“พอร์ช่า” สะใภ้เศรษฐีดูไบ จัดปาร์ตี้ก่อนคลอดลูก

เรียกว่าคึกคักตั้งแต่ยังไม่คลอดลูกเลยทีเดียว สำหรับ “พอร์ช่า-พัชรมนต์ กุลทนันทน์” อดีตแอร์โฮสเตสสาวสวยหน้าคม ที่ไปจับพลัดจับผลูพบรักกันบนเครื่องบินกับ “อดิล ซารูณีย์” ลูกชายของ "มูนา อัล ซารูณีย์" ไฮโซไทยในดูไบ จนเข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อ 6 ปีก่อน ต่อมาพอร์ช่าได้โพสต์ภาพขณะเริ่มตั้งครรภ์บ้างประปราย จนมาถึงวันนี้ก็เตรียมนับถอยหลังวันคลอดกันแล้ว โดยเมื่อไม่นานมานี้พอร์ช่าและสามีชวนเพื่อนๆ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานปาร์ตี้ธีมสีฟ้าสดใสดเฉลิมฉลองก่อนคลอดลูกส่วนตัวภายในบ้านที่มหานครดูไบ บรรยากาศสนุกสนานราวกับเธอคลอดลูกแล้วยังไงยังงั้น นี่ถ้าเธอคลอดลูกแล้วมิแทบปิดเมืองดูไบเฉลิมฉลองกันเลยหละงานนี้ คิกคิก
Cr.Porshaxoxo