิภาณ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาเยือนในระยะเวลาอันใกล้ถึงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแต่ก็มิใช่ว่าจะแย่แค่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรๆบ้างเท่านั้น มีเหตุให้นั่งไม่ติดที่
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง หากคิดจะดาวน์บ้านหรือผ่อนรถก็ยังไหวดีกว่าจะต้องเสียไปโดยมิได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่ามาไว้ในครอบครองหรือได้ลาภจากผู้ใหญ่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่ใช่อยู่ไม่ไกลแค่เป็นคนที่คุณมองผ่านเลยไปโดยมิให้โอกาสคนคนนั้นเลยเท่านั้นเอง ส่วนคนมีคู่ ระวังการโต้เถียงจะบานปลาย
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
มีอะไรให้หยิบจับทำได้ตลอด มีงานป้อนเข้ามาอยู่เรื่อยๆ อาจเกิดความสับสนงุนงงในข้อมูลบางอย่างทำให้ต้องเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ บริวารทำงานขยันขันแข็งดีแต่จะมีอาการเขม่นกันกลายๆแต่หากไม่กระทบงานก็แล้วไปที่สำคัญคือคุณอย่าลำเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชังก็แล้วกัน ต้องพยายามรักษามาตรฐานและคุณภาพการทำงานไว้ให้ดี ควรที่จะต้องขวนขวายที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะตนให้มีความหลากหลายมากขึ้น เตรียมความพร้อมไว้เสมอเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสที่ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นมาให้ การพูดการจาที่เป็นเหตุเป็นผลจะสร้างความเชื่อถือให้คุณมากขึ้น สิ่งใดที่ได้ตกปากรับคำไว้จำเป็นต้องจัดดการให้ลุล่วงมิฉะนั้นอาจมีเคืองหรือเสียเครดิตได้ อย่าให้อะไรมาดึงความสนใจไปจากเรื่องที่ทำอยู่ได้ ระวังความแผลงของตนจะทำให้เสียการใหญ่ อย่าเพาะศัตรูเพิ่มหรือมองข้ามมิตรภาพและความปรารถนาดีของผู้อื่น
ด้านการเงิน หมุนคล่อง ถึงจะมีเข้ามาแต่ก็จะถืออยู่ในมือได้ไม่นาน มีความผันผวน ต้องเสียไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสีย ระวังความโลภบังตาหรือเห็นแก่เล็กแก่น้อยจนเกินไปทำให้ได้ไม่คุ้มเสีย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ได้พบใครบางคนที่มีเคมีเข้ากันดี แต่ก็คงต้องดูกันไปในระยะยาว ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ปะทะคารมกันบ่อย
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
ดูเหมือนว่าจะผิดคาดไปหลายเรื่อง เจอเข้ากับเหตุการณ์ที่กลับตาลปัตรหลายอย่าง ยังมิอาจที่จะวางใจในสถานการณ์ได้เลย ภารกิจที่ต้องจัดการไม่ใช่อะไรที่เข้าทางคุณนัก ความไม่ชัดเจนในการสื่อสารยังคงเป็นปัญหาหลักที่สำคัญ ควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก่อนที่จะเชื่อด้วย อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่ามีมากไม่ว่าจะทำการสิ่งใดจึงมักต้องตามหลังคนอื่นตลอด ควรควบคุมอาการตีตนไปก่อนไข้ไว้มิให้กำเริบเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นมิใช่แค่เฉพาะตนคนเดียวเท่านั้น จำเป็นต้องปลดล็อคความคิดและความเชื่อบางอย่างที่ขวางทางการพัฒนาและเติบโตทางอาชีพการงานทิ้งไป ถือโอกาสปฏิวัติตนเองซะใหม่ ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงมิอาจที่จะเสียสมาธิได้ ยังคงมีความท้าทายและปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้แก้ไขตลอด เดินทางกะทันหัน ระวังปัญหาสุขภาพ
ด้านการเงิน ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว มีเรื่องสารพัดให้ต้องควักจ่าย มาปั๊บไปปุ๊บ แต่ต้องระวังอย่าให้ต้องหมดเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องล่ะ อย่าได้หลงกลใครโดยเฉพาะเมื่อมีผลประโยชน์เป็นสิ่งล่อ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังคงรักๆเลิกๆเป็นปกติ และจะมีคนประเภทโสดเทียมเข้ามาพันพัวด้วย ส่วนคนมีคู่ รักจืดจางไปนิดจากสภาวแวดล้อมที่ไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่นัก