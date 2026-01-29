xs
“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ร่วมชมรันเวย์โชว์ แบรนด์อามี ปารีส ที่ฝรั่งเศส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อามี ปารีส (AMI Paris) แบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสโลโก้รูปหัวใจที่มีตัว A ด้านล่าง จัดแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลกชันเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ประจำฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2026 โดย อเลกซองด์ มาตีอุสซี พร้อมฉลองรอบ 15 ปีของการก่อตั้งแบรนด์ โดยมี “ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี” แขกคนสำคัญของ f.AMI.ly จากประเทศไทย ร่วมชมโชว์อามี ปารีส เป็นครั้งที่ 3 ณ อาคารแบบโฮสมันเนียน บนถนนช็องเซลีเซ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส


ไบร์ทปรากฏตัวในลุคสุด Effortless คุมโทนสีเข้มหล่อเนี้ยบแบบมีสไตล์ ด้วยเสื้อผ้าชิ้นคลาสสิกเพียงไม่กี่ชิ้น แต่ดูโดดเด่นด้วยคัตติ้งอันประณีตตามแบบฉบับของอามี ปารีส คอลเลกชันนี้ ซึ่ง อเลกซองด์ มาตีอุสซี ออกแบบให้รู้สึกเหมือนเป็นอีกหนึ่งบทใหม่ของแบรนด์ แต่ยังคงยึดโยงกับจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานของแบรนด์ ซึ่งตอกย้ำสิ่งที่มีอยู่เสมอมา นั่นคือการแต่งกายให้ผู้หญิงและผู้ชายด้วยความจริงใจ ความเคารพ และความถ่อมตน แง่มุมในการออกแบบเสมือนลูกรูบิก (Rubik’s Cube®) ที่เพียงขยับเล็กน้อย ก็เปลี่ยนแปลงมุมมองไปโดยสิ้นเชิง เปรียบได้กับความอิสระในการสวมใส่เสื้อผ้า การผสมผสานไอเทมที่ดูลำลอง เข้ากับชิ้นที่ดูหรูหราและประณีต รวมถึงการเล่นกับสีสัน และสไตล์ต่างๆ

















