ทายาทคนล่าสุดบ้านมหาดำรงค์กุลมาแเล้ว!!

หลังจากที่รอมา 9 เดือน ในที่สุดคู่รักคู่ซี้ที่เราคุ้นเคยกับความน่ารักของทั้งคู่ "ริน-ศรินญา มหาดำรงค์กุล" และสามี "ไมเคิล เบลนีย์ เดวิดสัน" ก็ได้ต้อนรับทายาทตัวน้อยของครอบครัวอย่างเป็นทางการ โดยการให้กำเนิดทายาทตระกูลมหาดำรงค์กุลคนใหม่ล่าสุด เป็นสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มนามว่าแม่หนู "มิริน"
ซึ่งงานนี้คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง โพสตื่นเต้นกับการให้กำเนิดลูกสาว ต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้าน โดยคนที่ตื่นเต้นที่สุดเห็นจะเป็นคุณพ่อไมเคิล ที่ได้ลูกสาวสมใจ เพียงแค่แรกเห็นหน้าทั้งคู่ก็หลงรักลูกสาวคนแรกของบ้านอย่างสุดหัวใจแล้ว!! ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่กับครอบครัวมหาดำรงค์กุลด้วยค่ะ
#Celebonline #Gossip #รินมหาดำรงค์กุล #ศรินญามหาดำรงค์กุล #ลูกไฮโซ #Mirin