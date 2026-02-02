ครอบครัวใหม่ของ ‘บรูคลิน เบ็คแฮม’ เป็นใคร? มาจากไหน?

ถ้าใครคิดว่า “เบ็คแฮม” โด่งดังที่สุดแล้วละก็ ใครคนนั้นอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อครอบครัวของ “นิโคลา เพลท์ซ” มาก่อน พวกเขาคือตระกูลมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ที่ร่ำรวยขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง
.
เมื่อไม่นานมานี้ ตระกูลเบ็คแฮมและเพลท์ซถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการบันเทิง การแต่งงานของบรูคลิน เบ็คแฮม วัย 26 ปี และนิโคลา เพลท์ซ วัย 31 ปี ในเดือนเมษายน 2022 ได้รวมสองตระกูลที่มีทรงอิทธิพล ซึ่งมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากเข้าด้วยกัน
ในขณะที่ชื่อ “เบ็คแฮม” ดึงดูดความสนใจไปทั่วโลก และ “พอช สไปซ์” กับลูก ๆ ของพวกเขากำลังสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง “เนลสัน เพลท์ซ” วัย 83 ปี และ “คลอเดีย เฮฟฟ์เนอร์ เพลท์ซ” วัย 70 ปี กลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่เปิดเผยตัวต่อสาธารณะ มหาเศรษฐีผู้สร้างฐานะด้วยตนเองซึ่งมีทรัพย์สินประมาณเกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยความขยันหมั่นเพียรและสติปัญญา
เนลสัน เพลท์ซ ผู้ที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งบริษัทลงทุน Trian Fund Management ในปี 2005 และยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัทต่าง ๆ เช่น Heinz, Mondelez, Wendy’s, Madison Square Garden Sports Corp. และ Unilever เพลท์ซมีลูกสองคนจากการแต่งงานครั้งแรก และอีกแปดคนกับภรรยาคนปัจจุบัน คลอเดีย เฮฟฟ์เนอร์เคยเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จในยุค 1970 เธอเคยปรากฏตัวบนปกนิตยสารแฟชั่นระดับแถวหน้า และเป็นนางแบบให้กับแบรนด์หรูอย่าง Chanel และ Calvin Klein หลังจากมีครอบครัวเธอก็พักงานเพื่อเลี้ยงดูลูก ๆ ทั้งแปดคน เธอไม่ได้แสวงหาชื่อเสียง แต่กลับได้รับความเคารพนับถือจากคนในแวดวงสังคมแถบชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา
ความคึกคักวุ่นวายที่บ้านคือสิ่งที่ทำให้ลูกสาวของเธอ-นิโคลา มีความสุขที่สุด “ฉันเดินทางไปฟลอริดาบ่อยเท่าที่จะทำได้ และไปพักที่บ้านพ่อแม่ การได้ตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ท่ามกลางพี่น้องทำให้ฉันมีความสุขมาก มันยากมากที่จะให้ทุกคนมารวมตัวอยู่ด้วยกันในที่เดียว เพราะเรามีกันเยอะมาก แต่เมื่อเราอยู่ด้วยกัน มันสนุกมาก” นิโคลาเคยบอกกับนิตยสารออนไลน์ Byrdie
.
เธอเห็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่าสี่ทศวรรษของพ่อแม่เป็นแบบอย่าง เธอเคยพูดถึงอิทธิพลของความรักจากพ่อแม่ที่มีต่อชีวิตของเธอว่า “พวกเขายังคงรักกันมาก การเติบโตมาท่ามกลางความรักแบบนั้นช่างงดงาม ฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองด้อยกว่านี้เด็ดขาด” เธออธิบายว่าพ่อแม่ของเธอเป็น “คนต่อต้านฮอลลีวูด” และครอบครัวของเธอคลั่งไคล้กีฬาฮอกกี้ พี่น้องของเธอทุกคนต่างเลือกเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกัน ซึ่งเนลสันและคลอเดียก็ให้การสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน
แมตธิว (อายุ 41) วิลล์ (39) แบรด (36) บริททานี (35) ดีเซล (31) นิโคลา และฝาแฝด-แซคารีกับเกรกอรี (22) ต่างมีความผูกพันใกล้ชิดกัน คำว่า “ครอบครัวต้องมาก่อน” ไม่ใช่แค่คำพูดสำหรับตระกูลเพลท์ซ แต่เป็นวิถีชีวิตและสูตรแห่งความสุขและความสำเร็จของพวกเขา
.
บรูคลิน เบ็คแฮมน่าจะค้นพบจุดยืนที่มั่นคงและอบอุ่นในครอบครัวของนิโคลา-ภรรยา ก่อนปิดฉากความสัมพันธ์กับครอบครัวเบ็คแฮม-ที่วุ่นวายกับการสร้างแบรนด์และรักษาชื่อเสียงในสังคมหรูหราฟู่ฟ่า-ของตนเอง