เจ้าหญิงเบียทริซร่วมทริปขี่ม้า ส่ง “แอนดรูว์” ผู้พ่ออำลาวัง

ถือเป็นข่าวฉาวในราชวงศ์ยุโรปอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนมีกระแสโจมตี เจ้าหญิงอิงกริดแห่งนอร์เวย์ ที่มีข่าวไปสังสรรค์กับพี่ชายต่างบิดา “มาริอุส บอร์ก ฮอยบี” ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศ คราวนี้ถึงคราราชวงศ์อังกฤษ เมื่อมีภาพหลุด “เจ้าหญิงเบียทริซ” และลูกสาว “เซียน่า” ไปร่วมขี่ม้าอย่างสนุกสนานกับ “แอนดรูว์ เมาท์เบทเทน-วินเซอร์” พระบิดา ที่เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับคดีการล่วงละเมิดทางเพศเช่นเดียวกัน
ข่าววงในว่านี่เป็นทริปอำลาวังของ แอนดรูว์ อดีตดยุกแห่งยอร์ก ผู้ถูกปลดจากตำแหน่งและโดนไล่ออกจากที่พำนัก รอยัล ลอดจ์ ช่วงสิ้นเดือนนี้ โดยเจ้าหญิงเบียทริซได้พาลูกสาวคนโตวัย 4 ขวบ “เซียน่า มาเปลลิ มอสซี่” มาพบกับคุณตาและทั้ง 3 ได้พากันขี่ม้ารอบบริเวณราชวังวินเซอร์ ระลึกความหลังต่อพี่พักแห่งนี้
ภาพกิจกรรมที่ถูกถ่ายได้นี้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ที่ไม่อยากเห็นสมาชิกราชวงศ์ไปพัวพันกับผู้มีส่วนเกี่ยวพันกับคดีร้ายแรง อย่าง การล่วงละเมิดทางเพศผู้ไม่บรรลุนิติภาวะและการค้ามนุษย์ ต่อให้นั่นจะเป็นคนในครอบครัว ซึ่งจะเป็นการทำให้ภาพลักษณ์ราชวงศ์เสื่อมเสียไปมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ หลังจากอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ถูกถอดยศ ลูกสาวทั้งสองให้กำลังใจอยู่เงียบๆ ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับพระบิดาแต่อย่างใด โดยในวันครบรอบวันเกิดของลูกสาวคนเล็กของเจ้าหญิงเบียทริซ รวมถึงวันสำคัญต่างๆ แอนดรูว์ก็ยังถูกเชิญเข้าร่วมงาน แต่จะเป็นแบบเป็นส่วนตัว ไม่ได้มีภาพหลุดออกสู่สาธารณชนเช่นครั้งนี้