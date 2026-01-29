จับตามองเซเลบนักธุรกิจดาวรุ่ง ไวรัลฮิตติดกระแสพุ่งสู่ต่างประเทศ

ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ใครๆ ก็อยากให้เป็นปีที่ดีของชีวิต คาดหวังถึงช่วงเวลารุ่งเรือง ได้รับความสำเร็จ ยิ่งบรรดานักธุรกิจที่ต้องเผชิญกับมรสุมเศรษฐกิจ ต่างก็อยากสวนกระแสให้ปีนี้เป็นปีทอง แต่ก็ต้องอาศัยการวางแผน ความอุตสาหะ ความสามารถ ไปจนถึงโชคชะตา จังหวะเวลาที่เหมาะสม กระแสความนิยม รวมๆ กันจึงจะก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ ซึ่งเซเลบเหล่านี้ต่างมีพร้อม จนน่าจับตาดูว่า ปีนี้จะเป็นปีทองของพวกเขาหรือไม่?
เริ่มจาก “มาดามเมนี่” เมย์-ดร.วาสนา อินทะแสง เน็ตไอดอลคนดังที่คนรู้จักจากไลฟ์สไตล์เริ่ดหรู ไม่ว่าจะบ้านหลังมหึมา รถหรู เครื่องประดับแบรนด์ดัง ซึ่งเธอมีชื่อเสียงและสร้างธุรกิจมาจาก การรับผลิตอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ความงาม รวมถึงปั้นแบรนด์ให้กับศิลปินคนดัง เรียกว่าเป็นบริการแบบครบวงจร
ก่อนที่เมื่อต้นปีที่แล้วได้โดดมาทำแบรนด์เอง โดยร่วมมือกับพระเอกหนุ่ม “จี๋ สุทธิรักษ์” ทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทคอลลาเจน BioActive+ ที่เธอเทคโอเวอร์ ชุบชีวิตแบรนด์อายุกว่า 40 ปีจากนิวซีแลนด์มาทำตลาดใหม่ และใช้เวลาไม่กี่เดือนสร้างยอดขายเฉียดพันล้าน และในปีนี้เธอตั้งใจเดินหน้าต่ออย่างเต็มตัว เตรียมแผนการตลาดไว้มากมาย และเตรียมวางขายใน 7-11 พร้อมบุกตลาดต่างประเทศ ตั้งเป้าทำรายได้ถึง 1,500 ล้านบาท เตรียมขึ้นแท่นเป็นตัวแม่อาหารเสริมแบรนด์ไทยสู้กับแบรนด์ดังต่างประเทศให้ได้
ถัดมาที่คู่รักเจ้าของแบรนด์ “EMILY’S” เส้นหมี่ไก่ฉีกเอมิลี่ อย่าง “เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” และ “ภัทร์-ธภรัท เวโรจน์ฤดี” ที่สร้างกระแสเมนูเส้มหมี่ไก่คลุกที่ร้อนแรงมาหลายปี ถึงจะมีหลายร้านพยายามครีเอทสูตรอร่อยออกมาแข่ง แต่ถ้าใครได้ชิมแล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่มีใครล้มแชมป์เขาได้ แถมยังขยายไลน์ผลิตภัณฑ์เพิ่ม อย่าง เนื้อเค็ม หมูเค็ม ที่ก็ได้รับความนิยมไม่ต่างกัน มีถึง 9 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมไปถึงร้าน House of Emily ที่บริการความอร่อยอีกสารพัดเมนู ซึ่งมีคนแห่ไปต่อคิวซื้อยาว
จับตามองว่า เธอจะต่อยอดความสำเร็จตามรอยเซเลบนักธุรกิจตัวแม่ด้านอาหารอย่างปลา ไอเบอร์รี ที่ตอนนี้ไม่ได้มองแค่ตลาดไทยแต่ก้าวไปสู่อินเตอร์ ขยายร้านสาขาไปยังต่างประเทศแล้ว ได้หรือไม่ เพราะคู่นี้ไม่เพียงแต่มีความอร่อย แต่ยังมีแฟนคลับตามติดจากสถานะดาวติ๊กต๊อก ผลิตคอนเทนต์สนุกๆ แชร์ความขำขันในครอบครัว ความน่ารักของสมาชิกในบ้านที่มีคนติดตามจำนวนมาก และแต่ละคลิปมียอดวิวเหยียบแสนเหยียบล้าน เป็นไวรัลแบบวันเว้นวัน
อีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตา ต้องยกให้กับ “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” นักแสดงหนุ่มแถวหน้าที่เพิ่งสร้างกระแสฮือฮา ด้วยการประกบลิซ่าในแคมเปญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นดาราไม่กี่คน ที่พอหันมาทำธุรกิจแล้วสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่าการทำสินค้ามาขายให้แฟนคลับเท่านั้น
เพราะ “ซูรี” Souri แบรนด์มาการองไส้หนาของเขา เติบโตแบบก้าวกระโดดในเวลาไม่กี่ปี แถมยังขยายสาขาไปเกือบทุกภูมิภาคของไทย และยิ่งสร้างกระแสให้ติดตลาด ด้วยการครีเอทเมนูพิเศษของแต่ละสาขา นำของขึ้นชื่อในท้องถิ่นมาทำเป็นมาการองได้อย่างน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น มาการองข้าวซอย มาการองไก่ทอดหาดใหญ่ มาการองข้าวหลาม ฯลฯ จนตอนนี้ ซูรีกลายเป็นอีกหนึ่งของฝากประจำจังหวัดสำหรับนักท่องเที่ยวไปแล้ว แต่เขาก็ยังไม่หยุดเปิดแบรนด์ขนมอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้กิจการเติบโตไปอย่างมั่นคง
ถัดมาเป็น สาวเก่งที่ปั้นธุรกิจให้เติบโตมาด้วย 2 มือของตัวเองได้อย่างโดดเด่น “เฟิร์น-อติภายิ์ คงคาลัย” เจ้าของแบรนด์ ATIPA เสื้อผ้าสายฝอสัญชาติไทยที่ครองบัลลังก์ติดกระแสของ Tiktok เมื่อปีที่ผ่านมา เธอใช้เวลา 13 ปีปั้นแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ธรรมดาให้กลายเป็นกระแสนิยม ทำยอดขายในการไลฟ์แต่ละครั้งเป็นหลักล้าน แถมจับมือกับคนดังทำการตลาดมากมาย ล่าสุด กระโดดสู่แวดวงความงามด้วยการจับมือกับ KARMART สร้างแบรนด์ “ATP beauty” เปิดผลิตภัณฑ์แรกเป็น ชีทมาส์ก ผลิตภัณฑ์ความงามที่กำลังอยู่ในกระแส
ปิดท้ายกันที่ “แก๊ป-พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล” แห่งแบรนด์ “รื่นรมย์” REUNROM แบรนด์เครื่องหอมไทย ภายใต้หลังคา KARMART บริษัทสัญชาติไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงมานาน ต่อยอดผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท และกำลังเป็นไวรัลกับแบรนด์เครื่องหอมสัญชาติไทย ที่ไปโผล่ในภาพของแม่ อีลอน มัสก์ จนทำเอาหลายคนเสิร์ชหา โดยเชื่อว่ากระแสไวรัลมาไวตั้งแต่ต้นปีแบบนี้จะทำให้ไปสู่ตลาดสากล และติดตลาดในเมืองไทยแซงหน้าแบรนด์ดังๆ ได้อย่างไม่ยากเย็น