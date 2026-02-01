กระเป๋าทรงโบว์สีทอง ที่ “ลิซ่า” ถือ เป็นของไฮโซไทย!

นอกจากผู้คนทั่วโลกจะโฟกัสไปที่ชุดเดรสสีทองอร่ามงามตาที่ “ลิซ่า” สวมใส่แล้ว กระเป๋าที่ลิซ่าถือก็ทำเอาหลายคนสงสัยกันไปตามๆ กันว่าเป็นของแบรนด์ในเครือ LVMH หรือไม่!? เพราะลิซ่าเป็นแฟชั่นไอคอนซูเปอร์แบรนด์หลายแบรนด์ระดับโลก แต่ที่ไหนได้กระเป๋าใบนั้นเป็นของ “เจน-เจนธิรา อรรถสกุลชัย” เจ้าของ Jasmina Collection ที่ลิซ่าถือนั่นเอง โดยกระเป๋าทรงโบว์สีทองเกิดขึ้นจากการครีเอตของเจน เจนธิรา จากงานคราฟต์ไทยอันเป็นศิลปะเครื่องถมทองชั้นสูง แกะสลักลายดอกมะลิด้วยมือทั้งใบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เวลารังสรรค์กว่า 1,650 ชั่วโมง พร้อมตัวล็อกประดับ White Sapphire อันเลอค่า
สำหรับเจน เจนธิรา เป็นเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของธุรกิจ “นมเปรี้ยวบีทาเก้น” ในประเทศไทย แต่เธอเป็นภรรยาของ “แดเนียล อิซา-คาเลบิก” นักธุรกิจชาวบรูไน ซึ่งเป็นพี่ชายของ “เจ้าหญิงอานีชา รอสนาห์” พระชายาใน เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน โดยเจน กับแดเนียล พบรักกันระหว่างที่เรียนอยู่ประเทศอังกฤษ
Cr.Janetira