คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
มีกิจกรรมต่างๆให้ทำหลากหลายรวมถึงต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่อง มีความโกลาหลเบาๆจำเป็นต้องตั้งสติให้ทัน เรื่องที่หวั่นใจจะกลายเป็นจริงดังนั้นควรคิดในแง่บวกไว้ก่อน ช้าๆได้พร้าเล่มงามหรือบางทีอาจจะต้องใช้กุศโลบายช่วยและต้องพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดที่สร้างขึ้นเองให้ได้ ควรขวนขวายหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งก่อนที่จะลงมือ การทำงานเป็นทีมยังไม่สอดประสานกันดีเท่าที่ควรซึ่งก็อาจจะต้องจูนกันใหม่ ปัญหาเป็นบ่อเกิดของปัญญา ยิ่งต้องแก้ไขมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเก่งมากขึ้นเท่านั้น จะมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดความเห็นและการตัดสินใจมากกว่าเดิม พูดดีเป็นศรีแก่ปากทำให้อะไรที่ยากกลายเป็นง่ายขึ้นมาได้ อีกทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเพิ่มการยอมรับให้กับตัวคุณเอง
ด้านการเงิน ไม่ว่าจะทุนหนาหรือว่าทุนน้อยก็อย่าได้ฟุ่มเฟือยนัก ระวังจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อด้วยล่ะ มิควรวางใจใครในเรื่องของเงินๆทองๆ ระวังจะถูกชักดาบหรือโดบงาบผลประโยชน์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีตัวเลือกเยอะ สับรางดีๆแล้วกัน ทางที่ดีควรให้ผู้ใหญ่ช่วยสกรีนอีกแรงก็จะดีมากเลย ส่วนคนมีคู่ ความคิดความเห็นดูเหมือนว่าจะขัดกันตลอด พูดน้อยๆจะดีกว่า
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ต้องแอ็คทีฟเข้าไว้ เพิ่มความใส่ใจกับสิ่งต่างๆให้มากขึ้น อย่าคิดทำอะไรเป็นเล่นเป็นอันขาดหากยังต้องการการนับหน้าถือตาและความเคารพยำเกรงที่มากขึ้น ความสำเร็จมิใช่ว่าจะได้มาเพราะโชคช่วย เป็นช่วงที่ต้องเหยียบคันเร่งกันสุดฤทธิ์ ความช่วยเหลือและความร่วมมือจะเป็นไปอย่างมีเงื่อนไข แต่ละเรื่องจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาไตร่ตรอง ต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ความเป็นไป อาจจะถูกตีกรอบในเรื่องของวิธีปฏิบัติหรือถูกมองข้ามความสำคัญซึ่งก็คงทำให้อึดอัดใจบ้างเป็นธรรมดา จะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวหาแบบผิดๆจากคนที่มิได้รู้จักคุณดีพอ สิ่งที่ต้องจัดการควรที่จะต้องรีบทำรีบจบ ระหว่างทางอาจต้องใช้แรงฮึดบ้าง ต้องพยายามเปิดมุมมองให้กว้างขวางออกไป การเดินทางหรือการติดต่อประสานงานไม่ราบรื่น ควรยืดเวลาการตัดสินใจออกไปอีกหน่อย ระวังอุบัติเหตุหรือกล้ามเนื้ออักเสบ
ด้านการเงิน มีความคล่องตัว มีโชคลาภ แต่อย่าเพิ่งรีบจัดหนักจัดเต็มเร็วเกินไป อะไรที่ไม่สมควรจ่ายก็อย่าเพิ่งรีบจ่าย จัดสมดุลให้ดี อย่าให้ต้องสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุ ระวังทรัพย์สินสูญหายหรือเสียผลประโยชน์ไปโดยที่ไม่รู้ตัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนใกล้ตัวจู่ๆก็กลายเป็นคนที่เข้าตาจากความเข้าใจและความใกล้ชิด ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องน้อยใจกันอยู่เรื่อย จำเป็นต้องใช้ธรรมะเข้าข่ม
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
สิ่งที่ได้กลับมาล้วนเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายและทำให้หายเหนื่อยได้เป็นปลิดทิ้ง จะมีภารกิจแบบไฟลท์บังคับมายัดเยียดให้จัดการซึ่งถ้าเป็นอะไรที่ใครๆสามารถทำได้ก็คงไม่ใช่อะไรที่ท้าทายและก็คงง่ายเกินไปสำหรับคุณ แต่มิควรใช้วิธีที่ซับซ้อนยุ่งยากเกินความจำเป็น ความมีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดีทำให้จะไปที่ใดหรือจะขอความช่วยเหลืออันใดก็มักจะได้รับการต้อนรับและสนองตอบในทางที่ดีตลอด ท่านจะได้รับมอบหมายให้ต้องเข้าไปช่วยกู้สถานการณ์ที่คนอื่นทำผิดพลาดไว้ ชั่วโมงบินสูงจึงสามารถแก้ไขความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ใช้วิธีการที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวซึ่งบางทีอาจจะต้องหักดิบหรือรีบตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อที่ปัญหาจะได้ไม่ลุกลามบานปลายหรือขยายผลออกไป จะได้รับการติดต่อกลับสำหรับเรื่องที่รอคอย
ด้านการเงิน ภาระเยอะถึงแม้จะมีเงินเข้ามาจากหลายทางก็ตามแต่ก็จะลดวูบไปอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็กในปกครอง จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลง ระวังถูกหลอกให้ต้องเสียเงินฟรีด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนเป็นห่วงเป็นใยเยอะ แผนกจับคู่เริ่มทำงาน น่าจะเจอใครสักคนที่เข้าตาบางแหละ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องที่ยังกินใจกันอยู่ ระวังวาจาที่เชือดเฉือดเล็กๆน้อยๆจะบานปลาย
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าทำให้ได้ความรุดหน้าในหลายๆเรื่อง มีการตัดสินใจที่เฉียบขาดและว่องไวทำให้งานเสร็จเร็วกว่าที่คิด แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องจัดการอีกเยอะในระยะเวลาอันสั้นนี้ มีปฏิภาณไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งทำให้คุณเป็นต่อผู้อื่น เครดิตดีทั้งทางด้านคำพูดและการกระทำเหมาะที่จะเป็นหัวหอกสำคัญในการเจรจาต่อรอง มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในการต่อยอดโปรเจกต์ที่ทำอยู่ มีสิทธิ์ที่จะได้โกอินเตอร์หรือทำงานร่วมกับคนต่างชาติ จะได้รับคำตอบที่น่าพอใจซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก้การรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ ช่วงปลายสัปดาห์จะเจอความขัดข้องในการสื่อสารทำให้ต้องเสียจังหวะหรือขาดความต่อเนื่องไปชั่วขณะแต่ก็อย่าได้หัวเสียให้มากไป การทำสัญญาข้อตกลงใดๆควรเป็นไปด้วยความรอบคอบและรัดกุม การพักผ่อนไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ด้านการเงิน ปั๊มแทบไม่ทันใช้ เงินทองลำเลียงออกจากกระเป๋าเป็นว่าเล่น มีไม่มากพอที่จะสงเคราะห์หรือเจือจานใคร ควรต้องเน้นความจำเป็นเป็นหลักไว้ก่อน อย่าให้โรควัตถุนิยมกำเริบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เรื่องรักต้องค่อยๆพัฒนา อย่าได้หวือหวาหรือวู่วามมากไป และควรเชื่อในสายตาของผู้ใหญ่จะดีกว่า ส่วนคนมีคู่ ช่วงนี้ของขึ้นง่าย ต้องควบคุมอารมณ์
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
บทอะไรจะง่ายขึ้นมาก็แทบจะไม่ยากเชื่อ แต่จังหวะดีๆมิได้มีบ่อยๆ คิดจะทำสิ่งใดให้ไวเลย การรอคอยจะสิ้นสุดและรู้ผลในไม่ช้า โอกาสที่จะได้ในสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือไว้ค่อนข้างสูง การพูดการเจรจาควรเป็นไปแบบเปิดอก ดำเนินการด้วยความเรียบง่ายและใช้ความใจเย็นมีสิทธิ์ที่จะได้หยิบชิ้นปลามัน คุณลักษณะเฉพาะด้านทำให้เป็นที่ต้องการตัว จะทำการสิ่งใดมักจะได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี มีคนคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอด แต่ก็อาจเป็นไปแบบมีข้อแม้หรือเงื่อนหรือมิได้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ด้วยความหวังในประโยชน์จึงจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ที่จะอ่านคนให้ขาดด้วย มองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง มิควรประมาทหรือย่ามใจจนเกินเหตุ เรื่องบางอย่างมิควรที่จะนำมาเป็นอารมณ์ มีวาทศิลป์ในการสื่อสารด้วยก็จะยิ่งเป็นผลดีกับตนเอง
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง ได้โชคลาภ แต่ค่อนข้างที่จะมือเติบหรือหมดเปลืองเพราะความใจใหญ่แบบเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ระวังทรัพย์สินสูญหายหรือถูกยักยอกผลประโยชน์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนที่เกี่ยวพันกันในเรื่องของหน้าที่การงาน ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณเป็นกุนซือข้างกายที่ดีปรึกษาได้ทุกเรื่อง
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการหรือการติดตามความคืบหน้าหรือแม้แต่การหาข้อสรุปใดๆก็ตามจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น บางทีอาจที่จะต้องยอมแลกทั้งๆที่รู้ว่าผลลัพธ์ออกมาจะไม่คุ้มแต่ก็เป็นเพราะความจำเป็นบางประการ ต้องกระทำบางสิ่งเพื่อซื้อเวลา ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ ยังมีบางส่วนผสมที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ลงตัวคงจะต้องมีการปรับปรุงหรือปรับแผนกันใหม่ หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปตามครรลองที่ควรจะเป็น ความลังเลและไม่กล้าตัดสินใจจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึง ควรมีสติที่ตั้งมั่นและทำในสิ่งที่ควรทำ การปรึกษาหารือกันแบบนอกรอบจะเป็นประโยชน์กว่า ปัญหาในเรื่องของการประสานงานหรือเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลยังคงมีอยู่และต้องรีบแก้ไขโดยด่วน
ด้านการเงิน หามาใช้ไป ได้ลาภปาก ระวังการใช้จ่ายแบบตามกระแสหรือแฟชั่น ต้องเพลาๆเรื่องสังสรรค์ลงบ้าง อย่าปล่อยให้เงินในมือแปรสภาพไปไวนัก อาจถูกเช็คบิลเรื่องเก่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักต่างวัย ส่วนคนมีคู่ มีปัญหากันจนกระทั่งต้องเดือดร้อนถึงผู้ใหญ่ต้องเข้ามาไกล่เกลี่ย
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีโอกาสที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่เคยทำพลาดไว้ จะได้ข้อคิดและแนวทางบางอย่างที่สามารถนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของตน เป็นช่วงที่จะมีกิจกรรมหลากหลายมาให้ทำแทบไม่ได้หยุดมือ ระวังความใจร้อนใจเร็วและทำอะไรบุ่มบ่ามไว้บ้างก็ดี นอกกรอบแต่อย่าแหกกฎ เหตุไม่คาดคิดเกิดได้ตลอดเวลา เป็นช่วงที่ต้องใช้ทั้งฝีปากและฝีมือในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้ลงล็อคตามแผนที่วางไว้ ถึงคราวต้องลุยแล้วแต่ก็ควรต้องมีสติคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาด้วย มักจะคิดสวนทางกับคนอื่นอยู่เรื่อย เป็นจังหวะดีที่จะจัดการอะไรๆที่คั่งค้างหรือยืดเยื้อให้ทุเลาลงไปบ้าง จำเป็นต้องรีบเคลียร์ในท้ายสัปดาห์จะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องปวดเศียรเวียนเกล้ามากหน่อยโดยเฉพาะเมื่อเจอคนที่เข้าใจอะไรได้ยากนัก
ด้านการเงิน รับมากจ่ายมาก มีเหตุให้ต้องเสียไปแบบสูญเปล่าดังนั้นต้องคิดคำนวณดูให้ดีด้วย จะหมดเปลืองไปด้วยเรื่องของหน้าตาทางสังคม แต่ยังดีที่ทุนเดิมหนาและยังมีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตอีกแรง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาติดพันเยอะ แต่คนที่เหมาะน่าจะเป็นในลักษณะของรักแรกพบมากกว่า ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องปะทะคารมกัน
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ได้บทสรุปและคำตอบที่น่าพึงพอใจในหลายๆเรื่อง ได้โจทย์ที่เข้าทาง อยู่ถูกที่ถูกเวลาทำให้คว้าโอกาสได้สำเร็จ บทบาทใหม่ที่ได้รับอาจจะทำความอึดอัดใจให้อยู่บ้างเพราะเป็นที่หมายปองของหลายคนจึงต้องทำหน้าที่ให้สมราคาคุยด้วยล่ะ อย่าให้คำติฉินนินทามาทำให้เสียความตั้งใจ มิควรรับคำท้าใครแบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรือมิได้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เพราะเวลามิได้มีเหลือเฟือขนาดนั้น จำเป็นที่จะต้องหาวัถุดิบทางความคิดให้มากขึ้น ท่านอาจจะเจอคู่ปรับเก่าจึงทำให้ไม่อาจที่จะย่ำอยู่กับที่ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าความเด็ดขาดสามารถใช้ได้ผลแค่ในบางกรณีเท่านั้น อย่าให้เส้นบางๆของความไม่เข้าใจมาทำลายมิตรภาพที่ดี เป็นจังหวะที่จะได้ยกระดับศักยภาพตนเองในหลายๆด้าน ได้ข้อแลกเปลี่ยนที่ดูสมน้ำสมเนื้อพอสมควร
ด้านการเงิน มีรายรับหลายทาง ค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพดีอพอสมควร มีโชคลาภ ได้ลาภปาก มีกำลังซื้อสูง เป็นที่พึ่งของคนรอบข้างซึ่งก็ควรเป็นไปแบบมีลิมิตด้วย พยายามรักษาเครดิตไว้ให้ดีๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีชีวิตชีวาเมื่อได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจ ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ขัดเคืองเพราะว่าถูกขัดใจ
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
เป็นช่วงที่หยิบจับทำอะไรก็สำเร็จ แต่ระวังการเอาชนะหรือแตกหักกันด้วยคำพูด วาจาแบบนักการทูตจะเป็นคุณต่อตัวคุณเองอย่างยิ่ง จะได้อะไรติดไม้ติดมือมากกว่าที่คาดไว้ ลดความเจ้าระเบียบและเจ้าคิดเจ้าแค้นลงบ้างก็ดีที่สำคัญคืออย่าพยายามที่จะเอาคืนใครเพราะจะไม่เป็นผลดีกับตนเองในระยะยาว ควรต้องรักษาภาพลักษณ์ด้วย ท่านที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางกำลังเป็นที่ต้องการตัว จะได้รับการติดต่อโดยมีข้อเสนอพิเศษมาให้พิจารณา มองการณ์ไกลจึงเห็นโอกาสได้ไวกว่าคนอื่นๆ บางปัญหาเป็นแค่เรื่องของเส้นผมบังภูเขาเท่านั้นเอง ไม่ควรแปลความเห็นที่แตกต่างให้กลายเป็นความขัดแย้ง ผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนตลอดเพียงแต่ช่วงนี้ทำได้แค่ดูอยู่ห่างๆหรือช่วยในทางอ้อมเท่านั้น ระวังอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพด้วย
ด้านการเงิน เสถียรภาพดีพอควร มีโชคลาภ แต่อัตราก็ลดลงเร็วอย่างน่าใจหาย รายจ่ายยิบย่อยเยอะ รายการใช้ที่มิได้รับเชิญต้องคุมไว้มิให้มีมากจนเกินไป และต้องระวังอย่าให้เสียไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสีย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนถูกใจที่อ่อนวัยกว่าแต่ทว่ามีคู่แข่งและก็ใช่ว่าจะจีบติดได้ง่ายๆด้วย ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์ดูแลกันดี
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
อะไรๆที่กำลังว่าจะเข้าที่เข้าล็อคแต่ก็ต้องมาเจอคนที่ทำให้ต้องยุ่งยากวุ่นวายโดยเฉพาะมิใช่อื่นไกลแต่เป็นคนที่ใกล้ตัวนี่เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจครอบครัวจะมีการงัดข้อกันแบบไม่มีใครยอมใคร ต้องใจเย็นกว่าเดิม มีความอะลุ้มอล่วยให้มากขึ้น อย่าให้ความขุ่นมัวในอารมณ์มาทำให้บรรยากาศการพูดคุยต้องเสียไป จะได้ข้อมูลในเชิงลึกบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ต้องเร่งประกอบร่างสิ่งต่างๆให้เสร็จทันตามกำหนด เวลามีน้อยใช้สอยประหยัด ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีช่วยเหลือผู้อื่นตามแต่จะเห็นสมควร ช่วงนี้ถึงแม้จะลงทุนลงแรงมากแต่ฟีดแบ็คอาจจะยังไม่แรงเท่าที่หวังไว้ แต่ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ หลักการดีแต่ในทางปฏิบัติโอกาสอาจจะยังไม่เอื้ออำนวยนัก ที่สำคัญคืออย่าทำเสียเรื่องซะเองก็พอ
ด้านการเงิน มีเข้ามาเติมไม่ขาดไม่จากทางนั้นก็ทางนี้ มีโชคลาภ รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องของบ้านหรือรถหรือเกี่ยวกับการเดินทาง ระวังจะเสียเงินไปแบบถูกมัดมือชกด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เป็นการคบหากันแบบผ่านๆ คลิกแค่ชั่วคราว ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณถึงแม้จะขี้บ่นแต่ก็ดูแลเอาใจใส่คุณดี
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
โอกาสมีแต่ระวังจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาจนต้องคลาดกันซะอีกล่ะ บางท่านอาจเริ่มที่จะมองหาความท้าทายใหม่ๆ ยังคงมีอุปสรรคที่จะต้องข้ามผ่านไปให้ได้ ไม่ได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่เลือกเท่าที่ควร อย่าคิดว่าสิ่งที่ดูว่าง่ายๆนั้นไม่สำคัญเพราะเป็นเรื่องที่คิดผิดถนัดเลยทีเดียว ควรที่จะต้องคิดให้รอบด้านมากกว่าเดิม บางสถานการณ์ก็ควรมองในมุมกลับด้วย ใช้มุมมองของผู้อื่นให้เกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะเสียเวลาค้านแบบหัวชนฝาอยู่ ช่วงนี้อาจจะมีไอเดียผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเป็นเหตุให้รู้สึกคันไม้คันมือซึ่งในความเป็นไปได้ก็มีที่จะกัดฟันทำจนสำเร็จแต่สิ่งสำคัญคืออย่าได้คิดเข้าข้างตนเองให้มากจนเกินไป ระวังปัญหาอันเกิดจากรับงานซ้อนหรือทำงานจนเกินแก่กำลังตนจนส่งผลกระทบต่อส่วนรวม
ด้านการเงิน คล่องตัว หาเงินเก่ง มีโชคลาภ ได้ของกินของฝากแต่อาจจะไม่ถูกใจหรือมีลาภปากแต่เป็นไปแบบมีข้อแลกเปลี่ยน มีเรื่องให้ต้องเสียเงินอยู่เรื่อย จำเป็นต้องตัดใจโดยการตัดงบบางอย่างทิ้งไปก่อนเพื่อลดภาระ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่เจอใครที่สามารถจะมัดใจคุณได้ การดูใจเป็นไปแบบผิวเผิน ส่วนคนมีคู่ ควรที่จะต้องถนอมน้ำใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
การคาดการณ์กับข้อสรุปที่ได้ไม่ตรงกัน มีเหตุให้ต้องว้าวุ่นใจหรือเข้าหน้าผู้ใหญ่ไม่ติด วิเคราะห์สถานการณ์ได้ไม่ขาดทำให้ต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ไหวจะเคลียร์ จะมีการรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการหรือผลักดันเรื่องราวบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งการพูดคุยในหลักการหรือข้อตกลงต่างๆจะไม่ถึงกับราบรื่นซะทีเดียวจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหตุและผลให้มากไว้โดยไม่ยึดตามความคิดความเห็นตนจนมากไป ท่านอาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับจริตจึงต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ ระวังจะมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไป ต้องเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่ใครๆทั้งๆที่ตนเองก็ยุ่งพอดูอยู่แล้วหรือจะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องตกกะไดพลอยโจน จะมีการเริ่มต้นความท้าทายครั้งใหม่เกิดขึ้นก็เป็นได้และสิ่งที่ต้องทำก็อาจเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวอยู่สักหน่อย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอควร ส่วนใหญ่เป็นเงินหมุน รายการดูท่าว่าจะมิใช่เบาๆแต่ยังพอมีให้ขัดตาทัพทันเวลา อย่าเพิ่งรีบหาภาระเพิ่ม ต้องกันบางส่วนไว้ใช้สำหรับซ่อมแซมข้าวของชำรุดหรือเกี่ยวกับสุขภาพ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักเฉย ชา ชืด มีสิทธิ์ถูกคนอื่นคว้าไปครองเป็นแน่ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องขัดแย้งหรือไม่ถูกใจกัน อยู่ห่างๆกันบ้างก็ดี